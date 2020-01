Alta Suciedad: El robo del siglo.

Compartí :-) .







Con el tema «Alta Suciedad» de Andrés Calamaro entró el elenco y director de EL ROBO DEL SIGLO a la Alfombra Azul de lo que fue la Avant Premiere de la película realizada el lunes 13 de enero por la noche, en los cines Hoyts del Dot Baires Shopping, y a exactamente 14 años del robo que hizo historia, el director Ariel Winograd y el elenco Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Rafael Ferro, Mariano Argento, Johanna Francella y Magela Zanotta, compartieron la película con el público presente.









Entre los invitados que no quisieron perderse la película estuvieron: Martín Seefeld, Federico D´Elia, Joaquín Furriel, Nico Riera, Giulia Gabetta, Pablo Codevilla, Verónica Varano, Sebastian Schindel, Magui Bravi, entre otros.

El Robo del Siglo llega a los cines este jueves 16 de enero 2020.

AZ Films, MarVista Entertainment, Viacom International Studios y Telefe, en coproducción asociada con DirectTV, presentan EL ROBO DEL SIGLO, dirigido por Ariel Winograd. El elenco está integrado por Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago, Rafael Ferro y Mariano Argento.

La película, que cuenta con la producción de Pola Zito, Alex Zito, Juan Pablo García, Fernando Szew, Ricardo Freixá, Axel Kuschevatzky, Javier Del Pino y Fernando Carranza, y la co-producción asociada con Juan Gonzalez Del Solar y Paula Massa, se estrena en cines de todo el país el próximo 16 de enero de 2020.

Te seguimos mostrando más de la Avant Premiere de #ElRoboDelSiglo. ¡En solo 2 días vas a conocer esta increíble historia! 🍿🎬 pic.twitter.com/dVL1Wj4Ep3 — El Robo del Siglo (@elrobodelsiglo_) January 14, 2020

EL ROBO DEL SIGLO

Llueve copiosamente y en la calle no hay un alma. Araujo está refugiado bajo el alero de un local cerrado. Sobre la avenida se han formado varios charcos; en ese fragmentado espejo de agua se distingue, deformado, un cartel luminoso. Araujo levanta la vista y descubre, delante suyo, la fachada del Banco Río.

Viernes 13 de enero de 2006. Los francotiradores del Grupo Halcón están a la espera de una orden. Más de tres centenares de policías diseminados por el lugar aguardan la voz de su jefe. Miguel Sileo, el negociador, deja diluir las esperanzas de que Vitette, uno de los líderes de la banda de ladrones que entró a la sucursal del Banco Río de Acassuso de señales de vida. Las pizzas que había pedido como condición se habían enfriado. El grupo Halcón recibe la orden y entra: se encuentran con lo inesperado. Armas de juguete y una veintena de rehenes asustados los esperan dentro; no hay señales del grupo de ladrones. Mientras revisan a los rehenes para descubrir a los artífices del robo camuflados entre ellos, la policía va descubriendo que, más de la mitad de las cajas de seguridad fueron abiertas y vaciadas. Un cartel colgado en la bóveda anuncia con letras hechas con una plantilla “Sin armas ni rencores, en barrio de ricachones, es solo plata y no amores”. Como si fuera un acto de prestidigitación del propio Houdini, Vitette, Araujo, De La Torre, Debauza, Marciano y El Gaita han desaparecido.

Solo un eslabón queda suelto. Meses después del robo, La Turca, esposa de Beto De la Torre, despechada porque su marido se fue con otra a disfrutar de su nueva fortuna, denuncia a los seis integrantes de la banda. Uno a uno va cayendo. El dinero nunca aparece. ¿Fue lo de La Turca una grieta en el plan perfecto, o incluso esto había sido ideado por el cerebro del Robo del Siglo?

Warner Bros. Pictures distribuirá “El Robo del Siglo” en Argentina y Latinoamérica.

