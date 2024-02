5 canciones que competirán por un Oscar serán interpretadas en vivo en la gala

Confirman que las cinco canciones que competirán por un Oscar serán interpretadas en vivo en la gala

Las cinco composiciones que pugnarán este año por quedarse con el premio Oscar a la mejor canción original serán interpretadas en vivo durante la gala que se celebrará el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, confirmaron los organizadores.

Se trata de «What Was I Made For?, a cargo de Billie Eilish y su hermano Finneas O` Connell, por «Barbie», al igual que «I`m Just Ken», interpretada por el actor Ryan Gosling y Mark Ronson; «The Fire Inside», de la película «Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia», a cargo de Becky G; «It Never Went Away», del filme «American Symphony», por Jon Baptiste; y “Wahzhazhe (A Song For My People )” de “Los asesinos de la luna”, por Scott George.

Por otra parte, también comenzaron a revelarse los nombres de algunos de los presentadores de este año en distintas categorías entre los que destacan Michelle Pfeiffer, Nicolas Cage, Al Pacino y Zendaya.

La 96º edición de los premios Oscar tendrá como presentador a Jimmy Kimmel y en nuestro país podrá verse desde las 20 a través de las señales TNT y Max.