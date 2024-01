9 estafas en Internet con las que hay que tener cuidado siempre

Si conoce estas estafas habituales en Internet y toma precauciones, podrá protegerse a sí mismo y a su familia para no convertirse en víctimas.

Las vacaciones están aquí, y eso significa que estamos más tiempo navegando por Internet, expuestos a las estafas en Internet dirigidas a consumidores desprevenidos. Tanto si compra por Internet como si navega por las redes sociales, conocer estas 9 estafas online habituales puede ayudarle a mantener a su familia a salvo en estas vacaciones.

1. Correos electrónicos de phishing

Los correos electrónicos de phishing siguen siendo una de las principales preocupaciones de los compradores en línea. Estos mensajes intentan engañarle para que revele información confidencial, como contraseñas y números de tarjetas de crédito. Compruebe siempre la autenticidad de los correos electrónicos y tenga cuidado con cualquier solicitud de información personal u ofertas que parezcan «demasiado buenas para ser verdad».

2. Sitios de compras falsos

Otra estafa habitual son los sitios de compras falsos. Estos sitios parecen tiendas reales, pero en realidad están creados por estafadores que buscan robar los datos de su tarjeta de crédito. Para protegerse de este tipo de estafas, investigue siempre la empresa antes de comprar, lea los comentarios de los clientes y compruebe si dispone de métodos de pago seguros, como PayPal o el procesamiento de tarjetas de crédito. Además, si el sitio web parece sospechoso (por ejemplo, gráficos de baja calidad y errores ortográficos), podría ser señal de que no es legítimo.

3. Falsas organizaciones benéficas

Los delincuentes suelen aprovecharse de la generosidad de la gente creando organizaciones benéficas falsas y solicitando donativos a víctimas desprevenidas. Antes de hacer un donativo, asegúrese de verificar las credenciales de la organización en el Better Business Bureau u otras organizaciones acreditadas, como Charity Navigator. Además, nunca de su número de tarjeta de crédito por teléfono o por correo electrónico; en su lugar, opte por métodos de pago seguros como PayPal o transferencia bancaria directa cuando sea posible.

4. Perfiles falsos en redes sociales

Los estafadores suelen crear perfiles falsos en las redes sociales para enviar mensajes que parezcan proceder de alguien conocido con el fin de acceder a información confidencial, como contraseñas o números de cuentas bancarias. Si recibe mensajes sospechosos en las redes sociales, asegúrese de verificar de quién procede el mensaje antes de responder con información personal.

5. Estafas en apps de citas por Internet

La gente se siente sola, por lo que las estafas en las citas son bastante comunes siempre. Los estafadores crean perfiles falsos en sitios web de citas para obtener información personal o incluso dinero mediante promesas fraudulentas de amor y compañía. Investigue a fondo a cualquier persona que conozca en Internet antes de quedar con ella en persona, y nunca envíe dinero sin verificar antes su identidad.

6. Descargas maliciosas

También hay descargas maliciosas que pueden colarse en su dispositivo si no tiene cuidado. Los estafadores suelen disfrazar las descargas maliciosas como juegos gratuitos u otras aplicaciones que parecen inofensivas, pero una vez instaladas en su dispositivo, pueden robar su información personal o incluso bloquear su ordenador hasta que pague un rescate. La mejor forma de protegerse es descargar aplicaciones únicamente de tiendas de confianza, como App Store de Apple o Google Play Store, y utilizar un software antivirus de confianza, como Avast.

7. Fraude con tarjetas regalo

El fraude con tarjetas regalo se produce cuando alguien compra tarjetas regalo con tarjetas de crédito robadas para revenderlas a un precio rebajado en línea o en persona. Otro ejemplo de fraude con tarjetas regalo es cuando un estafador le convence para que compre una tarjeta regalo y luego comparte con él la información sobre cómo utilizarla, lo que le permite robarle el dinero. Para protegerse contra el fraude con tarjetas regalo, compre siempre directamente a minoristas como Target o Walmart y nunca adquiera tarjetas precargadas de terceros vendedores, y nunca compre una tarjeta regalo para alguien que haya conocido por Internet.

8. Estafas en las redes sociales

Las estafas a través de las redes sociales son muy variadas, pero suelen consistir en que alguien se hace pasar por una empresa o un particular de confianza para «pescar» información confidencial, como nombres de usuario y contraseñas o números de tarjetas de crédito. Desconfíe de cualquier solicitud de información personal que le llegue a través de las redes sociales, aunque parezca proceder de alguien conocido, ya que podría tratarse de cuentas falsas creadas por estafadores que buscan víctimas desprevenidas.

9. Ofertas y cupones falsos

Otra estafa habitual durante las vacaciones son las ofertas y los cupones falsos. Los estafadores crean sitios web falsos que ofrecen descuentos increíbles en artículos como electrónica o ropa, pero nunca los entregan después de haber cobrado a los clientes desprevenidos. Desconfíe de cualquier oferta en línea «demasiado buena para ser verdad» e investiga siempre a fondo a las empresas antes de comprarlo.

Es importante estar alerta cuando se navega por Internet, ya que hay muchas amenazas potenciales acechando en cada esquina. Si conoce estas estafas habituales en Internet y toma precauciones, como investigar a fondo antes de comprar y no facilitar información personal por correo electrónico, redes sociales o teléfono, podrá protegerse a sí mismo y a su familia para no convertirse en víctimas. Manténgase a salvo.

