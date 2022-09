ABL y Patentes plan de facilidades por mala gestión de Larreta y la Agip

Importante: La Cuota Única Plan 2022 estará disponible para pagar a través de redes y homebanking a partir del 20/09.

Horacio Larreta al no enviar las boletas de ABL y Patentes destruyó la confianza de miles de porteños que no logran llegar nunca a la boleta del ABL. Larreta energúmeno aplicó una política de no boleta en domicilio y logró algo nunca visto el 70% o más de los Porteños no pagan ABL y Patente, por que no saben como bajar la boleta. Las malas gestiones de Agip hicieron que los contribuyentes hubieran de pagar no por no querer pagar si no porque la boleta nunca llegó al domicilio. Un ejemplo: una jubilada de 70 y 80 años no tiene ni idea como entrar a internet, bajar la boleta y pagar por red electrónica. Larreta otra vez burlándose de los viejos porteños. Larreta es una mala persona.

Impuestos: cuánto se puede ahorrar con el plan de facilidades para el pago de deudas en la ciudad de Buenos Aires.

PLANES DE FACILIDADES 2022

INMOBILIARIO / ABL PATENTES AUTOMOTORES

Regularizá tus deudas administrativas y judiciales con 100% de quita de intereses, ya seas persona humana o jurídica. Tenés tiempo hasta el 15 de diciembre.

Podés incluir deudas y planes caducos anteriores al 1 de agosto de 2022.

La AGIP dispuso un Nuevo Plan de Facilidades con condonación del 100% de intereses resarcitorios en un solo pago.

Para personas humanas y jurídicas que tengan deuda administrativa y judicial menor a $ 320.550 nominal de los impuestos Inmobiliario/ABL y Patentes.

Las personas humanas y jurídicas que cancelen sus deudas menores a $320.550 al contado en una cuota, obtendrán el 100% de condonación de los intereses resarcitorios.

Está vigente el nuevo plan de facilidades para cancelar pequeñas deudas con condonación de intereses

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la ciudad de Buenos Aires lanzó un nuevo plan de facilidades para que empresas y personas puedan cancelar pequeñas deudas con condonación de intereses, con el objetivo de incentivar el pago de los impuestos adeudados. “Esta medida busca acompañar a quienes desean ponerse al día pero que debido a la difícil situación atravesada en los últimos años no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias”, explicaron.

El plan de facilidades abarca a todos los impuestos —entre ellos, ABL y Patentes— y tendrá vigencia desde este jueves y hasta el 15 de diciembre. Se podrán incluir deudas administrativas y judiciales vencidas antes de agosto del 2022.

En tanto, quienes posean deudas mayores a $320.550 nominal podrán adherirse al Plan de Facilidades de carácter transitorio, el cual estará vigente durante el mismo período de tiempo y que permitirá a personas humanas y jurídicas pagar sus deudas hasta en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin intereses de financiación y sin límite de monto.

En ambos casos, se podrán incluir deudas administrativas y judiciales vencidas antes del 1° de agosto del 2022, así como también deudas de planes caducos previos a esa fecha.

El problema es que GCBA no envió más las boletas

Durante la pandemia, la ciudad de Buenos Aires registró el pico histórico de mora en el pago del ABL y Patentes, que llegó a 62% y 50% de mora respectivamente.

Actualmente, según fuentes del Gobierno porteño, ambos impuestos tiene un nivel de mora en los pagos de entre 50% y 60%, en línea con los porcentajes históricos.

Esta nueva moratoria abarca a personas y empresas que quedaron rezagadas en los pagos de los impuestos como consecuencia de la pandemia, según detallaron fuentes oficiales.

“El acogimiento al plan de facilidades de pago podrá ser efectuado por los contribuyentes y/o responsables de los tributos, independientemente de la existencia de obligaciones tributarias en mora no susceptibles de ser regularizadas en los términos de la presente Resolución”, señaló el texto de Resolución 4323 que implementó el plan de facilidades.

