10 bares argentinos, entre los mejores 500 del mundo

Diez bares argentinos, entre los mejores 500 del mundo

Diez bares argentinos fueron incluidos en el ranking de los Top 500 Bars, uno de los listados más representativos de la escena de la coctelería global, consultado por los turistas y amantes de la escena gastronómica nocturna de distintas ciudades.

Por tercer año consecutivo, Tres Monos -el bar de Sebastián Atienza, Carlos Aguinski y Gustavo Vocke- fue reconocido en la lista, en esta ocasión en el puesto 21; además, obtuvo una mención especial como Mejor bar de Argentina, se conoció hoy.

Además de Tres Monos, integran el ránking los bares Florería Atlántico (30°), Cochinchina (107°), Presidente Bar (139°), Trade Skybar (265), 878 Bar (302), The Harrison Speakeasy (355), Verne Club (363), Victoria Brown (406) y Uptown (413).

El ranking compila información de más de 2.000 fuentes en línea para evaluar a los bares de todo el planeta, combinando reseñas de expertos con opiniones del público general que visita las barras noche tras noche.

Hace unos meses Tres Monos se convirtió en el primer bar sudamericano en ganar el Michter’s Art of Hospitality Award, un reconocimiento que se le entrega al bar con el mejor servicio y la mejor atención del mundo, y fue ubicado en el puesto N° 11 del listado de los The World’s 50 Best Bars.