· Los días 13 y 14 julio, en el Predio La Rural, se realizará una nueva edición de Musimundo Gaming Week.

· Durante dos emocionantes jornadas, los gamers podrán conocer y disfrutar de todos los equipos Predator.

Buenos Aires, 27 de junio de 2019.- Acer invita a todos los asistentes a Musimundo Gaming Week a vivir una increíble experiencia los días 13 y 14 de julio en el predio La Rural. Además, quienes visiten el stand participarán de torneos, ganarán diversos premios y vivirán la experiencia Predator como nunca antes.

Entre los equipos que Acer lleva a esta sorprendente feria de videojuegos se destacan la Acer Nitro 5 y la Predator Helios 300. Ambas, a su vez, se podrán adquirir en el stand oficial de Musimundo durante el fin de semana. Pero para conocer un poco más de estos equipos comencemos con la Acer Nitro 5.

#Acer Nitro 5, un equipo para el arranque

Este sorprendente equipo es perfecto para los que desean sumergirse en el mundo gaming y se encuentra disponible con procesador Intel Core i5 de 8va generación que ofrece una nueva experiencia de juego. Su tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® GTX 1050 asegura un viaje de alta velocidad en cada una de las partidas, mientras que su corazón está compuesto por una memoria de 8GB más 16GB de memoria Optane y un disco rígido de 1TB, ellos serán tus aliados en cada jugada.

#Predator Helios 300, jugá como los profesionales

Acer incorpora en el mercado un equipo con potente rendimiento a un valor de gama media, haciendo que los portátiles gaming más poderosos sean más accesibles que nunca. La Predator Helios 300 se presenta con un procesador Intel Core i7 de 8va generación y gráficos acelerables NVIDIA® GeForce® GTX 1060. Este equipo cuenta con memoria de 12GB más 256GB SSD y un disco rígido de 1TB convirtiéndose en el aliado infaltable para cada jugador. Siempre estarás listo para cada combate y con ganas de más, porque la Predator Helios 300 es extremadamente rápida.

Familia Predator, la unión y la variedad hace la fuerza

¿Conocés todos los equipos gaming de Acer? La compañía investiga y desarrolla nuevos productos para satisfacer a los gamers más exigentes. Y como son muchísimos, en el stand de Acer se exhibirá una amplia variedad de notebooks Predator que hay en Argentina.

La gran Predator 21X, la primera notebook en ofrecer una pantalla IPS curva de 21”, posee doble tarjeta NVIDIA® GeForce® GTX 1080 y resolución QHD (2560 x 1080 pixeles), con tecnología de seguimiento ocular Tobii, que permite a los jugadores identificar al enemigo, cubrirse y apuntar al mirar los objetos ¡Una locura total!

Continuamos con la Predator 15, con un elegante y audaz diseño, cabe destacar que está integrada por un procesador Intel Core i7 HQ, gráficos acelerables NVIDIA® GeForce® GTX 1070, que asegura un alcance y eficiencia superior, doble ventilador mecánico AerobladeTM 3D y Windows 10 Home. Pero no nos olvidemos del toque helado cuando se activa Cooler Master ideal para mantener la temperatura baja sin perder el alto rendimiento.

Otra joyita que estará presente será la edición especial de la Acer Predator Helios 300 White Special Edition. Este equipo viene con un chasis de aluminio totalmente blanco acentuado con adornos dorados, un diseño inusualmente elegante y vanguardista para portátiles gaming. Posee un procesador Intel® Core™ i7 de 8va generación, gráficos NVIDIA® GeForce® GTX 1060, frecuencia de actualización 144Hz Overclock, ventiladores metálicos AeroBlade™ 3D y una pantalla Full HD IPS 15,6″ ¿Querés saber más? Viene con un kit de accesorios incluido.

La Predator Tritón 700, también merece su respeto. Con un diseño tan compacto y delicado, de tan solo 18.9mm de grosor, que no lo vas a poder creer. Con un procesador Core i7 HQ, gráficos NVIDIA® GeForce® GTX 1060 con diseño Max-Q, NVIDIA® G-SYNC™ y doble ventilación con tecnología AeroBlade™ 3D. Este equipo es sumamente resistente y tiene una potencia que te sorprenderá en cada partida.

¡Y tenemos mucho más para mostrarte! Porque también vas a descubrir los fabulosos monitores Predator XB1, con pantallas de 24” y 27”, tasa de refresco de 180Hz y 170Hz respectivamente y tiempo de respuesta de 1ms. Así podrás experimentar el nuevo concepto de fluidez en cada sesión con un agresivo diseño y velocidades vertiginosas de actualización.

