Amalia la discriminadora. “Una cosa es legalizar la marihuana para el que vive en Palermo y otra para el que vive en una casa de chapa”.

La pregunta del millón es ¿quien es Amalia para hablar de algo que no sabe?. La TV le da cámara a quien no tiene dientes ni cerebro.

MANUAL DEL DISCRIMINADOR ILUSTRADO. HABLEMOS SIN SABER.

En cuestión de derecho en la vida privada la Constitución es muy clara, dentro de tu casa se puede hacer y deshacer.

Pero la sujeto, va por más, Amalia Granata: “Una cosa es legalizar la marihuana para el que vive en Palermo y otra para el que vive en una casa de chapa”.

Amalia Granata volvió a quedar en el ojo de la tormenta por una declaración mediática.

📺💬👀 Amalia Granata: “Una cosa es legalizar la marihuana para el que vive en Palermo y otra para el que vive en una casa de chapa, con piso de barro y no tiene baño”. pic.twitter.com/jYTN036Sd3 — Salieri de Nik (@Herezeq) 25 de agosto de 2019

La diputada provincial electa de Santa Fe Amalia Granata protagonizó otro momento polémico al asegurar que no es lo mismo legalizar el consumo de marihuana para la clases media y alta que para los más humildes.

“Hablan de legalizar la marihuana y me gustaría que los candidatos que dicen eso vengan al barrio y hablen con las mamás”, arrancó en “La noche de Mirtha”.

En ese sentido, aseguró que “una cosa es legalizarla para el que tiene un departamento en Palermo y se junta con los amigos a fumar un porro, mirar Netflix y pasarla bien y otra es el que vive en una casa de chapa, con piso de barro, que no tiene baño y comienza a consumir marihuana”.

La pregunta es, ¿si el que quiere fumar y vive en Palermo lo puede hacer, cuál es el problema del que vive en una casa de Chapa?, y si su casa es de ladrillos? o de hormigón?.

Directo al Inadi. Discriminadora. Además hay mámas que cultivan.

Resultado final de esta sujeto: sin cerebro.

La libertad vs sin cerebro

La libertad consiste en la facultad de la que el hombre goza para dirigir sus actos conforme el sentido que le indique su voluntad, pero ella reconoce límites. En el lenguaje común estos pueden sintetizarse en aquella frase que nos recuerda que la libertad de cada uno termina allí donde empieza la libertad de los demás. Ello supone reconocer que las libertades del hombre están sujetas a ciertas limitaciones en beneficio de la comunidad y existen razones para limitar también las facultades del poder público, precisamente en homenaje de los derechos del individuo. En este sentido podemos decir que las constituciones modernas del mundo, recogiendo la experiencia de la historia, tratan de evitar que puedan consumarse dos peligrosas consecuencias, las cuales podrían derivar en la anarquía, por el uso abusivo de su ejercicio o el despotismo que bien terminaría con las libertades humanas.

La Constitución de la República Argentina encierra en su artículo 19 la teoría sobre las limitaciones de los derechos estableciendo una garantía general al señalar “Que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Y que ningún habitante de la Nación, será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe”. Pero además la Constitución Nacional, tratándose de los derechos fundamentales como son el derecho a la seguridad personal como la vida, el honor, la integridad física y moral, o cuando se trata del derecho de propiedad, toma otras precauciones que son especiales y para cada caso en particular.

TECHO DE CHAPA

