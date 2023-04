Alberto Fernández: «Somos Argentina, el pueblo de Malvinas»

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que Argentina es el «pueblo de Malvinas», al renovar el reclamo de soberanía en el 41° aniversario de la guerra en el archipiélago.

«Somos Argentina, el pueblo de Malvinas. Malvinas nos une», publicó el Presidente en su cuenta de Twitter, junto a un spot donde ciudadanos y trabajadores resaltan la pertenencia de las Islas Malvinas.

El video, de casi un minutos de duración, fue elaborado por los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores.

«Queremos hacer obra pública en nuestras islas», afirmó el ministro Katopodis sobre las Malvinas

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, manifestó hoy que el Gobierno quiere «hacer obra pública» en las Islas Malvinas, en el día en que se cumplen 41 años de la guerra en el Atlántico Sur, y anunció «un proceso de restauración» de faros ubicados en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

«Todos los días construimos o inauguramos nuevas rutas, obras de agua y cloaca, levantamos hospitales, universidades, jardines o escuelas técnicas en todos los rincones de la Argentina. Excepto en uno, el que más nos costó y aún cuesta, en nuestras Islas Malvinas», señaló Katopodis en una serie de tuits que acompañó con un video grabado en el faro Cabo Guardián, ubicado en el departamento santacruceño de Puerto Deseado.

Katopodis resaltó que visitó «el punto continental más cercano» a Malvinas para «rendirle honor y gloria» a los héroes de la guerra pero, también, para «dejar el compromiso» de «hacer obra pública en nuestras islas».

El funcionario remarcó que el faro de Cabo Guardián fue construido en 1928 como una «muestra efectiva del ejercicio de soberanía del Estado argentino sobre sus costas».

Por eso confió que eligió «este 2 de abril» para «encarar un proceso de restauración de estos faros», que, dijo, «son parte de nuestro patrimonio histórico».

Así, Katopodis lanzó el programa Recuperación de Faros Argentinos que coordinará la cartera a su cargo en articulación con el Servicio de Hidrografía Naval del Ministerio de Defensa.

En una primera etapa, se trabajará en la restauración de 11 faros -de un total de 61 en el territorio nacional- que están ubicados en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y que son los que cuentan con un mayor nivel de deterioro, amplió la cartera de Obras Públicas.

«Las Islas Malvinas nos unen, son nuestra causa más justa. Hoy, como cada año, reivindicamos con más fuerza que siempre nuestra soberanía sobre cada metro cuadrado de esas tierras», subrayó.

«Recordamos y rendimos homenaje a los caídos, veteranos y veteranas, que con honor y patriotismo lucharon en la Guerra de Malvinas. A 41 años, seguimos reclamando nuestros derechos soberanos. Las Malvinas son argentinas», expresó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien remarcó que «Malvinas nos une».

«Estamos en la Vigilia de Río Grande, Tierra del Fuego, acompañando a nuestros Veteranos y a los familiares de los caídos. Honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas», publicó, por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana.

La coalición oficialista Frente de Todos (FdT) manifestó desde su cuenta en Twitter: «Honor, gloria y memoria para los héroes y heroínas que defendieron nuestra soberanía. Hoy y siempre, Malvinas Argentinas».

«A 40 años de la recuperación de la democracia, trabajamos para que Malvinas esté presente en la escuela para rendir homenaje a veteranas, veteranos, caídos y familiares. Debemos mantener vivo el reclamo por la soberanía argentina», expresó el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, sostuvo que «en homenaje a quienes dieron la vida por la dignidad del pueblo argentino debemos mantener viva la memoria y defender con el corazón la causa irrenunciable de soberanía sobre Malvinas».

