17 de marzo. San Patricio en Palermo. Día de San Patricio en Argentina. St. Patrick’s Day

La festividad de San Patricio comenzó como una celebración religiosa.

Curiosidades sobre San Patricio.

Se le atribuye el milagro de haber acabado con una plaga de serpientes en la isla.

En su tarea de cristianizar a la población pagana irlandesa, San Patricio tuvo la ardua tarea de explicar a todas estas gentes lo que era la Santísima Trinidad, un concepto que a las mentes paganas se les escapaba bastante. Cuenta la historia que para que todos lo entendieran utilizó un trébol como muestra, explicando que la Santísima Trinidad, al igual que el trébol, era una misma unidad, pero con tres personas diferentes. La primera hoja de trébol era el Padre, la segunda era el Hijo, y la última el Espíritu Santo. Así, hoy en día el trébol y el color verde son elementos distintivos y característicos irlandeses.

El objetivo principal del Festival de San Patricio desde su inauguración ha sido el desarrollo de un importante festival internacional anual en torno a la fiesta nacional; un festival que llene de orgullo al pueblo irlandés. Pretende reflejar el talento y los logros de los irlandeses en numerosos escenarios nacionales y mundiales, sirviendo también de escaparate de las múltiples habilidades de todos los irlandeses, de cualquier edad y condición social.

El Día de San Patricio es la fiesta nacional más celebrada a nivel internacional, un día en que todo el mundo quiere ser irlandés.

Con el tiempo, el festival pasó de celebrarse en un solo día a extenderse a varios días consecutivos. En Argentina se celebra el 17 de marzo, donde todos los bares irlandeses y cerveceros abren sus puertas con propuestas gastronómicas y musicales. Y desde el año 2009, se organiza el desfile del Día de San Patricio, en Plaza San Martín, C.A.B.A., el fin de semana posterior a la fecha, con un gran despliegue de música, danza, artesanías y productos irlandeses.

El día de San Patricio ha sido asociado con todo lo irlandés, algo verde y oro, tréboles y suerte, pero principalmente es un día de renovación espiritual y oración por los misioneros en todo el mundo.

Celtas en Argentina

En la inmigración que llegó a la Argentina entre 1850 y 1950, existio una fuerza presencia celta. Muchas de las colectividades que forman parte hoy de nuestro país son de origen celta, como las procedentes de la region española Galicia. El celtismo está tan presente en algunos inmigrantes, que se refieren a esas raíces aún en circunstancias de la vida cotidiana.

La conmemoración de San Patricio, «fiesta de todos los celtas», constituye un claro ejemplo de ello. «El 17 de marzo, como todos los años, los irlandeses festejan su santo patrono. Pero desde hace tres años se unen a esta celebración, celtas de varias nacionalidades. Sólo basta dar una recorrida por todos los pubs que se aglutinan, curiosamente, cerca de Retiro -y de la Torre de los Ingleses- para encontrarse con parejas formadas por individuos de diferentes comunidades celtas y una sola idea: beberse toda la cerveza y todo el whisky irlandés que hallaron durmiendo desde hace justo un año».

En la Argentina, tan lejos de su lugar de origen, esta civilización pervive transmitida por los inmigrantes a sus hijos. Los celtas han conquistado una nueva tierra.

Día de San Patricio en Argentina

Palermo se ha convertido en una de las barrios de América del Sur más visitadas por turistas. Europeos y americanos se acercan atraídos por el cambio favorable y por su belleza, su hipermercado a cielo abierto, además de estar ubicado en el centro en la puerta de entrada al resto de toda la Ciudad de Buenos Aires, a los bosques de Palermo a la movida cultural del soho y a las movidas gourmet del Hollywood y mientras continuan construyendo edicificos que le estan cambiando totalmente su autonomía. Es una barrio medio europeo pero caótico y ruidoso, con gente apurada por ir de compras pero simpática que está muy orgullosa de ser el barrio más animal nocturno. Palermonline Noticias como todos los años acompaña este festejo popular.

