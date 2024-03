24 de marzo las plazas de todo el país

La izquierda convoca: Este 24 de marzo llenar las plazas de todo el país

El comunicado dice lo siguiente:

Este 24 de Marzo no será un aniversario más del golpe genocida de 1976. Frente a un gobierno negacionista, que justifica los crímenes de lesa humanidad y gestiona para los mismos intereses capitalistas que promovieron aquel golpe, este domingo seremos cientos de miles movilizándonos hacia las plazas de todo el país.

Te queremos invitar a movilizarte junto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En Buenos Aires, la convocatoria será a las 14 en 9 de Julio y Avenida de Mayo. También hay convocatorias en muchas ciudades del país. En esta nota verán cada punto de encuentro.

Los últimos días hubo sucesos repudiables, como el brutal ataque a la militante de la agrupación H.I.J.O.S en su domicilio por parte de dos personas que además dejaron una pintada en la pared con la sigla VLLC (Viva la libertad carajo). Un hecho gravísimo que hay que exigir que sea esclarecido inmediatamente.

Los últimos días hubo sucesos repudiables, como el brutal ataque a la militante de la agrupación H.I.J.O.S en su domicilio por parte de dos personas que además dejaron una pintada en la pared con la sigla VLLC (Viva la libertad carajo). Un hecho gravísimo que hay que exigir que sea esclarecido inmediatamente. Daniel Satur contó los detalles en este artículo.

Los rumores de posibles indultos o cárcel domiciliaria para genocidas, también redoblan la necesidad de convencer a todo el mundo de que este no será un 24 de marzo cualquiera. “Que se atrevan a hacerlo”, los desafió Alejandrina Barry, Legisladora del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos en estos días. Su intervención completa se puede ver acá.

Por último, la ex fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy ministros de Seguridad y Defensa respectivamente, montaron también una provocación, anunciando a tres días de la conmemoración del golpe genocida, proyectos de ley para impedir aún más el derecho a la protesta y darle libertad a las Fuerzas Armadas para intervenir en Seguridad Interior. Podés leer más sobre esto acá.

En febrero el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), espacio independiente de todos los gobiernos, propuso “una plaza y dos documentos” para este año, en función de la urgencia de confluir masivamente en la histórica plaza.

A pesar de todo este panorama de ataques y provocaciones, que probablemente continuará en las próximas horas, los organismos de derechos humanos históricamente ligados al kirchnerismo y el peronismo se negaron a que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia pueda leer su documento en la Plaza. Allí se planteará, entre otras cuestiones, la exigencia urgente de un paro nacional y plan de lucha -como reclaman millones- a las conducciones de la CGT y las CTA. La decisión de los organismos históricos busca no enemistarse con esa dirigencia sindical que hoy sostiene una tregua frente al ajuste feroz en curso. Finalmente, como sucede desde hace casi dos décadas, se acordó que habrá dos actos.

El EMVJ llama a todas las organizaciones que lo integran y a la comunidad en general a concentrar este domingo a las 14 horas en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio, para luego marchar a la Plaza de Mayo donde se leerá el documento consensuado entre las decenas de organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, culturales, originarias, de mujeres y disidencias, ambientalistas y partidos de izquierda que lo conforman.

En homenaje a lxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs. Para decir también: abajo el protocolo de Patricia Bullrich. Paro activo ya y plan de lucha hasta derrotar el DNU y todo el plan de Milei, los grandes grupos económicos y el FMI. Por el triunfo de los trabajadores de GPS, Télam, INCAA, ministerio de Cultura, Secretaría de Derechos Humanos, sitios de la Memoria. No al ajuste de los gobernadores. No al pago de la deuda, ruptura con el FMI. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas. Restitución de la identidad de todas las niñas y niños apropiados. Apertura de los archivos del ‘74 al ‘83. No a la militarización de Rosario.

Nos vemos este domingo en las calles.