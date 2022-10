¿Cómo llegar al Aeroparque?

Dirección: Avenida Costanera o Avenida Rafael Obligado, sin número.



En Subte: Lamentablemente, Aeroparque todavia no está conectado mediante Subte con el resto de la ciudad. La única forma mas cercana usando el Subte de llegar, seria bajandote en la estación Plaza Italia de la Linea D, caminar hacia el Norte por Avenida Sarmiento, cruzar los Bosques de Palermo y al llegar a la Avenida Costanera, girar a la izquierda hasta la terminal del aeropuerto. Pero desde la estación de Plaza Italia hasta Aeroparque caminando, tendremos aproximadamente casi una hora. No es recomendable.

En Colectivo: Las líneas de autobús público que pasan por Aeroparque son: 33, 37, 45 y 152. El 33 pasa por Parque Lezama, Paseo Colón, Alem, Plaza San Martín y Retiro antes de llegar a Aeroparque. Asi que podemos ir hasta alguno de estos lugares y tomar el 33 para que nos deje en la puerta de Aeroparque. El 37 pasa por Congreso, Avenida Las Heras, Plaza Italia y Bosques de Palermo antes de Aeroparque. El 45 pasa por Constitución, toda la Avenida 9 de Julio, incluido el Obelisco, después Retiro y llega a Aeroparque. Y el 152 arrancá en el viejo puente de La Boca, va por todo el bajo, por atrás de la Casa Rosada, hasta Retiro y Aeroparque. No hay, por el momento, ninguna linea que una Plaza Once y Aeroparque de manera directa. Lo mas recomendable para este caso, es caminar desde Once hasta Congreso y tomar ahi mismo el 37 hasta Aeroparque.

Otras empresas de Colectivo: Existen otras empresas que disponen de buses y lanzaderas que conectan Aeroparque con otros puntos clave de la ciudad sin paradas intermedias.

– Manuel Tienda León une Aeroparque y también Ezeiza con su terminal en Plaza San Martín sin paradas intermedias. Mirar precios, horarios y mas información completa en su página web www.tiendaleon.com.ar

– ArBus es una filial de Aerolineas Argentinas que también une Aeroparque con los puntos mas importantes en cuanto a transporte de la ciudad de Buenos Aires. El precio es el de un pasaje común pero es unicamente reservado para pasajeros que van a volar. Asi que si arriba a Buenos Aires, le recomendamos comprar una tarjeta SUBE en la terminal de Aeroparque para usar el servicio de Arbus mostrando su pasaje aéreo y pagando con SUBE y si va a despegar desde Buenos Aires, lo mismo. Arbus une Aeroparque directamente con Puente Saavedra, Obelisco, Retiro, Puente Pacifico, Belgrano y el Alto Palermo. Proximamente tienen en mente expandir los puntos de destino a Plaza Once, Liniers, Parque Lezama, Chacarita y Plaza Flores. Mas información precisa como horarios, precios, trayectos y demás en su web oficial www.arbus.com.ar

En taxi: Un taxi desde el Obelisco al Aeroparque puede demorar aproximadamente 35 minutos y tiene un precio aproximado de 1500AR$. No olvide que las informaciones que nosotros publicamos son simplemente orientativas y no son oficiales, esto significa que pueden haber cambios en la divisa, aumentar los precios y haber cambios en cualquier punto de la información. También hay que tener en cuenta el tránsito y lo que demore en llegar al taxi hasta tu hotel o lugar de alojamiento. Las indicaciones correctas para darle al taxista desde el Obelisco seria decirle que suba toda la Avenida 9 de Julio hasta Libertador, gire a la izquierda por Libertador, llegar a la Avenida Salguero para que en esta gire a la derecha hasta la Avenida Costanera y unos metros mas adelante estar’iamos en la terminal de Aeroparque.

En auto privado: Desde el Obelisco, por la Avenida 9 de Julio o por Carlos Pellegrini hasta Avenida Libertador, por está hasta Avenida Salguero, girar a la derecha en Salguero y llegar hasta Avenida Costanera, girar la rotonda hacia la izquierda y llegamos unos metros mas adelante a la terminal de Aeroparque.