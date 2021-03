Aedes aegypti (Aa) fumigar con pesticidas la lucha está perdida.

Los pesticidas afectan fuertemente la biodiversidad, impactando fuertemente en la población de anfibios, ranas y sapos incluídos.









El sistema agroalimentario, incluido el sistema sojero transgénico, participan de manera principal en la generación de gases de efecto invernadero, generando la tropicalización de zonas templadas y favoreciendo la expansión de enfermedades características, entre ellas las transmitidas por el mosquito Aedes aegypti (Aa).

La peor forma de luchar en contra del Aa es con aplicaciones de pesticidas.

El mosquito tiene 3 o 4 generaciones por mes, por lo que rápidamente las poblaciones dominantes son cada vez mas resistentes a los venenos utilizados, que afectan cada vez más a la población humana. Por otro lado, el mejor estadío para eliminar el mosquito es el larval; cuando se fumiga, ya es tarde, e implica que la prevención fracasó.

El Aa no se puede eliminar totalmente. Siempre habrá algunos y dependerá de la densidad supeligrosidad. El Aa NO se cría en zonas rurales, ni en charcos. SE reproduce y cría como dice toda la info: en pequeños y medianos recipientes.

Ponen los huevos en seco, los que pueden estar latentes por lo menos un año, o sea que los que quedan en recipientes al comienzo del frío pueden eclosionar apenas tienen agua y temperatura correcta. O sea que si se fumiga estando en los tres primeros estadios no sirve. Y en el cuarto ES TARDE. Y se fumiga con tóxicos: TENEMOS QUE COMBATIR A LOS MEDIOS QUE FOMENTAN CON FOTOS QUE SE FUMIGA ENTRE LA GENTE. Este debiera ser nuestro problema como ecologistas.

Nacen siempre SANOS. Hasta ahora (supongo que no se sabe bien todavía con respecto a las dos nuevas) necesariamente tienen que picar a un enfermo para transmitir. O sea, que si NO HAY ENFERMO DE AFUERA, si no viene un dengue importado NO HAY DENGUE.

Con la masificación de los viajes, tanto turismo y tanta gente que viaja a paraguay a comprar para revender, narcos que viajan a comprar (en otro correo te cuento una anecdota sobre ésto), que viajan porque tienen familiares es muy fácil que venga un infectado. O SEA: Hay que insistir en que se cuiden cuando estan en zona con dengue (hoy practicamente hasta el sur de los EEUU). Pero cuando regresan no deben esperar a tener síntomas, pues puede cursar asintomático o puede contagiar a otro mosquito antes de tenerlos. ERGO: todo el que regresa de esas zonas por una semana debe cuidarse, aún sin síntomas

¿Cómo se cuidan? las mosquitas son activas especialmente de la salida del sol hasta que está medio alto (tipo 10 en mi casa) y desde el atardecer hasta que oscurece, y en casas iluminadas. En ese lapso, usar pantalones largos y ponerse repelente por afuera de las ropas, recordando que el repelente es tóxico (reconocido por las Aerolíneas que no dejan llevarlo porque lo consideran veneno).

Nicolás Schweigman, tal vez el mejor especialista del tema en la Argentina, explicó de esta manera la falta de influencia de los batracios como depredadores:

Hoy a la mañana me preguntaron desde radio provincia de Buenos Aires sobre el efecto de los batracios (sapos) sobre el control de Aedes aegypti. Mi respuesta fue contundente, obviamente que me transformé en el que preguntaba:

– ¿Vos vivis en casa con jardín?

Periodista: Si

-¿Hay sapos en tu jardín?-

Periodista: No

-Los batracios suelen hallarse en lugares mas silvestres. Son muy pocos los que hay en las casas. Además la actividad de los batracios es principalmente nocturna y la de Aedes aegypti es diurna.

Como Aedes aegypti solo habita en los domicilios, hay separación de ambientes entre el supuesto depredador y el mosquito. Como la mayor actividad de ambas especies (depredador y mosquito) en horarios distintos hay separación horaria.

Conclusión: Los Batracios no ejercen efecto de depredación sobre las poblaciones de adultos de Aedes aegypti por dos factores ecológicos claros: ambientes diferentes y horarios distintos.

Por otra parte los renacuajos desarrollan a sapos en charcos o zanjas. Las larvas de Aedes aegypti crian en recipientes artificiales. Ergo, también hay separación de ambientes. Pero a ello tenes que sumarle que los renacuajos son filtradores, o sea no tienen boca de depredador, como si lo tiene un pequeño pez. Por lo tanto no existe «relación trófica» entre renacuajo y cualquier especie de mosquito. Aunque pongas renacuajos en un recipiente artificial, ambas especies van a convivir (aunque puede ser discutible, desde el punto que podrian ser competidores)

Primera Conclusión: Los anfibios no sirven de controladores para las poblaciones para Aedes aegypti.

Y respecto a los insecticidas dice:

Es conocido que varios formulados de insecticidas afectan a los animales poiquilotermos o heterotermos (los denominados de sangre fria). Si a eso le sumas la «burrada» que los que quieren controlar el dengue aplican insecticidas en charcos, zanjas o lagunas (ambientes donde esta escrito y tenemos muchisimos años de evidencias que no sirven de criaderos para Aedes aegypti) , obviamente se van a ver afectadas todas las especies de «sangre fría», entre ellas los anfibios. Y Aedes aegypti mirará tranquilo (y sonriente?) desde la vivienda mas cercana.

2da Conclusión: Los insecticidas aplicados en ambientes donde hay batracios generan un transtorno ambiental.

¿Este sin sentido, incorporado al imaginario popular y a los responsables del control, se sostiene por algún interés creado? Dejo abierta la pregunta.









