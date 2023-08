Alfonsín: «No hay verdadera democracia si los gobiernos no someten poderes económicos a su control»

El embajador en España, Ricardo Alfonsín, afirmó hoy que «no hay verdadera democracia si los gobiernos no someten los poderes económicos a su control», y advirtió sobre el riesgo que implicaría en ese aspecto que los candidatos opositores Javier Milei o Patricia Bullrich, de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio (JxC), respectivamente, ganaran las elecciones de octubre.

«El fundamentalismo neoliberal dice que no hay democracia si los gobiernos interfieren en la economía. Es al revés, no hay verdadera democracia si los gobiernos (en el marco de la ley y la constitución) no someten los poderes económicos a su control», analizó Alfonsín desde su cuenta de Twitter.

El dirigente señaló que si bien «tal vez todo esto suene demasiado abstracto, si ganan Milei o JxC se van a dar cuenta de cuán concreto es».

Para Alfonsín, «sobre esto deberían hacer pedagogía no sólo los políticos, también los intelectuales, pero en ambos casos hay lamentables deserciones».