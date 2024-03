ADATA inició nueva era corporativa con la inauguración de su sede central en Taipei

La compañía fabricante de soluciones de memoria y almacenamiento anunció la apertura oficial de su nuevo headquarter que cumple con conceptos ESG y que demandó una inversión de NT$ 4.700 millones.

Buenos Aires, 18 de marzo de 2024. – ADATA Technology, fabricante de módulos de memoria y unidades de almacenamiento, anunció la inauguración oficial de su sede en Neihu, Taipei, en la que realizó una inversión de 4.700 millones de dólares taiwaneses (alrededor de USD 150 millones) y que permite a la empresa ingresar en una nueva era de operaciones sostenibles.

El Presidente de ADATA, Simon Chen, señaló que un modelo de doble sede centrado en New Taipei y Taipei City será el corazón de las futuras operaciones mundiales. De esta manera, se impulsará el desarrollo de la producción y los negocios globales del Grupo ADATA en Asia, Europa, Estados Unidos y China continental. Al mismo tiempo, se establece un nuevo hito para el desarrollo sostenible de ADATA.

Para felicitar a la empresa por este hecho trascendental, altos ejecutivos de empresas cotizadas como Samsung, Micron, SK Hynix, Western Digital, Kioxia, Nanya, Silicon Motion, GIGABYTE y Synnex, se unieron a socios nacionales y extranjeros de ADATA en la ceremonia de corte de cinta, que se realizó el pasado 2 de diciembre de 2023 en Neihu, Taipei City, para celebrar este nuevo hito en el crecimiento global del Grupo ADATA.

Simon Chen explicó que después de su fundación en 2001, en solo 3 años ADATA se convirtió en la empresa de tecnología que más rápidamente llegó a cotizar en la Bolsa OTC, con ingresos anuales totales que superaron los mil millones de dólares taiwaneses (NT$) y superaron los NT$ 45 mil millones en 2006. En 22 años, ADATA aportó más de NT$ 16,6 mil millones en beneficios a sus accionistas.

A medida que la escala de las operaciones de la empresa y el número de empleados siguieron en aumento, la sede corporativa original en el distrito de Zhonghe en New Taipei City se volvió insuficiente para contener su rápida expansión. Por lo tanto, a partir de 2021 se invirtieron un total de NT$ 4,7 mil millones en más de 10 pisos de nuevas oficinas en Neihu para prepararse para los próximos 10 años del desarrollo operativo de la empresa. En el futuro, ADATA adoptará un modelo de operación de doble sede en Neihu, Taipei City y Zhonghe, New Taipei City, aprovechando a Taiwán como el núcleo de inteligencia artificial del grupo para promover operaciones inteligentes de alta velocidad en todo el mundo.

ADATA se enfocó en implementar conceptos ESG (Medioambiente, Social y Gobernanza) de sostenibilidad corporativa en la concepción de su nueva sede. En términos de construcción, obtuvo numerosas certificaciones de edificio ecológico por la reducción de dióxido de carbono, la conservación diaria de energía y mejoras en el tratamiento de aguas residuales y residuos.

El establecimiento de la nueva sede de ADATA en Neihu no solo cumple con el compromiso de la empresa con la protección del medioambiente, sino que también proporciona a los empleados un entorno de trabajo más amplio y cómodo.

Además, la nueva sede de ADATA aprovecha la proximidad de los tres principales centros financieros, tecnológicos y de software de Taiwán en los distritos de Xinyi, Neihu y Nangang de Taipei. Esta ubicación también es ideal para atraer a más talento destacado a la empresa y formar una nueva fuerza que impulse el rápido crecimiento futuro.

Acerca de ADATA – Innovando el futuro

ADATA Technology es el segundo fabricante más grande del mundo de memoria DRAM y unidades de estado sólido con marca, ocupando el puesto 19 entre las Mejores Marcas Globales de Taiwán. Las principales líneas de productos de ADATA incluyen módulos de memoria, unidades de estado sólido y otros productos de memoria para los segmentos de consumo, industrial y comercial. La empresa también se ha diversificado en vehículos eléctricos, robots AI AMR y gaming, con su marca XPG.

Los productos de ADATA recibieron amplio reconocimiento internacional a lo largo de los años, incluidos premios como iF Design, Red Dot Design y Taiwan Excellence. ADATA también fue distinguida por su compromiso con el bienestar de los empleados y la responsabilidad social corporativa, por lo que obtuvo la certificación «Great Place to Work™» para sus oficinas en Taiwán, Estados Unidos y Brasil, así como los premios «Best Workplaces in Asia™», «Best Workplaces in Greater China™», y «Best Workplaces in Taiwan™». Desde 2020, ADATA fue reconocida con los premios «Asia Responsible Enterprise» y «Best Companies to Work for in Asia» durante cuatro años consecutivos.

El colibrí, la mascota de la marca ADATA, representa la agilidad y eficiencia de la empresa, así como su búsqueda de innovación y compromiso por crear un estilo de vida más colorido e inteligente para todas las personas.

Más información en: www.adata.com