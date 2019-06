Acer propone dos notebooks para el Día del Padre

Compartí :-) .







Buenos Aires, Cuando se acerca el Día del Padre, cada año pensamos en darle a papá un regalo original, perdurable y potente… ¿pero ya agotamos todas las ideas? Lo fundamental para elegir el mejor obsequio es saber qué tipo de padre tenemos y nada mejor que Acer para ayudarnos en la elección.

¿Tenemos un papá creativo? Si le encanta editar fotos y videos, y además, transita la ciudad de punta a punta durante todo el día para exponer sus proyectos, Acer tiene el equipo perfecto para él: La Acer Aspire 5.

Ideal para padres que necesitan una notebook potente. La Acer Aspire 5 tiene un diseño moderno y funcional y fácil de transportar gracias a sus medidas (2,16 cm de alto, 38,16 cm de ancho y 25,9 cm de profundidad) y su ligero peso de apenas 2,1 kilogramos. Su delgado perfil le permitirá guardarla en una mochila o morral, sin problema.

Su corazón está compuesto por un procesador Intel Core i5 de 8va generación y una memoria RAM de 4GB que se complementan para ofrecer el máximo rendimiento con un bajo consumo de energía. Asimismo, almacena datos multimedia o programas favoritos en el disco rígido de 1 TB. Por otro lado, posee una batería de 4 celdas que dura hasta 6 horas. A su vez cuenta con memoria Intel Optane de 16GB integrada la cual es un acelerador de memoria inteligente que optimiza su productividad. Es como tener una lista de reproducción que se crea y actualiza automáticamente basándose en la actividad, y no se borra al apagar el equipo, entonces le permite hacer sus tareas habituales al instante, desde abrir aplicaciones pesadas hasta cargar los niveles de su juego favorito, sin demoras.

Su patrón cepillado le proporciona un exquisito acabado táctil que acentúa la cubierta de aluminio de alta calidad para que los usuarios puedan viajar con ella con gran facilidad y, además, lucir muy bien al hacerlo. El diseño estrecho de bisel de 7,82 mm ofrece más espacio para imágenes increíbles. Con una pantalla LED Backlit TFT LCD retroiluminada de 15.6 pulgadas podrá disfrutar de películas, videos y navegar en internet con resolución HD (1366 x 768 píxeles). En tanto, la placa gráfica Intel HD Graphics le brindará imágenes más nítidas.

En cambio, si nuestro papá necesita potenciar sus tareas diarias y además es un cinéfilo que disfruta plenamente ver películas y series, lo mejor es la Acer Aspire 3.

La Acer Aspire 3, es un equipo súper práctico y con un excelente rendimiento para que no se pierda ningún final de temporada. Con un procesador Intel Core i3 de 7ma generación, una memoria Intel Optane de 16GB, cuenta a su vez, con una memoria RAM de 4GB que le garantizará el máximo rendimiento con bajo consumo de energía y un disco rígido con capacidad de 1 TB para que pueda almacenar todo su contenido multimedia y películas favoritas.

Otro detalle que se destaca, es su pantalla LED retroiluminada de 15.6 pulgadas para que pueda trabajar sus proyectos fácilmente con una resolución HD de 1366 x 768 píxeles. Sus medidas compuestas por 20,95 cm de alto, 38,1 cm de ancho y su liviano peso de 2,1 kg, la convierten en la notebook ideal para trasladar a cualquier lado y trabajar con toda la elegancia.