FICHA TÉCNICA

EL ROBO DEL SIGLO

Dirección: Ariel Winograd

Elenco:

Guillermo Francella

Diego Peretti

Luis Luque

Pablo Rago

Rafael Ferro

Mariano Argento

Productores: Pola Zito, Alex Zito, Juan Pablo Garcia, Fernando Szew, Ricardo Freixá, Axel Kuschevatzky, Javier Del Pino y Fernando Carranza

En co-producción asociada con Juan Gonzalez Del Solar y Paula Massa.

Una producción de AZ Films, MarVista Entertainment, Viacom International Studios (VIS) / Telefe. En coproducción asociada con DirectTV.

ACERCA DEL DIRECTOR

Ariel Winograd nació en Buenos Aires en 1977 y diez años más tarde ya sabía que quería dedicarse al cine y a la comedia. Estudió Dirección de Cine en la Universidad del Cine y durante sus estudios realizó varios cortometrajes premiados internacionalmente, video-clips, documentales y programas de televisión. Luego de graduarse participó de talleres y pasantías de guión y dirección en diferentes lugares del mundo. En 2006 filmó su Opera Prima ‘Cara de queso’, que escribió y dirigió, con un elenco importante, una temática autobiográfica, coral y en tono de comedia. Por su arrojo y su frescura la película despertó interés de mucho público joven que se sintió reflejado en un tipo de narración que no solía encontrar antes en el cine argentino. En 2011 dirigió ‘Mi primera boda’, escrita por Patricio Vega pero basada en las propias vivencias de Winograd y su esposa durante su fiesta de casamiento. La película fue protagonizada por Natalia Oreiro y Daniel Hendler, con un gran elenco, y fue una de las argentinas más vistas de ese año, con más de trescientos mil espectadores en salas. Luego siguieron ‘Vino para robar’ (Valeria Bertucelli y Daniel Hendler, 2013), ‘Sin hijos’ (Diego Peretti y Maribel Verdú, 2015), y ‘Permitidos’ (Lali Espósito y Martín Piroyansky, 2016), películas en las que se fue consolidando como director y captando cada vez más el interés de la taquilla nacional. Su último film en Argentina, ‘Mamá se fue de viaje’, protagonizado por Diego Peretti y Carla Peterson, se estrenó en vacaciones de invierno de 2017 y fue la película argentina más vista del año, con más de un millón setecientos mil espectadores en salas.

Los últimos años también fue convocado por productores mexicanos y dirigió dos largometrajes en ese país: ‘Todos Caen’ (Martha Higareda y Omar Chaparro) y ‘Backseat Driver’ (Mauricio Ochmann y Omar Chaparro), que serán estrenados próximamente con expectativas de mucho éxito tanto en México como en USA.

Filmografía

‘Cara de queso’ * 2006 * Mercedes Morán, María Vaner, Federico Luppi, Julieta Zylberberg, Nahuel Pérez Biscayart, Martín Piroyansky, Daniel Hendler. Argentina/España. Producida por Tresplanos Cine y Tornasol Films.

‘Mi primera boda’ * 2011 * Natalia Oreiro, Daniel Hendler, Soledad Silveyra, Imanol Arias, Pepe Soriano, Muriel Santa Ana, Gabriela Acher, Gino Renni, Martín Piroyansky, Daniel Rabinovich, Marcos Mundstock. Argentina. Producida por Tresplanos Cine y Telefé.

‘Vino para robar’ * 2013 * Valeria Bertucelli, Daniel Hendler, Pablo Rago, Juan Leyrado, Martín Piroyansky. Argentina. Producida por Tresplanos Cine y Patagonik.

‘Sin hijos’ * 2015 * Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent, Martín Piroyansky, Pablo Rago, Marina Bellati. Argentina. Producida por Patagonik.

‘Permitidos’ * 2016 * Lali Espósito, Martín Piroyansky, Benjamín Vicuña, Maruja Bustamante, Liz Solari, Pablo Rago. Argentina. Producida por Tresplanos Cine y Patagonik.

‘Mamá se fue de viaje’ * 2017 * Diego Peretti, Carla Peterson, Pilar Gamboa, Martín Piroyansky. Argentina. Producida por Patagonik.

