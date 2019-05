Aborto legal: acciones en ciudades de Argentina y manifestaciones a nivel mundial.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentará otra vez el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La presentación, por octava vez seguida, del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito va a ser acompañada este martes por la organización simultánea de pañuelazos en “más de 100 ciudades del país” y también de exterior como Madrid, Berlín, Estocolmo, Toulouse y San Francisco, según informaron los organizadores.

El lanzamiento tendrá lugar desde las 15.30 en el Congreso Nacional y finalizará con una conferencia de prensa, en coincidencia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

A las 17.30 también está previsto que se haga el “pañuelazo federal y mundial” en más de un centenar de ciudades del país, entre las que se cuentan San Luis, Córdoba, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán, La Rioja, Concordia, Tandil y Lago Puelo.

A nivel mundial habrá movilizaciones de apoyo al poyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratiuto en:

• Madrid (España)

• Berlín (Alemania)

• Osorno (Chile)

• San Francisco (EEUU)

• Estocolmo (Suecia)

• Copenhague (Dinamarca)

• Toulouse (Francia)

• Guanajuato (México), entre otras ciudades.

El nuevo texto de la Campaña, que será presentado con varias modificaciones, establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional.

Otra de las novedades contempladas en el nuevo proyecto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

Es que entre los 15 primeros firmantes están Victoria Donda, Daniel Lipovetzki, Brenda Austin, Monica Macha, Romina del Pla, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño y Silvia Lospennato.

