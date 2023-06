Amor, mentiras y traiciones: Jimena Barón, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

El inesperado «desliz» de Jimena Barón en el festejo post shows: «Las cosas están para disfrutarlas»

La sorpresiva reacción de Daniel Osvaldo ante la terminante respuesta de Gianinna Maradona a Jimena Barón

La artista organizó una gran fiesta luego de volver a los escenarios tras estar 4 años inactiva, pero sufrió una consecuencia que sorprendió a todos.

Gianinna Maradona, actual pareja de Daniel Osvaldo, publicó un extenso posteo en las redes sociales y después de mucho tiempo rompió el silencio y respondió a los palitos de la cantante Jimena Barón, ex pareja del rockero, en su contra. Desde sus historias de Instagram, la hija del astro del fútbol Diego Maradona fue categórica y rompió el silencio ante los dardos de la Cobra durante este último tiempo. Lo cierto es que quien también se metió en la polémica entre ambas fue el propio Osvaldo, quien luego del contundente mensaje de su novia en las redes, dejó su postura sobre el tema. El ex delantero subió una serie de fotos junto a Gianinna, tipo collage, en sus historias de Instagram y acompañó el posteo con una canción que eligió cuidadosamente para tirarle un palito a Barón: el clásico El amor es más fuerte, de la película argentina Tango Feroz.

Al ver esta historia de su novio, la hermana de Dalma reposteó el mensaje y le respondió: «LOS AMO, ¡un montón».

Qué dijo Gianinna Maradona en su contundente mensaje contra Jimena Barón

Desde sus historias de Instagram, Gianinna Maradona fue categórica y rompió el silencio ante los dardos de Jimena Barón, ex pareja de Daniel Osvaldo, durante este último tiempo. «Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados», comenzó su mensaje Gianinna.

Y remarcó: «Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener por qué ya que hacía media hora que nos conocíamos».

«Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos», apuntó la hermana de Dalma.

Y cerró picante: «El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia… FIN».

Jimena Barón volvió a los escenarios luego de 4 años de inactividad en el mundo de la música. Bailó, cantó y se presentó ante sus cientos de fanáticos, quienes estaban emocionados y eufóricos por la vuelta de su ídola. Además, La Cobra le dedicó algunos dardos en pleno concierto a su examiga, Gianinna Maradona.

Luego de unos días de darlo todo en sus shows, Jimena festejó junto a todo su equipo y sus más allegados, aunque tuvo un «descuido» que sorprendió a todos. En su último posteo de Instagram demostró su felicidad con un hilo de fotos y videos del encuentro post presentaciones.

«Hubo una fiesta after Mala Sangre pues empezamos felices y exitosos y lo merecíamos después de tanto trabajar», empezó escribiendo la artista y luego habló de su look transparente. «Fui prácticamente desnuda porque me pareció bien», agregó.

Acto seguido, en otra de las fotos donde aparece con su novio Matías Palleiro, mostró cómo fueron a un restaurante de comidas rápidas y terminó con un final inesperado. «Me clavé una hamburguesa después de más de 3 años pues era vegetariana», contó Jimena respecto al desliz en su dieta. «Las cosas están para disfrutarlas, ¿verdad?», finalizó La Cobra.

Jimena Barón dio detalles de su relación con Giannina Maradona en pleno show y su público la arengó más que nunca: «Un día me mintió y me rompió el corazón». 💔#lovieneltrece #NosotrosALaMañana pic.twitter.com/n9PYwdSm9U — eltrece (@eltreceoficial) June 15, 2023

Jimena Barón le dedicó una parte de su show a Gianinna Maradona

Antes de empezar a cantar «La Araña», la terrible canción que compuso dedicada a la hija de Diego Maradona en referencia al romance que tiene con su ex Daniel Osvaldo, en la pantalla que tenía la cantante de fondo, en el Teatro Ópera de Buenos Aires, se prendió y empezaron a escucharse tremendas frases leídas por la mismísima Jimena Barón.

«Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas», se escuchó, provocando furor entre sus fans, que estaban presentes anoche y quienes festejaron y ovacionaron el momento.

ARAÑA



«Amor, mentiras y traiciones» es una frase que encapsula una serie de temas y situaciones emocionales complejas que a menudo se encuentran en las relaciones humanas. Estos tres elementos son aspectos comunes en las historias y experiencias personales.

El «amor» se refiere a un sentimiento profundo de afecto, cariño y conexión emocional que una persona puede experimentar hacia otra. El amor puede ser hermoso y gratificante, pero también puede ser complicado y desafiante. Las relaciones amorosas a menudo implican una mezcla de emociones intensas, intimidad, apoyo mutuo y compromiso.

Las «mentiras» se refieren a la falta de honestidad y a la ocultación de la verdad. En el contexto de las relaciones, las mentiras pueden surgir cuando una persona engaña o oculta información relevante a su pareja. Estas mentiras pueden ser motivadas por el miedo, la vergüenza, la culpa o el deseo de proteger a la otra persona. Sin embargo, las mentiras pueden erosionar la confianza y socavar la base de la relación.

Las «traiciones» implican una violación de la confianza y la lealtad en una relación. Esto puede ocurrir cuando una persona actúa en contra de los intereses o los valores compartidos con su pareja. La traición puede manifestarse de diferentes formas, como una infidelidad emocional o física, una violación de los límites establecidos o una falta de apoyo en momentos de necesidad.

«Amor, mentiras y traiciones» es una combinación de elementos que puede resultar en un conflicto y dolor emocional considerable. Estos temas son a menudo explorados en obras literarias, películas y otros medios de entretenimiento, ya que reflejan las complejidades y desafíos inherentes a las relaciones humanas.