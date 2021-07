AMIA 27 aniversario. Decir Presente.

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizará el próximo viernes 16 de julio el acto central por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, y la actividad este año se hará nuevamente de forma virtual bajo el lema «Conectados contra la impunidad».

El acto, que se sumará a una serie de actividades que la mutual lleva adelante en redes sociales desde la semana pasada, se realizará dos días antes de la fecha en que se produjo la explosión para facilitar una mayor participación, al tratarse de un día hábil.

AMIA 27 años:

Al igual que el año pasado, el Acto Central por el 27° aniversario del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 será virtual, y se transmitirá el viernes 16, a partir de las 9:53, por las redes sociales de la institución: AMIAonline en el canal de YouTube y en la página de Facebook.

Las personas que quieran acompañar el reclamo de memoria y justicia tendrán nuevamente la oportunidad de ser parte y de decir presente en la conmemoración

En el emotivo momento en que se mencionen los nombres de las 85 personas que fueron asesinadas, las pancartas con sus rostros volverán a levantarse, y quienes quieran participar de la recreación digital de este homenaje, podrán hacerlo mediante el uso de un filtro fotográfico, tal como se realizó en la recordación del año anterior.

Quienes quieran sumarse a esta iniciativa deben ingresar, desde la computadora o teléfono celular, al sitio amiamemoria.org/serparte y seguir una simple guía, que explica paso a paso cómo tomarse una foto y formar parte, así, del homenaje a las 85 víctimas fatales y del reclamo de justicia.

En ese link, los usuarios encontrarán el botón “Decir presente”, que deben clickear. Después de aceptar el uso de la cámara del teléfono o de la computadora que se esté usando, deben colocarse según lo indique la cámara fotográfica, y un filtro diseñado especialmente para esta ocasión, ubicará una pancarta en forma automática. Por último, hay que hacer click en el botón para tomar la foto, y luego en “Enviar”.

También está la posibilidad de usar el filtro desde la red social Instagram. El filtro está disponible con el nombre “AMIA Presente”. Al publicar la foto, deben mencionar la cuenta institucional @AMIAonline, de modo que todas las imágenes puedan ser recolectadas.

Todas las fotografías formarán parte del acto virtual que se realizará a 27 años del atentado, y ayudarán a mantener viva la memoria de las personas que fueron asesinadas en el peor atentado terrorista perpetrado en la Argentina.

AMIA 27 años: La percusión y el rap se unen en una nueva acción artística para rendir homenaje a las víctimas fatales del atentado

Link: https://youtu.be/jKGRnC1LgA8

Convocados por AMIA para rendir homenaje a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994, los integrantes del reconocido grupo de percusión “La Bomba de Tiempo” y XXL Irione, uno de los raperos más destacados de la escena local, protagonizaron un video en colaboración, que apunta a llegar con su mensaje a las generaciones que no tienen memoria vivencial del peor ataque terrorista que sufrió nuestro país.

Bajo el nombre “Porque tenemos memoria exigimos justicia”, la creación artística que se presentó a través de las redes sociales de la institución y de los artistas invitados, se basa en ritmos y estilos propios del lenguaje estético urbano vinculado fuertemente con la protesta social. Con un contenido poderoso y contundente, la nueva acción de recordación habla de los que “ya no están”, y de la necesidad de un futuro sin impunidad.

“Para el ejercicio de la memoria, creemos que no hay estilo que no se pueda abordar”, señala Elio Kapszuk, director de Arte y Producción de AMIA. “A través de la percusión y del rap, nos interesó poder llegar a nuevos públicos y que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió. Con géneros musicales que hasta ahora no habíamos incluido, hacemos oír la falta de justicia, y traemos al presente los nombres de cada una de las 85 personas que fueron asesinadas”.

“27 años sin nada, ni un poco de justicia / Conviviendo a diario con una forzada ausencia. / Yo no me acostumbro, que eso sea costumbre / Vivir la pesadilla del polvo y de los escombros”. La letra que XXL Irione compuso y rapeó para el video le permitió –según sus palabras– formar parte de manera medular del reclamo contra la impunidad.

“Soy un rapero de hace muchos años, y parte de rapear siempre fue exigir justicia para la sociedad en todo”, asegura el artista. “El rap es pedir también justicia y por eso conecta tan bien con el reclamo de AMIA. Incluir al rap, a un rapero, en un homenaje tan significativo, creo que marca un antes y un después. Eso en lo personal me llena de orgullo”, reconoce.

Por su parte, Alejandro Oliva, uno de los integrantes y director musical de “La Bomba de Tiempo” subraya que es fundamental el derecho de toda la sociedad “a conocer la verdad acerca de este atroz atentado, para que no quede impune y que sus culpables sean condenados. Hay una herida abierta que urge sanar. Memoria, verdad y justicia son tres pilares de una lucha necesaria”.

“La Bomba de Tiempo es un grupo de una tremenda ductilidad así que fue muy fácil encontrar la música que sirviera de sostén y estructura para que luego se uniera Irione con su letra y su flow rapero. Creo que el resultado es fresco y contundente. Espero que este material tenga su impacto y cumpla su cometido: no olvidar aquel fatídico 18 de julio de 1994”, remarca.

“AMIA viene desarrollando desde hace muchos años acciones, performances e instalaciones en la vía pública porque entiende que la relación entre arte y memoria encuentra, en el territorio urbano, no solamente un soporte sino también parte del mensaje. En este caso, con la música, con el rap y con la percusión, volvemos a situar el reclamo y la protesta en el lugar de las calles”, concluye Elio Kapszuk.

Rap “Porque tenemos memoria exigimos justicia”

Quiero que alcen una copa por lo que no están,

Gente que se fue para el cielo y nunca volverá.

Los sueños que dejaron plasmados en nuestra memoria,

Por esos días oscuros que quedaron en la historia.

Estados, gobiernos, que la gente les da igual.

Más memoria, más futuro, para destruir este muro,

27 años sin nada, ni un poco de justicia,

Conviviendo a diario con una forzada ausencia.

Yo no me acostumbro, que eso sea costumbre

Vivir la pesadilla del polvo y de los escombros.

Ni cansados, ni sumisos, no voltearán el piso,

De amor y justicia, su nombre es el compromiso.

Tenemos memoria, exigimos justicia.

Tenemos memoria y exigimos justicia.

Silvana, Jorgito y Gabriel

PRESENTE

Carlos, Yanina y Naum

PRESENTE

Diego, Hugo y David

PRESENTE

Rebeca, Dora y Favio

PRESENTE

Emi, Gabriel, Viviana, Paola, Jacobo y Cristian

PRESENTE

Seba, Ramón, Norberto, Mónica, Alberto y Martín

PRESENTE

Ingrid, Leonor, Fabián, Guillermo, Erwin y Kuky

PRESENTE

Cynthia, Andrea, Silvia, Carlos, Emilia y Luisa

PRESENTE

Augusto, Lourdes, Analía, Carla, Elena y Esther

León, Berta, Luis, Agustín, Andrés y Gregorio,

Ileana, Buby, Mónica, Elías, Germán y Rosita

DICEN PRESENTE

Fernando, Abraham, Silvia, Olegario y Noemí

Félix, Marisa, Ricardo, Rimar

Fabián, Pablo, Mauricio, Néstor, Mirta, Liliana, Javier

Juan Carlos, Emilia, Mariela, Marta

Ángel, Eugenio, Juan, Gustavo, Isabel, Danilo

Susy, Rita, Adhemar, Faiwel, Romina

POR ELLOS, PRESENTE, PRESENTE

HOY Y SIEMPRE

MEMORIA, JUSTICIA Y VERDAD