‘Todos Caen’ * 2017 * Omar Chaparro y Martha Higareda. México. Producida por Selva Pictures.

‘Y cómo es el / Backseat Driver’ * 2018 * Mauricio Ochmann y Omar Chaparro. México. Producida por 3Pass para Pantelion Films.

ACERCA DE LAS PRODUCTORAS

AZ Films

AZ FILMS es una productora argentina formada por Pola Zito, Alex Zito, Juan Pablo García y Javier del Pino. Entre sus producciones se destacan Neruda, de Pablo Larraín, nominada a los Globos de Oro 2016 como Mejor Película y ganadora del Premio Fenix 2016; Vino para robar de Ariel Winograd; Matar a Jesús de Laura Mora, seleccionada en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Toronto 2017; Las Acacias, de Pablo Giorgelli, ganadora de la Cámara de Oro del Festival de Cannes 2011 y Cóndor de Plata a mejor película y montaje.

En enero 2020 se estrenará El Robo del Siglo, segundo largometraje que AZ Films produce con el director Ariel Winograd, protagonizada por Guillermo Francella y Diego Peretti. Co-producción Argentina-USA.

MarVista Entertainment

Fundada en 2003, MarVista Entertainment, con sede en Los Ángeles, es un estudio de entretenimiento independiente líder que produce, adquiere y distribuye contenido de televisión y películas de calidad en todo el mundo. Con una biblioteca de 2,500 horas de contenido, y con más de 50 películas nuevas por año, MarVista se ha convertido en uno de los mayores proveedores de películas en el mercado mundial. MarVista tiene una huella de distribución expansiva que hoy abarca más de 125 territorios globales y se convirtió en uno de los principales proveedores de programación para las principales redes de cable en los Estados Unidos, incluyendo Disney Channel / Disney XD / Freeform, Lifetime, Hallmark Channel, NBC Universal, Nickelodeon, Viacom Networks, así como las principales emisoras internacionales, redes de cable y plataformas digitales, incluidas Netflix y Hulu. Los títulos recientes de MarVista incluyen Bitch, Sundance Feature Film & Tribeca Film Festival; Seven Stages to Achieve Eternal Bliss; The Year of Spectacular Men, dirigida por Lea Thompson y protagonizada por Zoey y Maddie Deutch, de Thompson; Rebel, la serie dramática del productor ejecutivo John Singleton que se estrenó en BET; y la serie original de Netflix Best Worst Week Ever.

VIACOM INTERNATIONAL STUDIOS (VIS) AMERICAS

Presentado en el año 2018, Viacom International Studios (VIS) Americas es una división de Viacom International Media Networks Americas que produce contenido para todos los géneros, tanto para las marcas como para las plataformas de Viacom, incluyendo Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network Telefe y Porta Dos Fundos, como también para terceros. Las ventas globales de VIS incluyen producciones originales, coproducciones, ventas en formato para adaptaciones locales y ventas de productos enlatados. El contenido que posee el VIS cubre todos los géneros, desde telenovelas hasta dramas, formatos de comedia cortos y largos y producciones cinematográficas”.

Telefe

Propiedad de Viacom International Media Networks (VIMN), Telefe es el canal líder de audiencia en Argentina y es uno de los más importantes productores y distribuidores de contenidos de América Latina. Posee nueve licencias de televisión abierta y dos señales: una de alcance nacional y otra internacional que alcanza a más de 10 millones de abonados.

Con más de 12.000 m2 de estudios de grabación, se orienta tanto a la realización de contenidos propios como a prestar servicios a terceros a nivel nacional e internacional. Tiene presencia en todos los continentes siendo una de las compañías de contenidos más reconocida de habla hispana con distribución en más de 100 países. A través de las alianzas de codesarrollo internacional se consolida como un socio estratégico en la región.

Telefe es también coproductora de los principales proyectos cinematográficos de Iberoamérica, sus películas obtienen reconocimiento y galardones de nivel internacional.