Aplastante derrota gorila en Córdoba Capital

Passerini ratificó triunfo oficialista y Llaryora criticó a quienes «explican qué hacer» desde CABA

El candidato a intendente de Córdoba de Hacemos Unidos, Daniel Passerini, ratificó esta noche el triunfo de su espacio en las elecciones a intendente de la capital provincial tras agradecer al pueblo «que nos eligió» y al candidato opositor, Rodrigo de Loredo, por reconocer su victoria.

«Quiero agradecer por el orgullo y la responsabilidad que significa este enorme triunfo en Córdoba, que significa que el pueblo de Córdoba nos eligió y quiere que la ciudad siga para adelante», expresó Passerini desde el escenario de su bunker, acompañado por el gobernador electo Martín Llaryora y el precandidato presidencial Juan Schiaretti, dirigentes de Hacemos Unidos por Córdoba.

Passerini también agradeció «a los adversarios de Juntos por el Cambio, porque han reconocido a esta hora que hemos ganado la elección y ese reconocimiento público nos permite cumplir con nuestra primera promesa de campaña: yo dije que el domingo a las 21.30 de la noche íbamos a estar festejando acá y estamos cumpliendo».

«La construcción de este triunfo comenzó hace cuatro años con Martín (Llaryora, actual intendente de la capital) y todo el equipo de gobierno de la municipalidad, que está haciendo una gestión histórica», reconoció el candidato ganador.

Y recordó que «hace cuatro semanas consagramos a Martín gobernador de Córdoba, el reconocimiento a este enorme intendente y enorme dirigente político».

Passerini también mencionó al exgobernador fallecido José Manuel de la Sota: «Comenzamos en la política haciendo lo más difícil, que fue aprender a perder. El querido e inolvidable José Manuel nos enseñó que en la vida para aprender a ganar hay que ser buenos perdedores».

«Cuando él nos enseñó y empezó a ganar, Córdoba nunca más volvió a perder», agregó.

Y saludó también al actual gobernador Schiaretti, «quien hace posible que mientras nuestros adversarios políticos sueñan con nuestra derrota, cuando se despiertan ven que Schiaretti sigue ganando siempre».

Por su parte, Llaryora también agradeció «el gesto de Rodrigo de Loredo, de reconocer la derrota dignamente», y pidió un aplauso.

«Fallaron todas las encuestas, por eso vinieron hoy de todos lados», señaló respecto a la presencia de los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio en la provincia acompañando a De Loredo.

Y continuó: «Lo que no fallaron fueron los cordobeses, que entendieron que para gobernar esta ciudad no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada».

«Hoy somos más cordobeses que nunca, Córdoba se puso de pie, basta de que nos maltraten de afuera, que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer los pituquitos de Recoleta», criticó Llaryora.

Y pidió «que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria, este es el grito de Córdoba. Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseando por medios de Capital Federal donde nos agraden».

«Cualquiera gobierna en el distrito más rico de Argentina y más subsidiado, vengan a gobernar en el interior», apuntó el electo gobernador en referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y subrayó: «El hito del cambio es este, no el que le hace fácil la vida a los dirigentes sino el que le mejora la vida a la gente».

Finalmente, Schiaretti señaló que la victoria de este domingo es «el apoyo a una manera de gestionar, al modelo de gestión Córdoba, que maravillosamente llevó adelante mi amigo y compañero Martín Llaryora».

«Somos los que creemos en la división de poderes en serio, no atacamos nunca a la justicia, defendemos a rajatabla la libertad de prensa, sostenemos que debe haber pluralidad de pensamiento, jamás espiamos a nadie», afirmó el precandidato presidencial.

El actual gobernador cordobés señaló además que «nosotros somos la Córdoba de la producción y del trabajo, queremos trabajo y no queremos subsidios. Nosotros no queremos la grieta, queremos que termine».

Massa, sobre la elección en Córdoba Capital: «Es un mensaje que muchos tienen que escuchar»

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró esta noche que «la elección en Córdoba Capital la ganaron militando», al opinar sobre el triunfo del candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, y planteó que el resultado «es un mensaje» al que debe prestarle atención la militancia del peronismo de todo el país.

«En Córdoba, en una elección de la que decían que (el peronismo cordobés) estaba 14 puntos atrás, la ganaron porque salieron de los escritorios, fueron a abrazar a los vecinos, fueron a buscar a la gente y asumieron los errores», remarcó Massa al participar como invitado en el programa ‘Duro de Domar’, en los estudios de C5N.

El titular del Palacio de Hacienda analizó así la victoria de Passerini sobre su competidor de Juntos por el Cambio, el dirigente radical Rodrigo De Loredo, en los comicios para intendente de la capital cordobesa, y tomó como ejemplo lo ocurrido para referirse a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

«Nosotros tenemos que ir a abrazar a los nuestros, pedirles perdón por nuestros errores y decirles que vengan en agosto (por las primarias), no en octubre; vengan en agosto porque el partido se empieza a jugar en agosto», subrayó, y con código futbolero agregó: «No es que este es un amistoso y después viene el de verdad».

En su valoración del resultado cordobés, Massa consideró clave la acción de la militancia, y dijo que la clave para obtener la victoria en las elecciones presidenciales será, como ocurrió este domingo en tierras mediterráneas, «poner el cuerpo», «ir a buscar al vecino», «(ir) casa por casa».

«Hoy la elección en Córdoba Capital (los candidatos de Hacemos Unidos por Córdoba) la ganaron militando. Y ese es un mensaje que muchos de los nuestros tienen que escuchar. De que se puede ganar la elección, más allá de la encuesta y el aparato de medios; si vas, ponés el cuerpo, vas a buscar al vecino, casa por casa», exhortó.

Por último, el tigrense se refirió al cronograma electoral de los comicios presidenciales y señaló que para la coalición oficialista será importante obtener buenos números en las PASO, aunque resten luego las elecciones generales y el (potencial) balotaje.

«Este es el primer partido que puede tener primer primer tiempo (por las primarias), segundo tiempo (las generales) y alargue (por la segunda vuelta). Hay que ir a buscar el resultado en el primer tiempo», exhortó.

En las elecciones municipales de Córdoba votó apenas el 60% del padrón

Las elecciones municipales que se desarrollaron hoy en la ciudad de Córdoba, de las que resultó electo Daniel Passerini como el próximo intendente, contaron con una baja participación con el 60,22% de votantes sobre el total del padrón.

De esta manera, se acrecentó la tendencia a la baja que se arrastraba de los comicios provinciales celebrados en junio pasado, donde el porcentaje apenas superó el 68%.

Esta se convirtió de esta manera en la elección con menor participación porcentual desde la vuelta de la democracia, tanto para la ciudad como para la provincia.

La baja participación fue cuestionada por la oposición, como lo hizo el candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, quien criticó que la Junta Electoral municipal durante la última semana advirtiera a los ciudadanos que no recibirían multas en caso de no acudir a las urnas.

De acuerdo a lo informado por la Junta Electoral local, hoy concurrieron a votar 656.065 habitantes, de un total de 1.131.148 habilitados para sufragar, cifra que es un 10,3% más baja de las elecciones provinciales del 25 de junio y un 15,4% inferior que en los comicios municipales pasados (2019).

Esta noche, el presidente de la Junta Electoral, Alejandro Moyano, habló sobre el comunicado que se difundió esta semana acerca de la ausencia de sanciones para quienes no concurran a votar, y dijo: “Nadie nos pidió que la publiquemos y no creo que se haya desalentado el voto. No incitamos a no sufragar. Sólo dimos respuesta a un requerimiento periodístico”.