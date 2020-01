Alarmas de autos que no paran. Ruido molesto.

Compartí :-) .







En principio no hay legislación concreta para las alarmas de autos que suenan sin parar y molestan a todos.

¿Qué dice la normativa vigente?

En primer término, conviene aclarar que los ruidos molestos no son un delito, sino una contravención y en la ciudad de Buenos Aires esta materia se regula a través del Código Contravencional. En dicha norma, el artículo 82 prevé distintas penas, según si la molestia proviene de un vecino o si surge de una actividad comercial.



¿Cómo se inhibe una alarma?

Sobre los sistemas inhibidores. El aparato se conforma de una caja con una sencilla batería de 12 voltios con un llavero de cada marca con todos los pulsadores. Siempre emite la misma frecuencia y lo que hace es que uno nunca pueda activar la alarma, no es que la desconecta. De modo que, si uno se percata de que el cierre centralizado no hizo ningún pitido o que las luces no se encendieron, se debe volver al coche hasta cerciorarse de que la alarma se haya activado correctamente.



Alarmas de cierre centralizado y función “antiasalto”

Suelen ser alarmas muy completas que no solo realizan un cierre centralizado del auto protegiendo cada una de las aperturas sino que también son volumétricas y con sensor de impacto. Este tipo de alarmas suelen ser bastantes fiables y probablemente la clase que mejor te ayude a recuperar el auto si, a pesar de todas las precauciones, te lo roban.

Cuentan muchas veces con un sistema denominado “antiasalto” que hace que el motor del auto se apague a 100 metros del lugar de robo. Es importante destacar que esta función solo podrá hacerse efectiva ante el robo inminente y en persona puesto que se activa de modo manual. Dejás que se lleven tu auto habiendo activado la alarma y metros más adelante podrás recuperarlo. No olvides en este lapso de tiempo llamar a la policía para que te asista.

UN EJEMPLO

LA CRONICA DE LA DESTRUCCION DE UN AUTO CON ALARMA

Vecino enojado destruyó un auto en Palermo Soho.

18 de Abril 2018

Según denunciaron los vecinos, a partir de ese momento comenzó a escucharse una alarma que duró hasta la 1. De acuerdo a los vecinos de Palermo, la alarma del auto sonó casi cuatro horas seguidas. Tras la queja de varias personas, una patrulla llegó al lugar para ver qué era lo que sucedía.

Los efectivos se encontraron con el auto bien estacionado sin problemas y no figuraba como robado, por lo que no podían hacer nada a pesar de que sonaba la alarma. Después de varias horas, la alarma se silenció sorpresivamente.

A los pocos minutos, un vecino se comunicó de nuevo con la policía, pero por otro motivo: el vehículo de Cuccaro tenía la ventanilla rota. “Eso no es todo. Me rompieron la fusilera del auto, sacaron todos los fusibles y los tiraron a la calle. Además, al no poder abrir el capot desde adentro del auto me destruyeron la parrilla y una óptica. Querían desconectar la batería”, relató el joven.

El atacante destrozó uno de los vidrios y cortó los fusibles del auto. “Para el vecino no fue suficiente el daño. Con algún elemento punzante rayó toda la pintura de la parte trasera del auto”, detalló Cuccaro.

Cuando estaba a punto de volver a su casa en Longchamps se encontró que un efectivo lo esperaba al lado de su Ford Focus. “El policía amablemente se quedó a cuidar el auto para que no aprovechen a robarle cosas y me explicó lo sucedido”, señaló.

El episodio ocurrió el jueves pasado, alrededor de las 20 horas, cuando el conductor Walter Cuccaro estacionó su Ford Focus 2006 en la calle Godoy Cruz al 2043, entre Costa Rica y Nicaragua, para ir a un boliche de la zona. Un error que luego le salió caro.