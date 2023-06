AMIA homenajea a las víctimas del atentado con la campaña «Canciones para no olvidar»

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) lanzó su campaña «Canciones para no olvidar» junto a más de 60 artistas en la que se interpretan las canciones preferidas de las personas asesinadas en el atentado perpetrado hace 29 años cuando un coche-bomba se estrelló contra la puerta de esa institución, un 18 de julio de 1994, se difundió hoy.

A pocas semanas de cumplirse un nuevo aniversario, y en el marco del «Mes de la Memoria», la nueva acción de recordación de la AMIA busca honrar a las 85 víctimas fatales del ataque, que aún continúa impune.

«Hace muchos años venimos trabajando, desde AMIA, el binomio arte-memoria a través de la música», señaló Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de la entidad.

«En varias ocasiones, pedimos a diferentes artistas que, tomando como referencia la falta de justicia, compusieran canciones dedicadas a las víctimas. Así lo hicimos con Kevin Johansen, con ‘El candombito de la memoria’; León Gieco, con ‘La memoria’; Mateo Sujatovich, con ‘No se borra’, o Víctor Heredia, con ‘No tiene olvido el amor'», explicó.

Con el motivo de recordar a las víctimas fatales, a partir de las canciones que les gustaban, la AMIA se comunicó con los familiares de las víctimas para recabar esa información y realizaron más de 50 videos interpretados por distintos artistas.

Entre ellos, los fallecidos Hugo Norberto Basiglio, Carla Josch, Gustavo Velázquez y Carlos Hilu eran fanáticos de The Beatles, de forma que la canción «All my loving», compuesta por John Lennon y Paul McCartney, «se convirtió en una de las más de 60 excusas musicales que se produjeron para enfatizar en la necesidad de no olvidar a las personas que fueron asesinadas», indicaron desde la mutual.

Otra de la canciones es «No te quedes afuera», que Manuel Wirzt cantó para recrear el programa infantil que conducía por televisión, cuya canción era de las preferidas de Sebastián Barreiros, la víctima fatal más joven del atentado, con cinco años.

En algunos de los videos musicales que AMIA realizó, junto con la producción ejecutiva de Virginia Taranto, aparecen también los familiares acompañando las grabaciones, como en el caso de Omar y Patricia Mirochnik (hijos de Buby Mirochnik) y Cecilia Jesús Lower (sobrina de María Lourdes Jesús y prima de Augusto Daniel Jesús), que estuvieron presente cuando Virginia Innocenti y Esteban Morgado interpretaron «Los mareados».

Para la nueva propuesta, cuyas producciones se lanzan y difunden durante 30 días seguidos antes del 18 de julio, la lista de artistas convocados por AMIA está integrada por Maggie Cullen; Heidy Viciedo y Raúl Monteagudo; Karen Nisnik y Diego Rubinsztein; Ligia Piro y Juan Esteban Cuacci; Gillespi y Álvaro Torres; Los Tipitos; Grupo Dos Más Uno, entre otros de los intérpretes que se sumarán a la convocatoria en desarrollo.