Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo en Teatro Moliere

Domingos 19 hs.

Teatro Moliere

TANGO + DANZA + TEATRO + ARTES AUDIOVISUALES

Una obra que conjuga el tango, la danza, el teatro y las artes audiovisuales. El tratamiento está ligado al absurdo, el lenguaje metafórico – surrealista y el uso de elementos simbólicos.



Protagonizado por Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo. Participaciones especiales: Chino Laborde – Fulvio Giraudo – Emanuel Pomilio. Dramaturgia: Hugo Mastrolorenzo. Vestuario: Laura Sol Torrecilla. Realización Audiovisual: Medio Melón producciones. Juan Pablo Corridoni – Lucky Sachetti. Fotografía: Hernán Blanco – Paola Evelina Gallarato.

Coreografía, dirección y producción general: Hugo Mastrolorenzo – Agustina Vignau.

Las funciones se realizan todos los domingos a las 19 hs. en el teatro Moliere. Balcarce 682.

San Telmo.

Reserva de entradas +5491176529333.

Entrada general: $5000.- Descuento para estudiantes.

Sinopsis:

“Dos seres detrás de sus pantallas se encuentran en la imposibilidad del encuentro. Los días se confunden en su eterno retorno. La mueca virtual confunde carcajada y llanto. Nada sucede, relatos patéticos antes de morir el día.

No es danza, no es teatro, no es tango, no es cine, son todas esas artes juntas resignificándose en algo que no busca ser bautizado. Todos invitados a arrojarse al Vacío de algo que no tiene nombre.

Lo absurdo invita a reír con un labio y a llorar con el otro.”

Campeones mundiales de tango escenario. Reconocidos por su lenguaje propio, rupturista y de vanguardia.

Su anterior producción VOLÁ, se ha presentado con rotundo éxito internacional por más de 36 ciudades de Europa, Asia y América. Declarada de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina y ganadora de los premios tango como mejor espectáculo.

Les fue otorgado el premio “Min-on” del Concert Association de Japón y la distinción de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Su obra ( ) VACIO ha sido seleccionada por PRODANZA.