Acámica inauguro su nuevo ecosistema tech en Palermo Hollywood

El ecosistema tech argentino celebró el futuro de la educación. En el corazón de Palermo Hollywood, se llevó a cabo la inauguración institucional de la nueva sede de Acámica en Buenos Aires.

Un evento donde se entrelazaron arte, innovación y tecnología en el que más de 150 referentes de todo el ecosistema emprendedor y tecnológico argentino estuvieron presentes para celebrar este hito en el crecimiento de Acámica, la academia de tecnología que ya se posiciona como líder en la región.

Los 4 fundadores de Globant, Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umaran y Néstor Nocetti, socios estratégicos y aceleradores de Acámica, se dieron cita en el evento, en el que se comunicó oficialmente la alianza para entregar 500 becas de formación en tecnología para el 2019.

“Nuestro aporte en Acámica es un paso fundamental para seguir inspirando a los jóvenes en la tecnología, brindando herramientas para aprender y adaptar conocimientos rápidamente. Latinoamérica es una gran fuente de talento. Es clave que los jóvenes entiendan que la actitud de aprendizaje debe mantenerse de por vida, debemos capacitarnos y aprender de manera continua para no quedar desfasados”, señaló Migoya.

Mariano Mayer, Secretario de Pymes y Emprendedores de la Nación, felicitó a Acámica con unas cálidas palabras y destacó la presencia de todo el ecosistema emprendedor en el evento, haciendo hincapié en la importancia de la Economía del Conocimiento. Luego, Tomás Escobar, cofundador y CEO de Acámica, hizo un breve repaso por la historia de la compañía, su crecimiento y su visión del futuro de la educación y el trabajo en tecnología. ¨El mundo está cambiando. La manera en la que nos relacionamos y trabajamos está cambiando. El rol de las organizaciones está cambiando. En esta transformación, el talento es cada vez más protagonista.

Acámica responde a una nueva generación de estudiantes, motivados por aprender distinto.¨ Dijo Escobar, emocionado ante la convocatoria del evento. Y agregó ¨Aprender no se trata de currículas. No se trata de jerarquías. No se trata de exámenes. Aprender es animarse a ser parte de la transformación del mundo.¨ Además de Globant, los otros 4 unicornios tecnológicos argentinos participaron del evento de Acámica: Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, pasó a conocer las nuevas oficinas, así como presencias importantes de los equipos de Despegar, OLX y Auth0. También estuvo Roberto Alexander, GM de IBM Argentina, Melina Masnatta de Chicas en Tecnología y ejecutivos de Technisys, JP Morgan y Banco Galicia, organizaciones que colaboran con la institución educativa.

Para acompañar los planes de expansión en 2019, también estuvieron presentes representantes de las embajadas de México y Colombia. De izq. a der: Migoya de Globant, Puig, Sec. Mayer, Galperín de Mercado Libre, Escobar, Orsi y Badino, cofundadores de Acamica. Importantes figuras de la cultura y la educación como Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la Ciudad, Felipe Miguel, Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, María Inés Baqué Secretaria de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica, Jefatura de Gabinete de la Nación y Gabriel Sánchez Zinny, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires acompañaron con orgullo las iniciativas de formación que ya han impactado a más de 200.000 personas, formando el talento en tecnología que la región tanto requiere para prosperar.

El evento estuvo atravesado por una clara propuesta artística, inspirada por la campaña que Acámica hizo junto al artista Diego Roa, quien estuvo interviniendo un mural en vivo durante el cocktail. Además del ilustrador y el DJ, se utilizaron los distintos espacios de la academia para instalaciones artístico-tecnológicas, invitando a los asistentes a interactuar de maneras originales y a través de la tecnología con el nuevo espacio.