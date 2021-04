Allanaron oficinas del abogado Matías Morla por administración fraudulenta.

La Justicia ordenó allanar las oficinas de Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, en la causa que se investiga al letrado por una posible administración fraudulenta en perjuicio de los hijos del «Diez», informaron fuentes policiales y judiciales.

El pasado 12 de marzo, Dalma y Gianinna Maradona denunciaron penalmente a Morla por el delito de defraudación por administración fraudulenta, al acusarlo de apropiarse de la marca de su padre.

Personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad allanó ésta tarde una oficina perteneciente al abogado Matías Morla y una escribanía, ubicadas en las calles Rosario Vera Peñazola al 500, de Puerto Madero, y en Presidente Perón al 1400, del centro porteño.



Las fuentes indicaron que los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 43, Secretaria 109, con el objetivo de obtener documentación en la causa N° 11155/21, caratulada «Morla Matías Edgardo s/ defraudación por administración fraudulenta, Den: Maradona Dalma Nera y otro».

Según las fuentes, en el domicilio de Puerto Madero se secuestraron cinco libros, cinco carpetas y documentación de interés para la causa, mientras que en el domicilio de la calle Presidente Perón se incautaron dos escrituras, un acta y dos libros de requerimientos.

Según consta en la denuncia realizada por Dalma y Gianinna, a la que tuvo acceso Télam, «la esencia del delito que ha cometido el imputado radica precisamente en la traición, la deslealtad, la infidelidad y el abuso de poder de hecho y jurídico» que Diego «había depositado en él y que le había concedido sobre su patrimonio».

«Podría decirse que Morla actuó como un verdadero administrador de un patrimonio ajeno o que lo tuvo a su cargo por extensísimas facultades, de hecho al inicio de la relación, después jurídicas, en razón del otorgamiento a su favor de un amplio poder en el año 2016», señaló el escrito en el párrafo siguiente.

En otro tramo de la denuncia, Dalma y Gianinna aseguraron: «Resulta indudable que Morla perjudicó y muy gravemente los intereses que nuestro padre le había confiado. Pues allí donde estaban en su patrimonio las distintas marcas de su exclusiva titularidad, luego de la gestión de su manejo a cargo del imputado, dejaron de estarlo.»

«En definitiva, la actuación de Morla representa un caso paradigmático de traición, deshonestidad y abuso, que merece y debe ser castigado con todo el peso de la ley», dijeron.

Ambas hijas de Maradona reconocen en la presentación la posibilidad de «que hayan existido quehaceres comerciales llevados adelante por Morla que le generaran» a su padre «ganancias o beneficios económicos», pero lo que atañe a la denuncia es lo que «se relaciona con las marcas que eran de exclusiva propiedad y titularidad del «10», y que «desaparecieron o se esfumaron de su patrimonio», luego de la gestión del abogado.

«El quebranto que aquí importa es que antes o durante la gestión de Morla, nuestro padre tenía sus marcas en su patrimonio y terminado el vinculo no están más», afirmaron las denunciantes.

«Morla se negó a rendir cuentas de su actuación como responsable del manejo de parte del patrimonio de nuestro padre y las rindió falsamente, al negar haber actuado como tal, alegando que lo hizo solo como representante de Sattvica S.A, lo que la propia documentación refuta», refirieron Dalma y Gianinna.

Y añadieron: «Vaya botín, de incalculable valor económico por la trascendencia mundial que tuvo y por siempre tendrá nuestro padre.»

Finalmente, Matías Morla rompió el silencio a casi cuatro meses y medio de la muerte de Diego Armando Maradona. El polémico abogado concedió un reportaje en el primer programa de «TV Nostra», el nuevo ciclo de Jorge Rial, con Angela Lerena, Marina Calabró y Diego Ramos como panelistas.

“Cuando me escuchen se van a dar cuenta de que el Diablo no es tan malo”, arrancó Matías Morla en el primerreportaje que concedió tras la muerte de Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020. Entre Jorge Rial y el entrevistado, presidía la escena un retrato del ídolo junto a su representante y amigo.

“Soy el malo para un sector de los herederos, no para la justicia”, continuó Morla quien recalcó que “cuando se me muere Diego se me muere la mitad de mí…”