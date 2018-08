Las escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad descendieron un 17%

Las escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) descendieron un 17% interanual en julio, su segunda caída consecutiva, mientras que los actos con créditos hipotecarios se hundieron un 46,3% ese mes, informó este lunes el Colegio de Escribanos porteño.

La cantidad de actos fue de 4.403 registros, lo que representa una caída del 4,1% con respecto al mes anterior.

El monto de las operaciones fue de $ 16.191 millones, con un aumento del 31,1% respecto a julio y un descenso del 13% en relación al mes pasado.

El valor de las transacciones fue de $ 3.677.364, un 58,2% más con respecto a un año antes. En dólares, fue un promedio de 130.034 (-2,3%).

Por su parte, las escrituras con créditos hipotecarios, los actos fueron 674, lo que representa un 15,3% del total. En el año, bajaron un 46,3% e intermensual cayeron un 11,5%.

La devaluación del peso impactó con fuerza en el sector de los préstamos hipotecarios y la posibilidad de acceder a la vivienda propia a través de los créditos UVA aparece cada vez más lejana. De acuerdo con los datos más recientes del Colegio de Escribanos porteño, la cantidad de escrituras formalizadas con hipotecas bancarias cayó de 65% del total en mayo a 15,3% en julio.

El Banco Central intervino en el mercado con una oferta de u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones. De todas formas, la divisa salta 53 centavos y anota su sexta suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com. Ayer el billete ganó ocho centavos pese a que el BCRA subastó u$s 210 millones. El blue, en tanto, escala 80 centavos a $ 33. El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) retrocede un 3,1% este martes y performa la cota de las 25.000 unidades, registrando su menor nivel nominal en 11 meses. En algunos bancos privados se vendía a más valor, alcanzando los 32,20 pesos en el Galicia. La divisa registra así su sexta suba consecutiva, con un alza acumulada de 1,29 peso.