Bueno, la noche de Palermo es una de las mas activas del mundo y cuando empieza no termina nunca. Aquí nadie se va a dormir temprano, todos salen después de medianoche y hasta que se asoma el sol a nadie se le ocurre volver a casa. Hay infinidad de bares y restaurantes pero de un tiempo a esta parte los pubs irlandeses han proliferado. Los argentinos adoran la cerveza , especialmente en verano, y el estilo y la atmósfera creada en estos pubs invitan a largas veladas.

San Patricio fue un misionero cristiano y es conocido como el santo patrón de Irlanda, junto a santa Brígida y san Columba. Fue un predicador y religioso de Britania, tradicionalmente considerado el introductor de la religión cristiana en la isla. Su fiesta, el Día de San Patricio, se celebra el día 17 de marzo y es muy celebrada en Irlanda, de donde es patrón. San Patricio tuvo que explicar una vez lo que era la Santísima Trinidad. Para que todos lo entendieran, utilizó un trébol como muestra, explicando que la Santísima Trinidad, al igual que el trébol, era una misma unidad, pero con tres personas diferentes. La primera hoja de trébol era el Padre, la segunda era el Hijo, y la última el Espíritu Santo. Luego de ello, el trébol de tres hojas que representa a las tres personas de la Trinidad, pasó a ser un símbolo de la iglesia de Irlanda.

Hasta hace cuatro años, el día de San Patricio era una celebración casi desconocida en nuestro país, reservada exclusivamente para la colectividad irlandesa que, cada 17 de marzo conmemora a su figura religiosa más importante.

Pero con el auge de los pubs irlandeses ubicados, en su mayoría, en el barrio porteño de Retiro, que comenzaron a promocionar este festejo apoyados por las principales marcas de cerveza, el santo anglosajón fue sumando cada vez más adeptos argentinos.

De esta manera, durante los últimos Saint Patrick’s Day multitudes de personas vestidas y pintadas de verde comenzaron a abarrotar los bares Kilkenny, Down Town Matías, The Temple, Druid In y The Shamrock, en busca de muchas pintas de cerveza importada y shows de música celta.

Pronto, los pubs quedaron chicos y la gente comenzó a festejar en las calles de la zona, donde el año pasado se apiñaron más de 20 mil nuevos seguidores de la tradicional celebración irlandesa.

Tambien es un evento muy imortante en las provincias del norte de la patagonia.En Neuquen y Rio Negro, en las ciudades de San Martin de los Andes y Bariloche, entre otras, se llevan a cabo grandes eventos y fiestas.

Durante San Patricio se triplica el número de cervezas Guinness consumidas en el mundo.

DONDE

Antares Palermo

4833-9611

Armenia 1447

antares cañitas Antares Las Cañitas

4772-2133

Arévalo 2876 (y Báez)

