Macri y su última jugada. La última curda.

La última curda

El Gobierno de Mauricio Macri prepara un recorte en la estructura de varios ministerios con el fin de recortar, quizas el gasto público, en plena crisis económica por la brusca caída del tipo de cambio. El problema central de esta gestión son que desde el minuto 1 no haberle cobrado al campo nada, ni a las mineras ni al petróleo ni un peso (es inmoral devolverle el iva a las multinacionales agropecuarias) y todo el peso lo soporta la clase media y los pobres. Es tan básico que el mercado se lo hizo sentir. El tema no es achicar el estado, groso error, es cobrarle a los que más tienen y hasta que el presidente no la entienda, la va a pasar lo mismo. Un ejemplo bien claro, una corporación compra el litro de leche materna al mismo precio que una chica soltera pobre y con 5 hijos. El desajuste es total. Es más una corpo lo compra a crédito y la pobre a deuda o al contado. En Warnes esta semana solo se vendió con billete verde a 42 o 43. La situación con otros productos hace a éste Gobierno sea inviable en lo económico y el estallido social está en la cabeza de todos los opositores que ven una oportunidad, no por fogoniarlo si no por la realidad histórica Argentina. Si Macri está vuelta no la pega… se va en Uber, no por que la diga este medio pro burgues de Palermo Soho, se va por que prometió el mejor equipo de los últimos 50 años y a la vista de todos no pegó una.

La crisis mientras le pegaba a los pobres no modificó el amperimetro, los pobres bajo el ala peronista no se quejan, una vez que le pegas a la clases medias altas, se mofan, pero cuando le pegas a las empresas argentinas y externas que cotizan en Wall Street y que se lamían las heridas estas últmas semanas al advertir un desplome que les supuso una pérdida de valor de unos cuatro mil millones de dólares, entonces, las cosas cambian. Hoy los que piden cambios rápidos son estos monos, los mismos monos, los mismos gorilones de simpre.

Lo que Wall Street leía como un fracaso en el Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) se celebraba en Argentina con subidas de las acciones locales (solo enfermos mentales pueden festejar en este escenario los archi famosos patria contratista, quieren un ejemplo… mejor no por que tengo que nombrar a las empresas del gabinete saliente). La depreciación del jueves del dólar del 10 por ciento en el sector mayorista y del 16 en la compra venta de particulares, se traducía en una buena noticia para empresarios como Christinao Ratazzi, este seudoempresario festeja cuando a la Argentina le va mal. El CEO de Fiat Argentina observó: «Un dólar alto nos va a hacer importar menos y exportar mucho más, y eso va a crear mano de obra funcional», es mentira los que dice este gorila italiano que nunca fué a trabajar y se lo ve por la noche en cuanto prostibulo hay en Buenos Aires por si hay algun lector que no entienda nada.

En el polo opuesto, la gobernadora kirchnerista de Tierra del Fuego, sur del sur de Argentina, se descolgaba con un anuncio preocupante. Rosana Bertone, integrante de las filas del Frente para la Victoria que fundó el matrimonio Kirchner, sugirió la posibilidad de llevar «fuera del país» los fondos de su provincia. «Si nos parece que tenemos que sacar el dinero para resguardarlo en mejores condiciones, también lo vamos a hacer», amenazó. La hipótesis recordó un hecho histórico, la colocación, en un destino misterioso hasta el día de hoy, de cerca de mil millones de dólares de la provincia de Santa Cruz, por decisión del por entonces gobernador, Néstor Kirchner. Aquellos fondos, fruto de las regalías petroleras, pertenecían a la provincia pero ésta, nunca los recuperó en su totalidad.

Tras más de siete horas de reunión en la Quinta de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora María Eugenia Vidal, el presidente Mauricio Macri decidió aplicar cambios en el gabinete en medio de la tormenta económica y la fuerte suba del dólar. Dos hombres de mucha confianza de Marcos Peña, los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, dejarán sus cargos.

Además, el jefe de Estado eliminará 13 ministerios, entre los que se encuentran Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía y Agroindustria, que acaba de despedir a 548 empleados. Las carteras pasarían a ser secretarías de Estado.

Durante el encuentro también se discutieron las medidas económicas a tomar. El Gobierno tendría decidido aplicar un aumento a las retenciones de todas las exportaciones.

El líder del PRO había reunido el últimos viernes a sus principales colaboradores en Olivos, así como también mantuvo diálogos con dirigentes y economistas de otros espacios: el objetivo de Macri es escuchar la mayor cantidad de puntos de vista para intentar implementar una serie de medidas que logren sacar adelante la economía nacional.

Además de las medidas que anunciará Dujovne este lunes, el Gobierno también acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el adelantamiento de envíos de dinero pertenecientes al crédito stand by acordado meses atrás.

Malos tiempos para Argentina y para Macri. Mes de conflicto con los docentes, la semana se cerró con turbulencias en la calle. La manifestación convocada por medio centenar de universidades públicas se trasformó el jueves en un ataque, de miles de personas, feroz al Gobierno y el sindicalismo, de momento, se ratificó en su decisión de convocar una huelga general para el 25 de septiembre.