«A 41 años de la guerra de Malvinas, honor y gloria a nuestros veteranos y a los caídos a través del permanente ejercicio de Memoria del Pueblo argentino; y del irrenunciable reclamo de soberanía sobre nuestras islas: ¡fueron, son y serán argentinas!», aseveró el ministro de Justicia, Martín Soria.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó: «Hoy recordamos a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas, que dieron la vida por nuestro país y son héroes nacionales. Sé que hay un dolor que el tiempo no podrá curar nunca, pero no están solos. No los vamos a olvidar. Tenemos una deuda de honor con todos ustedes y eso vivirá para siempre».

Entre los gobernadores, el santafesino Omar Perotti llamó «mantener viva la memoria de nuestros héroes de Malvinas», mientras el mendocino Omar Suárez resaltó que «como cada 2 de abril, rendimos homenaje a los combatientes de Malvinas, manteniendo viva la memoria por los hombres y mujeres que con valentía defendieron nuestra soberanía».

«Este 2 de Abril mantenemos con firmeza y convicción el reclamo por la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¡Las Malvinas son y serán argentinas!», publicó, por su parte, el mandatario bonaerense, Axel Kicillof.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, señaló que «hoy y todos los días, los argentinos recordamos con gratitud a aquellos héroes que dieron su vida por la Patria en Malvinas, a partir de una aventura insensata de la dictadura genocida. Reafirmamos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas».

El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, resaltó que «como cada 2 de abril desde hace 41 años, las 649 almas que se quedaron a custodiar nuestras islas, nos recuerdan que las Malvinas fueron, son y serán argentinas».

«Saludamos a los ex combatientes y héroes de la Guerra de Malvinas en este día tan especial. Son un orgullo para todo el país y debemos continuar honrando su valentía, su valor y entrega para defender nuestra patria», señaló el gobernador chututense, Mariano Arcioni.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó que «cuentan» con él para «mantener en alto la bandera irrenunciable del pleno ejercicio soberano de nuestras Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y espacios marítimos circundantes».

«Saludo y abrazo con todo mi corazón a los veteranos y veteranas héroes de Malvinas, y a los caídos en la guerra», publicó la titular de Aysa, Malena Galmarini.

«Ayer, hoy y siempre, las Malvinas son argentinas», manifestó el dirigente social Juan Grabois.

El PRO, en tanto, publicó en su cuenta de Twitter: «Hoy y siempre conmemoramos a nuestros héroes, combatientes en la Guerra de las Islas Malvinas, e invitamos a todos los argentinos a dejar su mensaje. Por siempre estaremos agradecidos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas».

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, expresó su «agradecimiento» a los «héroes que lucharon en Malvinas, a los que dejaron la vida, a sus familiares, a los sobrevivientes que cargaron con las secuelas de la guerra. A todos ellos mi eterna gratitud», cerró.

La UCR exclamó: «¡Hoy y siempre, honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas!».

«Por nuestros héroes, por los que volvieron y por los que se quedaron custodiándolas, seguimos diciendo: las Malvinas fueron, son y serán argentinas», expresó, a su vez, el diputado Diego Santilli.

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reafirmó que «la soberanía no se negocia. A 41 años de la guerra de Malvinas, el recuerdo de los caídos y los veteranos sigue vivo en cada uno de nosotros. Su fortaleza y coraje son una inspiración para todos los que queremos un país mejor».

«Tras un manto de neblina no las hemos de olvidar, las Malvinas Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Desde hace 41 años además tenemos varios cientos de motivos para no olvidarlas que se ilustran en la foto. Nuestros verdaderos héroes», publicó el jefe de asesores de Presidencia, Antonio Aracre, al hacer referencia a los soldados caídos.

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, expresó que las Islas Malvinas serán «por siempre argentinas» y ratificó el «recuerdo y homenaje para todos los caídos y ex combatientes».

«Como cada 2 de abril recordamos y homenajeamos a los que lucharon por nuestras Islas, a los que fueron, a los que volvieron y a los que las custodian eternamente. Hoy y siempre, ¡Malvinas Argentinas! Hoy y siempre, los héroes de Malvinas presentes!», expresó, por su parte, la diputada Carolina Piparo.

