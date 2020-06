Compartí :-) .













El presidente Alberto Fernández afirmó que a partir de la medianoche de mañana caducarán los permisos para el transporte público en la zona del AMBA, y aseguró que en los últimos días “aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria», por lo que llamó a «estar atentos», y señaló que el coronavirus «circula en todos los barrios”.

“Tenemos que bajar el nivel de tránsito para bajar los contagios. Hoy tuvimos una mirada común en la reunión que mantuvimos con (el vicejefe de Gobierno porteño) Diego Santilli y (el gobernador de Buenos Aires) Axel Kicillof”, señaló el mandatario en una entrevista concedida al canal Telefé.

Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que se siente «espléndido» y que lo que sucedió es que lo llamó su médico pidiéndole que sea «cauto» debido al incremento de contagios, y explicó que por ese motivo se queda en la residencia de Olivos realizando sus actividades.

El Presidente consideró que «el problema no es la cuarentena, sino la economía», ya que «los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en su casa y consumir menos» y asumió que el problema que genera es en «los comercios», que no logra reactivarse en el AMBA, a diferencia de lo que ocurre en las provincias del interior del país, donde las industrias están funcionando.

Afirmó que sabe “cómo volver de los problemas económicos, pero de que la pérdida de la vida no se vuelve”, y aseguró que tiene «un compromiso ético es con la salud».

“Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos”, señaló Fernández.

El Presidente dijo que el Estado está haciendo «un enorme esfuerzo» para llegar a un acuerdo con los acreedores externos, pero insistió que «no le pueden exigir a la Argentina lo que al mundo no le exigen» y que se va a «pagar en la medida de lo que podamos, ni un milímetro más» y que en eso será «inflexible».

Sobre Vicentin

El presidente Alberto Fernández consideró que el gobierno está expropiando una empresa que le hizo “un enorme daño al sector cerealero argentino”, en referencia a la intervención de la empresa Vicentín, y aseguró que «el concurso de acreedores seguirá para evitar una quiebra”.

“En el concurso se verá el formidable desguace al que fue sometida la empresa (Vicentin). Estoy esperando que me traigan una alternativa antes de enviar el proyecto de expropiación”, señaló.

Sobre Latam:

Fernández aseguró que «no» le «sorprendió» la decisión de Latam de dejar vuelos de cabotaje en Argentina porque «es un problema de las empresas aéreas en todo el mundo, todas tienen el mismo problema», y mencionó que Aerolíneas Argentinas también tiene dificultades, así como las tiene Lufhtansa, Alitalia, British Airways.

Negociación con los acreedores:

El jefe de Estado remarcó que heredó “un default” por parte de la gestión de Mauricio Macri, y aseguró que “se está haciendo un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo”.

“No entiendo el apuro por saber cuándo acordamos. Siempre es mejor hacerlo porque estamos integrados a un sistema internacional. Nadie nos presta plata desde el año pasado y el FMI dejó de cumplir el acuerdo que tenía con nosotros”, señaló.

Las frases de Alberto Fernández:

Los trabajadores esenciales deberán renovar este jueves su permiso para circular

TRABAJADORES

ESCENCIALES

Los trabajadores esenciales, alcanzados por el decreto presidencial que los exime del aislamiento obligatorio, deberán renovar sus permisos para circular desde la medianoche de mañana a través de la plataforma ‘Cuidar’, una aplicación que permite a los ciudadanos realizar un «autocontrol» sanitario, con valor de declaración jurada, entre otros servicios, según anunció esta noche el presidente Alberto Fernández.

La app había sido relanzada el 27 de abril para posibilitar el autoexamen de síntomas de coronavirus con nuevas herramientas de cuidado y prevención, el permiso de circulación y el contacto a los gobiernos provinciales, cuya primera edición tenía entonces 1.300.000 usuarios y permitió hacer 1.800.000 autoexámenes, se informó oficialmente.

La aplicación permite la autoevaluación de síntomas en pocos pasos y suma la posibilidad de añadir al Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC), un código que muestra que el ciudadano o la ciudadana está habilitado/a para movilizarse, siempre y cuando en el autoexamen no se detecten síntomas de Covid-19.

‘Cuidar` también brinda información de calidad a las provincias y al Ministerio de Salud de la Nación, para la agilización de la gestión conjunta en el marco de la emergencia sanitaria.

La app fue desarrollada en conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública -siguiendo los requerimientos y necesidades del Ministerio de Salud-, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, la Fundación Sadosky, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), que nucleó a las empresas Hexacta, Globant, G&L Group, C&S, QServices, GestiónIT, Intive, Finnegans y Faraday.

La aplicación se encuentra disponible para iOS y Android, y para registrarse se debe ingresar el DNI y da la opción de la geolocalización. Luego comenzará el autoexamen.

En casos de autodiagnósticos que no tengan síntomas compatibles con Covid-19, la app recomienda realizar un nuevo testeo pasadas 48 horas e insiste en la necesidad de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Si el usuario realiza una tarea esencial, el resultado del testeo se vincula automáticamente con el CUHC en la misma app a través de un código QR; o puede mostrarlo junto al certificado para circular emitido por el empleador.