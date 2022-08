22 pequeños gestos que ayudan a adelgazar de verdad

El Dr. Daniel Klotzman, especialista en obesidad y psiquiatra, resalta el valor de las conductas cotidianas para lograr grandes resultados en la dieta.

1. La dieta debe ser variada, no hay que olvidar ningún grupo de alimentos. Y también, equilibrada. La regla de oro es no abusar de la cantidad de alimentos hipercalóricos y grasos.

2. El plan debe ser suave. Las dietas rápidas que prometen la pérdida de muchos kilos a la semana, a la larga producen problemas de salud y se recuperan los kilos perdidos. Lo más saludable es perder alrededor de un kilo semanal.

3. Repartir las comidas en cinco tomas diarias. No hay que saltarse una comida importante. Dos deben ser comidas consistentes y las otras tres más ligeras.

4. El desayuno es una comida fuerte. Lo ideal es que aporte entre un 20 y un 25% del aporte calórico diario.

5. Hay que cenar temprano, al menos dos horas antes de acostarse. Por la noche, el metabolismo se ralentiza y los alimentos se acumulan como grasas más fácilmente.

6. El agua es fundamental. Hay que beber mucho, unos tres litros diarios. Mejora la eliminación de toxinas, hidrata los tejidos y quita el hambre.

7. Cocinar las porciones justas para consumir en ese momento es una manera de evitar comer de más. Si queremos ahorrar tiempo en la cocina lo mejor es cocinar, separar en porciones y guardar en el freezer enseguida lo que no se come.

8. La sal debe desaparecer de la mesa. Comiendo los mismos alimentos sin sal se pierde peso y se gana en salud, ya que la sal hace retener agua y favorece los edemas en piernas, abdomen y pies. Sin cambiar de alimentación se pierde volumen.

9. Usar aceite de oliva en las comidas. Una cucharada al día no aporta muchas calorías y ayuda a mantenerse sano por sus ácidos grasos monoinsaturados.

10. Las cantidades de comida ingeridas han de ser menores. Para perder peso se debe reducir el número de calorías diarias. Use platos chicos y sírvase una sola vez.

11. Las grasas son enemigas de la dieta. Aportan demasiadas calorías. Por ello se recomienda cocinar al vapor, a la plancha y utilizar el microondas. La cocina natural además es más sana y mantiene mejor las vitaminas y minerales de los alimentos.

12. Una dieta que hace sufrir no es una buena dieta. No debemos olvidar que la comida es un placer. Por ello es positivo variar los menúes para disfrutar de los diferentes sabores, no aburrirse y hacer más balanceada la alimentación.

13. Perder peso es un logro progresivo. Hay que pesarse una vez semanalmente, sin ropa y en ayunas. Las obsesiones por la balanza no sirven de nada.

14. Picar entre comidas lo único que consigue es almacenar grasas y tira por tierra todos los esfuerzos por cumplir la dieta. Si no puede evitarse, lo mejor es comer trocitos de fruta, yogures descremados…, que calman el hambre sin consumir calorías.

15. Evitar el consumo de alcohol. Solo aporta muchas calorías vacías (sin aporte nutricional).

16. Masticar los alimentos tranquilamente. El cuerpo reacciona con señales de saciedad a los veinte minutos de comenzar a comer. Así, se ingiere sólo lo necesario.

17. Hacer una actividad física acorde a la edad y el estado físico personal siempre elimina grasas, quema calorías y tonifica el organismo. Es una garantía de salud.

18. Hay que analizar las sensaciones. La comida suele convertirse en un sustituto emocional y se come por angustia o depresión, pero sin hambre.

19. Adelgazar, ¿por qué? Por decisión propia. La decisión de perder peso es una elección personal e intransferible.

20. El consejo de un especialista en nutrición ayuda a marcarse objetivos realistas. Además seguirá la evolución de la dieta.

21. Siempre que sea posible, salga a comprar alimentos después de haber comido; así tendrá menos tentaciones de adquirir cosas que engordan. Antes de comprar alimentos haga una lista detallada de las cosas que necesita y no se salga de ella.

22. Mientras come, se aconseja no realizar otra actividad, como ver televisión o leer; de esta forma podrá concentrarse en los sabores y disfrutará cada bocado. Se tiende a comer más cuando se hace mecánicamente.

Dr. Daniel Fabián Klotzman, MN 73271; MP 37407; nutrición y medicina estética no invasiva; psiquiatría. Dedicado al tratamiento integral de la obesidad. Miembro titular de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Ex miembro del grupo interdisciplinario de atención de anorexia y bulimia del Hospital Paroissien.