Río Grande, la ciudad que acogió a los veteranos después de la Guerra de Malvinas

Río Grande es una ciudad industrial en la que vive gente procedente de todas las regiones de la Argentina e incluso de países limítrofes, según cuentan los propios fueguinos.

Entre sus pobladores hay desde jujeños hasta paraguayos y bolivianos, pero también veteranos de guerra que se quedaron tras el conflicto y se establecieron junto a sus familias en uno de los lugares más australes del país.

Es el caso del presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande Raúl Villafañe, originario de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires, quien con 18 años partió a las islas y al volver herido no se halló más en su hogar.

«Tenía 18 años y me tocó hacer la colimba en Río Grande, en el Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM5), cuando comenzó la guerra de Malvinas», reveló anoche en diálogo con Télam.

Villafañe, como el resto de Río Grande, estuvo presente en la vigilia por Malvinas en el monumento a los caídos en combate para conmemorar un nuevo aniversario del conflicto.

En este sentido, dijo que su deseo antes de la guerra era «jugar a la pelota» pero llegar a las islas y ser herido en el Monte Superhill cambió el rumbo de su vida.

Villafañe es hoy un hombre que pasó los 60 y se encuentra jubilado, saluda a todos con una sonrisa y exhibe orgulloso las medallas en su pecho.

«Me enviaron al Hospital Naval en Buenos Aires, donde estuve un año. Cuando salí no quise más estar allá. Me tiró al suelo lo que había pasado, yo quería jugar a la pelota y me encontré en una guerra, y dije: ¿Qué hago de mi vida?», contó el excombatiente.

Villafañe partió un año después para Río Grande, cerca de las islas Malvinas, y nunca más volvió a vivir a Buenos Aires.

En esta misma línea, habló con Télam Daniel Ábalos, poblador de Río Grande y originario de Jujuy, que también estuvo presente durante la vigilia.

El tío de Ábalos, Pedro Aquilino Mamani, fue enfermero de la Armada Argentina perteneciente al Batallón de Infantería de Marina 5 (BIM5) durante el conflicto y al finalizar la guerra se quedó a vivir en Río Grande.

«Hay muchos veteranos y familiares de veteranos en Río Grande. Todos acá vienen de otro lado, y cada uno fue trayendo a los suyos», dijo Ábalos, quien observó la vigilia alejado del resto, parado sobre un monumento que representa a un cañón que apunta al Mar argentino.

Por su parte, Villafañe expresó que se fue de Buenos Aires porque «se quedó solo» y tuvo que «remarla».

«Me pasó, como a muchos compañeros, que no nos daban trabajo. Hubo tantos suicidios después de la guerra porque nos dejaron solos y cada uno salió como pudo», aseguró.

Río Grande fue declarada «capital nacional de la Vigilia por Malvinas» por la ley 26.846 sancionada por el Congreso en marzo de 2013.

Para Ábalos, es una ciudad conformada por gente «que está buscando otra cosa».

En su caso, se mudó a Tierra del Fuego por trabajo, al ser llamado por su tío, uno de los tantos veteranos que se quedó en la ciudad austral.

«Cada uno salió como pudo de la guerra, los centros de veteranos ayudaron a la contención del excombatiente», acotó Villafañe a Télam mientras escuchaba el relato de Ábalos.

Villafañe fue de trabajo en trabajo por toda la ciudad, hasta que finalmente se jubiló como bombero y desde 1995 participa todos los años de la vigilia por Malvinas.

«En los últimos años está la sensación de que la gente está más apegada al tema Malvinas y eso es por el trabajo que hizo el veterano, de ‘malvinizar'», sostuvo con orgullo.

En este sentido, afirmó que los veteranos son «la historia viva» del conflicto y agregó que ver a los alumnos de las escuelas acudir a la vigilia le confirma año a año que su tarea es «seguir malvinizando».

«Somos la historia viva, con 18 años la viví, hoy un chico de 18 años es un estudioso, tiene que salir a defenderlas, pero con el lápiz, con el estudio», concluyó.