Anuncian a los ganadores de la Palma de Oro y el Gran Premio del Festival de Cannes

La película ‘Triangle of Sadness’ del director sueco Ruben Östlund ha recibido el máximo galardón de la 75.ª edición del Festival de Cannes, la Palma de Oro, informa la cuenta oficial del evento en Twitter.

La Palme d'or est attribuée à TRIANGLE OF SADNESS (SANS FILTRE) réalisé par Ruben ÖSTLUND

The Palme d'or winner is Ruben ÖSTLUND for TRIANGLE OF SADNESS !