antares caballito Antares Caballito

4432-8018

Pedro Goyena 1064

antares cañitas Antares San Telmo

4342-3836

Bolívar 491 y Venezuela

Barba RojaBarba Roja

4342-2980

Defensa 550

Baum Palermo Baum Palermo

3598-7286

Honduras 5720

Bodega Cervecera Bodega Cervecera

4833-3770

Thames 1759

braths brew bar Brath’s Brew Bar

Pje. San Lorenzo 389

breoghan. brew bar y restaurant Breoghan Brew Bar

4300-9439

Bolívar 860

Buena Birra Social Club Buena Birra Social Club

15-6428-3457

Colegiales

Buller Buller Brewing Company – Downtown

4313-0287

Paraguay 418

Buller recoleta Buller Brewing Company – Recoleta

4808-9061

Pte. Roberto M. Ortiz 1827

Celtic Pub Celtic Pub

4348-5000

Carlos Pellegrini 551

Cervelar tienda de cervezas belgrano Cervelar Tienda de Cervezas Belgrano

4553-3714

Av. Elcano 3385

Cervelar tienda de cervezas microcentro Cervelar Tienda de Cervezas Microcentro

4311-2992

Viamonte 336

Cervelar tienda de cervezas palermo Cervelar Tienda de Cervezas Palermo

4831-9060

Cabrera 4399

cervelar tienda de cervezas belgrano c Cervelar Tienda de Cervezas Belgrano C

4788-6007

Vuelta de Obligado 2391

Cossab Boedo Cossab Boedo

2067-9895

Carlos Calvo 4199

Cossab Villa Urquiza Cossab Villa Urquiza

2060-5023

Dr. Pedro I. Rivera 4700

Cruzat beer house Cruzat Beer House

6320-5344

Paseo La Plaza, Sarmiento 1617, 1er piso

Down town matias Down Town Matías Retiro

4312-9844

San Martín 979

Down town matias centro Down Town Matías Centro

4311-0327

Reconquista 701

Down town belgrano Down Town Matías Belgrano

4545-1050

Echeverría 3195

Down town palermo Down Town Matías Palermo

Uriarte 1657

Down town matias recoleta Down Town Matías Recoleta

4802-4141/4949

Buenos Aires Design, Local 1004

Down Town Matías del Golf Down Town Matías del Golf

4775-8866 int. 121

Av. Ernesto Tornquist 6385

druid in Druid In

4312-3688

Reconquista 1040

dubliners Dubliners

4771-6178

Humboldt 2000

great city Great City

4315-3693 / 4313-4669

Reconquista 878

jackie oJackie O

4774-4844

Báez 334

Jerome Jerome

4146-1444

Malabia 1401

kings town King’s Town Pub

4771-2268

Jufré 102

krakowKrakow

4342-3916

Venezuela 474

molly malones Molly Malone’s

4116-2687

Perú 253

st. patricks uriburu Saint Patrick

4804-5100

P. José E. Uriburu 1714

Slainte Irish PubSláinte Irish Pub

15-5429-8050

Av. San Martín 6066

SugarSugar

4831-3276

Costa Rica 4619

sullivans Sullivan’s

4832-6442

Borges 1702

the clover The Clover II

4381-7895

Av. de Mayo 1357

the clover The Clover

4331-9700

Piedras 78

the kilkenny The Kilkenny

4312-7291/9171

M. T. de Alvear 399

the oldest The Oldest

4902-3188

Ambrosetti 31

the oldest The Oldest

4551-0781

Av. Elcano 3410

the pub The Pub (ex John John)

4313-1428

Reconquista 924

the shamrock The Shamrock

4812-3584

Rodríguez Peña 1220

the temple bar retiro The Temple Bar Retiro

4322-0474

M. T. de Alvear 945

the temple bar recoleta The Temple Bar Recoleta

4805-0733

Av. Las Heras 1822

the temple bar palermo The Temple Bar Palermo

4831-5430

Costa Rica 4677

the temple bar the house The Temple Bar The House

4831-5430

Godoy Cruz 1853

treffenTreffen

4343-1428

Piedras 178

Untertürkheim Untertürkheim

4307-3265

Humberto Primo 899

van koning Van Koning

4772-9909

Báez 325

TIPS

Ni era irlandés, ni se llamaba Patricio

El nombre de este santo era Maewyn Succat y nació un pequeño pueblo escocés a finales del siglo IV. Llegóa Irlanda después de escapar de unos piratas, de allí pasó seis años aprendiendo el idioma celta. Se marchó a Francia para ser sacerdote y cambió su nombre a Patricius, con 46 años decidió volver a Irlanda para evangelizar a sus habitantes, y allí permaneció hasta su muerte.

Bajo la figura conocidísima de San Patricio encontramos a un misionero, predicador y religioso cristiano famoso por ser el artífice de la conversión de la Irlanda celta al cristianismo en el siglo V d. C.

En las celebraciones de San Patricio todo se tiñe de verde, pero de hecho el color original con el que se identificaba la orden de San Patricio era el azul claro.

El uso del color verde para esta festividad comenzó a extenderse por el color de los tréboles del movimiento independentista irlandés a fines del siglo XVIII, y si el 17 de marzo, hay algún despistado que sale a la calle sin algo verde, es tradición darle un pellizco.

Durante la mayor parte del siglo XX, el día de San Patricio se consideraba una fiesta estrictamente religiosa, lo que significaba que los pubs estaban cerrados ese día, con lo que no había ni cerveza ni ningún tipo de excesos. La ley de 1903 se anuló en 1970 y la cerveza volvía a correr por las calles.