De Loredo y Torres insisten a Milei que «denuncie e investigue» acusaciones de «coimas» en Congreso

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el presidente del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, rechazaron hoy los dichos «peligrosos y profundamente irrespetuosos» del presidente Javier Milei sobre las presuntas «coimas» que recibirían algunos legisladores para rechazar el DNU y la Ley «Bases», e instaron a que «proceda a denunciarlas e investigar».

En un extenso texto en su cuenta de X, De Loredo aseguró que «las declaraciones del Presidente no van a amedrentar nuestro comportamiento» y consideró que la a UCR se encuentra «en la posición de darle al gobierno las herramientas legales que necesite para llevar adelante su plan de gobierno sin excesos y sin dejar indefensos a los sectores más vulnerables de la sociedad como nuestros jubilados».

El mes pasado, en una entrevista concedida a la señal televisiva La Nación+, Javier Milei había acusado que algunos legisladores «buscan coimas» para aprobar determinadas leyes en el Congreso.

Respecto de esas acusaciones De Loredo respondió: «Volvemos a instar que proceda a denunciarlas e investigar. O (el Presidente) conoce hechos sobre los que no denuncia, o denuncia hechos que no existen», explicó y agregó que «en ambos casos el Gobierno incumple los deberes de funcionario público» y de «continuar y no acudir a los tribunales el gobierno, seremos nosotros quienes lo haremos», advirtió.

Asimismo el titular del bloque radical consideró que «tampoco ninguna de las materias abordadas en los paquetes normativos tienen vinculación con la urgente situación económica» y aclaró que como el DNU «está operativo y surtiendo efectos desde el 29 de diciembre, esas herramientas ya las tienen» y en todo caso «en el texto de la ley ómnibus no hay ningún plan monetario ni fiscal de estabilización» para abordar la situación económica actual.

Por su parte el gobernador de Chubut respaldó las declaraciones del diputado cordobés y consideró «peligroso y profundamente irrespetuoso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la ley ómnibus o marcar algún desacuerdo con el DNU».

Y puntualizó que «los 10 Gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical estamos dando muestras más que suficientes de acompañamiento y cooperación con un gobierno que asume en una situación crítica resultado de las erráticas políticas que nos sumergieron en la pobreza».

«Le pedimos al Gobierno que cuando afirmen algún delito por parte de cualquier diputado, funcionario actual o de gestiones anteriores, gobernador o intendente, se haga la denuncia correspondiente», exhortó el gobernador del PRO y remarcó que «respetamos la decisión del pueblo y estamos comprometidos con la gobernabilidad» pero consideró que «la agresión y las acusaciones no pueden ser el modus operandi para quienes no piensan igual en algún tema».

La semana pasada en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, varios miembros del gabinete libertario asistieron para dar explicaciones y responder preguntas sobre varios puntos de la llamada ley ómnibus.

En tanto, el ministro de Economía, Luís Caputo, afirmó que si la ley «Bases» no es aprobada por el Congreso «sería una muy mala noticia» y que eso determinaría la instrumentación de «medidas más duras», en una conferencia de presa para la presentación del acuerdo con el FMI.

En ese sentido, De Loredo en su mensaje recordó que durante la campaña electoral el presidente Milei «fue determinante en decir que la inflación es un proceso monetario y no multicausal como siempre argumentó el kirchnerismo» por lo tanto «resulta falaz que ahora la inflación se deba a una inédita y veloz discusión parlamentaria», enfatizó.

En la Argentina, una coima a un político es un delito tipificado en el Código Penal

En la Argentina, una coima a un político es un delito tipificado en el Código Penal, que establece que «el que, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí o para otro, ofrezca, prometa, dé o reciba dádiva, promesa o beneficio de cualquier naturaleza, a un funcionario público para que éste haga, deje de hacer o retarde un acto de su oficio, será reprimido con prisión de uno a seis años».

Para que una coima se considere como tal en la Argentina, es necesario que se cumplan los siguientes elementos:

Un funcionario público: La coima debe ser ofrecida, prometida, dada o recibida por un funcionario público, es decir, una persona que ejerce un cargo público en el Estado.

Un beneficio indebido: El propósito de la coima es obtener un beneficio indebido para el oferente, el receptor o un tercero. Este beneficio puede ser de cualquier naturaleza, como dinero, bienes, servicios o favores.

Un acto de oficio: La coima debe ser ofrecida, prometida, dada o recibida para que el funcionario público haga, deje de hacer o retarde un acto de su oficio. Este acto puede ser de cualquier naturaleza, como una resolución, una adjudicación, una autorización o un permiso.

En la práctica, la coima a un político puede desarrollarse de diferentes maneras. Una forma común es que una empresa o persona ofrezca un beneficio indebido a un funcionario público para que éste le otorgue un contrato, una concesión o un beneficio económico. Otra forma común es que un funcionario público solicite un beneficio indebido a una empresa o persona para que éste le ayude a obtener un cargo o un beneficio personal.

La coima a un político es un delito grave que puede tener graves consecuencias para el funcionario público, el oferente y el receptor. El funcionario público puede ser destituido de su cargo, inhabilitado para ejercer cargos públicos y condenado a prisión. El oferente y el receptor de la coima también pueden ser condenados a prisión.

En Argentina, la coima a un político es un problema grave que ha tenido un impacto negativo en la sociedad. La coima puede llevar a la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Es importante que las autoridades trabajen para combatir la coima a los políticos y garantizar que la justicia se aplique a todos por igual.