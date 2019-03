Guillermo Dietrich vs Tinelli: El conductor, dijo que no ve a Macri “En estas condiciones no lo veo”

Al Gobierno ya le pega cualquiera, la crisis económica caló tan hondo que la clase media comenzó a despegar. Todos los sectores menos el campo sojero y las empresas financieras bicicleteras, están en una crisis terminal.

El ajuste será la espada de Damócles de Macri, hoy se verá en las elecciones de Neuquen y no hay vuelta. Puden poner en TV a payasos como Meli, periodistas recontrachupamedias para divertir a los televidentes, pero la elección se juega en el fin de mes, en el suermercado, carnicería y en rapipago y pagofacíl los días de pagar servicios e impuestos.

Tras dos días consecutivos de críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se mostró enojadito por algunas de las declaraciones de Marcelo Tinelli.

“Esperaba de gente como Marcelo Tinelli que tenga una mirada más positiva. Entiendo la crítica de la gente de bajos recursos, pero no de personas que están en otra posición”, remarcó el funcionario, consideró que las del empresario fue “una declaración más dentro de muchas” y que “no es la primera vez que declara con críticas al Gobierno”.

Boleto picado

Este sábado, Tinelli cuestionó a Macri y Cristina Kirchner, se refirió a la grieta y a Dante Sica, quien dijo no estar preocupado por la suba del dólar. Admitió que tiene vocación de lanzarse a la política, aunque tal vez no en lo inmediato, y abogó por un frente y un consenso de varias figuras potables que “le dé esperanza a la gente”.

Estas declaraciones se sumaron otras realizadas el viernes, cuando aseguró que “Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda”. En ambas entrevistas radiales se mostró partidario de la creación de un nuevo frente para vencer al macrismo y al kirchnerismo. “Un frente con Lavagna, Massa y Urtubey me parece buenísimo; tiene que haber una tercera oferta”, señaló.

Alertado por sus dichos, Dietrich defendió la gestión oficial. “Esa mirada es no entender el drama que tuvo Argentina hasta el 2015 y no poder ver transformaciones muy profundas que se están haciendo. La dificultad económica tapa el esfuerzo que estamos haciendo”, se excusó en Radio Nacional.

En pleno año electoral, Tinelli también dijo que no ve a Macri con chances de reelegir: “En estas condiciones no lo veo. Si cambian algunas cosas, sino, todo va a ser ajuste y vamos a ver al Estado como los elefantes que hay que destruir, yo no lo veo así”.