Un paraíso socialista de Cristian Pauls

Apertura de la 9° temporada del Cineclub Comunidad Cinéfila

El Cineclub Comunidad Cinéfila presenta Un paraíso socialista (Diario de William Lane) de Cristian Pauls en la apertura su novena temporada, en el ciclo de preestrenos organizado en colaboración con la CINAIN (Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional) el sábado 22 de junio a las 19:00 hs. en el Auditorio de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica) , Moreno 1199, con entrada gratuita.

En la post proyección del film nos acompañará Cristian Pauls en una charla/debate.

UN PARAISO SOCIALISTA

1893: rebelándose contra lo que percibían como un trato desigual e injusto del sistema local, un grupo de australianos emprende un viaje a Sudamérica junto a su líder, el escritor inglés, William Lane (1861-1917), con el objeto de poner en pie una colonia socialista en la naturaleza paraguaya.

Un paraíso socialista (Diario de William Lane) se pregunta sobre lo que ha sido de aquel proyecto utópico del contingente de australianos llegados al Paraguay a finales del siglo XIX. ¿Qué queda hoy de todo aquello? Los hijos/nietos de la utopía, ¿quiénes son?, Y aquel pasado, ¿cómo se inscribe en sus cuerpos? Porque entonces, ¿qué es y para qué sirve la historia? ¿Cómo representarla? Si el futuro no puede sino mirarnos desde aquellos tiempos, es porque aquel pasado es este presente.

FICHA TECNICA

Un paraíso socialista (diario de William Lane)

Argentina, 2019.

Guion, imagen, producción y dirección: Cristian Pauls

Cámara adicional: Pascual Glauser

Guion De Montaje: Alejo Moguillansky Y Cristian Pauls

Montaje: Luiza Paes, Cristian Pauls Y Alejo Moguillansky

Post Producción De Sonido: Marcos Canosa Y Mercedes Gaviria

Post Producción De Imagen: Gorky Films

Títulos: Gustavo Gorzalczany

Colorista: Roberto Zambrino

Música:

“Amor supremo” de Salvador Miqueri y Coco Marola por “Amigos del folklore”

“Cuarto suspendido”, de Ulises Conti.

Luiza Paes canta los temas “The men of the New Australia” y “Mathilda”

