Dictamen favorable a la concesión del ex Jardín Zoológico

El proyecto del Ejecutivo autoriza la concesión de uso y explotación de edificios y nuevos espacios ubicados dentro del zoológico “Eduardo Ladislao Holmberg”. El próximo jueves se tratará en el recinto en segunda lectura.

Durante una reunión conjunta de las Comisiones de Protección y Uso del Espacio Público, Presupuesto y Hacienda y la Comisión Especial de seguimiento y control de la transformación progresiva del Zoológico se produjo la firma del dictamen favorable de mayoría sobre el proyecto que autoriza la concesión de uso y explotación de edificios y nuevos espacios ubicados dentro del predio del jardín Zoológico “Eduardo Ladislao Holmberg” en el barrio de Palermo – Comuna 14. Será votado en la próxima sesión ordinaria del jueves 13.

Previo a la firma del dictamen, representantes de fundaciones, Ongs, ciudadanos y especialistas en animales expresaron su opinión en contra de la iniciativa. Por su parte, la presidente de la Comisión de Espacio Público y quien encabezó la reunión, diputada Lorena Pokoik (UC), también expuso su posición negativa y adelantó que el bloque Unidad Ciudadana presentará un despacho de minoría proponiendo el archivo del proyecto.

También participaron del debate realizado en el salón Ciudad de Montevideo los legisladores Paula Villalba -presidente de la Comisión de Presupuesto-, Daniel Presti, Guillermo González Heredia, Maximiliano Sahonero, Victoria Roldán Méndez, Cristina García, Paola Michielotto, Lía Rueda, Claudio Cingolani, Claudio Romero, Diego García de García Vilas, Christian Bauab, Omar Abboud, Agustín Forchieri y Gastón Blanchetiere (VJ).

Ley aprobada en primera lectura

Autoriza el uso y explotación a privados por 10, 15 o 20 años, según los casos, de casi 4 manzanas, es decir 33.050 m2 de edificios y terrenos que quedarán en desuso por la liberación o traslado de animales cautivos y de nuevos espacios cubiertos o al aire libre ubicados dentro del predio del Jardín Zoológico “Eduardo Ladislao Holmberg”, para destinarlos a actividades educativas, recreativas y de servicios.

El Jardín Zoológico ocupa una superficie total de casi 17 manzanas o hectáreas (167.522 m2) delimitada por las avenidas Las Heras, Santa Fe, Sarmiento, Del Libertador y República de la India. Está integrado por diversos edificios, árboles notables y forma un conjunto edilicio, paisajístico, ambiental, artístico -posee esculturas de artistas notables como Emilio Canovas, Emilio Sarguinet, Lola Mora- y ornamental, que fue declarado Monumento Histórico Nacional mediante el Decreto del PEN N° 437/97.

La norma tiene dota las herramientas necesarias para continuar con la progresiva transformación en Ecoparque dispuesta por la Ley N° 5.752, permitiendo financiar a través de la participación privada, las inversiones y erogaciones necesarias para garantizar los estándares de bienestar animal, los programas de conservación y los proyectos educativos y de investigación.

En una primera etapa, durante el corriente año, se pondrá en marcha el proceso de privatización de los siguientes espacios (entre paréntesis se consigna la cantidad de metros cuadrados): por 20 años, la Casas de los Osos (6.500) y la Condorera (2.100). Por 15 años, la Confitería El Águila (1.100), Leonera – Fosa de los Leones (1.600), Pabellón de los Loros (750), Pabellón de las Fieras (2.700), Acuario – Caballerizas (3.500) y Reptilario (400). Por hasta 10 años, la Casita Bagley (400).

En una segunda etapa, a partir de 2020, se prevén concesionar por 20 años los Templos Hindúes De los Elefantes (2.800) y De los Cebúes (2.700). Por 10 años, el Pabellón Ruso (1.200), la Casa de las Jirafas (500), Chalet de Ciervos – Bisontes (400) Chalet de Rinocerontes (500).

A partir del año 2022, comenzará la última etapa de concesiones: por 15 años, el Antiguo Monario Azul (900) y el Pabellón de los Camellos (500); por 10 años la Casa de los Ciervos – Tapires (400), la Choza ex Congoleña (400), instalaciones de la Administración (2.500) y el Museo de Arte Infantil o ex Casa de Pumas y Víboras (1.200). A estos predios o instalaciones deberán agregarse otras áreas aún no ponderadas en metros cuadrados que serán los “nuevos espacios cubiertos o descubiertos” que podrán ser concesionados. La ley establece que estos “no podrán superar el 3% de la superficie edificada total” y “deberán ser lindantes a los predios” enumerados. También como máximo, se podrán otorgar hasta tres predios para la explotación a un mismo concesionario.

El artículo tercero determina que “en virtud del proceso de transformación progresiva del Jardín Zoológico” el Gobierno de la Ciudad “deberá garantizar que previo a la concesión de los edificios, se deriven, liberen y/o trasladen los ejemplares de la colección faunística que pudiesen estar alojados en los mismos”.

En cuanto a los pliegos de bases y condiciones, deberán adecuarse a lo dispuesto por la Ley N° 5.752 y las actividades que se realicen en los espacios concesionados “tendrán por objeto propuestas educativas, recreativas y de concientización en materia de conservación y preservación del ambiente, servicios y propuestas complementarias que mejoren la experiencia del visitante y, en general, todas aquellas que permitan posicionar al predio como paseo familiar”.

Se estipula que el Ejecutivo deberá “garantizar la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y/o de los organismos competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural”. De la misma manera debe “arbitrar los medios necesarios para la preservación y restauración de los bienes con valor patrimonial, histórico y/o cultural”. También se preservará el material bibliográfico existente en la biblioteca del actual Zoo.

Las mejoras, el uso y explotación que se efectúen deberán adecuarse a los protocolos e informes técnicos que realice el equipo técnico veterinario de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” para resguardar el bienestar animal de los ejemplares que se alojen en el predio.

Impulsada por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la ley fue aprobada en primera lectura el 28 de junio pasado con 42 votos positivos de las bancadas Vamos Juntos, Evolución, Socialista y Gen, contra 15 votos negativos de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, FIT y AyL.