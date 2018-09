BAphoto presenta Fine Art Music Show

FINE ART MUSIC SHOW

Roberta Bayley

invitada 2018

Fine Art Music Show es una nueva sección de la feria destinada a establecer relaciones entre la fotografía y el mundo de la música. A través de la puesta en valor de diferentes fotógrafos, se busca revivir momentos históricos de la música del siglo XX y comprender la importancia de la fotografía en la representación y difusión de destacados musicos a nivel mundial.

Para su primera edición, la artista invitada es Roberta Bayley, una de las principales fotógrafas que sirvió como cronista visual del movimiento de la música punk rock que duró desde mediados de los 70 hasta principios de los 80 en Inglaterra. Bayley trabajó como recepcionista en la puerta del legendario CBGB, donde se hizo amiga de las figuras más importantes de la escena musical. Entre las estrellas del punk que ha fotografiado allí están Iggy Pop, Blondie, Richard Hell, Elvis Costello, The Sex Pistols, Johnny Thunders y The Heartbreakers, Joe Strummer, The Ramones, Nick Lowe, The Damned, The Clash, The Dead Boys y The New York Dolls. Mas tarde comenzó a trabajar para la memorable revista “Punk!” como jefa de fotografía y sus trabajos fueron reconocidos apareciendo luego en innumerables publicaciones, entre ellas “Blank Generation Revisited: The Early Days of Punk”, “Please Kill Me: The Census History of Punk”, y “CBGB y OMFUG: Treinta años desde la casa del punk underground”, entre otras.

Bayley co-escribió el libro “Patti Smith: Una biografía no autorizada” con Victor Bockris, y es autora de “Blondie: Unseen 1976-1980”. Sus fotografías han sido exhibidas en ciudades tan importantes como Nueva York, Los Ángeles, Sydney, Austin, París, Portland, Amsterdam, Tokio, Hong Kong, Londres, Ciudad de México y Pittsburgh. El trabajo de Roberta para The Heartbreakers, 1975, y The Ramones, Nueva York, 1976, fue seleccionado para la publicación “Who Shot Rock & Roll” por Gail Buckland y se exhibió en el Brooklyn Museum de la Ciudad de Nueva York en el año 2010. Las imágenes que Gail seleccionó para el libro, The Heartbreakers y The Ramones, se encuentran entre las imágenes más emblemáticas de la historia del punk.

EXPERIENCIA ZURICH

Zurich vuelve a formar parte de BAphoto a través de una convocatoria exclusiva para sus clientes. Con la consigna de fotografiar esas cosas de la vida que parecen pequeñas pero que tienen un significado muy grande, Zurich realizó un concurso interno y las mejores fotografías serán exhibidas en un stand exclusivo dentro de la feria.

Sobre Zurich

Información útil:

7 al 9 de septiembre de 2018 de 14 a 21 hs.

LA RURAL Pabellón 8. Avenida Sarmiento 2704, CABA.

Costo entrada: $ 180

Entrada reducida: $ 90 (jubilados, menores de 12 años y estudiantes universitarios con identificación)