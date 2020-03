Compartí :-) .







Vivía a la vuelta, en Armenia, cuando comenzó como una simple parrilla de barrio, encargaba la carne por teléfono y la pasaba a buscar, y ya en esa época el trato era increible. En 2010 era un gran lugar. Hoy es un «cuento» para turistas. Marketing Parrillero. Se come bien, pero paso de ser una parrilla barrial a ser netamente una parrilla para turistas, eso esta bien y está mal. Perdió a los vecinos pero gano euros. Todo no se puede.

DIRECCIÓN

Guatemala 4691 (esquina Gurruchaga)

Palermo Viejo, C.A.B.A.

Argentina

Inaugurado en 1999 por Pablo Jesús Rivero, Don Julio es una referencia indiscutida en materia de carne argentina. Junto con otros restaurantes como La Brigada, El Pobre Luis o La Cabrera, integra un selecto grupo de parrillas que ha demostrado dominar los fuegos y la materia prima con una precisión y talento imbatibles. Ahora, ese reconocimiento se termina de dar de cara al mundo, aunque el año pasado ya había llegado al puesto 55 y al 6 en el caso de la versión latinoamericana del ranking (Latin American 50 Best Restaurants).

Se trata de Don Julio, en la esquina de Gurruchaga y Guatemala: está en el puesto 34 de la lista The World’s 50 Best Restaurants, consagrándose como el mejor de Argentina en el ranking. Don Julio, la parrilla de la esquina de Gurruchaga y Guatemala, en el barrio de Palermo, escaló en posiciones desde 2018 y llegó al número 34 de los 50 Best, consagrándose como el único restaurante argentino dentro de la exclusiva selección y, por consiguiente, el mejor de nuestro país según el jurado internacional.