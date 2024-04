200 estrellas incluyendo a Juanes, Billie Eilish y otros, contra el «uso depredador» de la IA

Un llamado colectivo ha sido realizado por más de 200 estrellas reconocidas, incluyendo a Juanes, Billie Eilish y otros, contra el «uso depredador» de la IA en una carta abierta dirigida a las empresas de tecnología de inteligencia artificial, desarrolladores, plataformas y servicios de música digital. La organización sin fines de lucro, Artist Rights Alliance, liderada por artistas, ha instado a cesar el uso de la IA «para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos».

200+ artists call on tech companies to stop AI use that devalues music and infringes upon the rights of human artists. AI has enormous potential as a tool for human creativity – but when used irresponsibly, it poses an existential threat to our art. https://t.co/AaxboN5CEX pic.twitter.com/CPBeRX46td

— Artist Rights Alliance (@artistrightsnow) April 2, 2024