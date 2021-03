Anya Taylor-Joy fue elegida mejor actriz en la 78º entrega de los Globos de Oro.

Anya Taylor-Joy tiene 24 años y es uno de los pilares sobre los que se asienta el fenómeno de «Gambito de Dama», la serie de Scott Frank y Allan Scott que es furor en Netflix, donde interpreta a Beth Harmon, una niña huérfana que se convierte en un prodigio del ajedrez, papel por el que fue elegida mejor actriz en la noche del domingo en la 78º entrega de los Globos de Oro.

Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021