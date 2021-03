Argentina transita la segunda ola de Coronavirus.

Evitar los viajes al exterior y las reuniones sociales, sobre todo en lugares cerrados, son las medidas que piden los infectólogos a pocos días del comienzo del fin de semana largo y cuando circulan en el país variantes de coronavirus que podrían aumentar los contagios.

«Las variantes de coronavirus se van a dispersar por todo el mundo, es imposible evitarlo», aseguró este martes Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, y quien el lunes participó de la reunión del Comité de expertos junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Ante ese panorama, Orduna agregó que lo importante es «retrasar la dispersión» de las distintas variantes y que por eso resulta clave el haber restringido los viajes al exterior, ya que «no es lo mismo que lleguen mil personas positivas a que lleguen con un cuentagotas».

Ante el inicio del fin de semana largo, dijo que la «Semana Santa invita a cuatro días de jolgorio», por eso advirtió que «la medida de prevención primaria es mantener la distancia, y eso no es algo que hace el Estado, lo hago yo».

«Lo importante es tener una Semana Santa en salud, no importa si estoy en mi barrio o me voy a 500 kilómetros, el distanciamiento social es la clave para que no tengamos después una post semana santa que tengamos que lamentar», agregó al hablar por radio Futurock.

«El mensaje a transmitir es que hay que evitar a toda costa los viajes, no es un buen momento para viajar», pidió Florencia Cahn, subdirectora médica de la Fundación Huésped.

En declaraciones, la especialista afirmó: «En el ámbito laboral, en la escuela puede haber algún caso pero la gran parte de los contagios se dan en los momentos recreativos, en las juntadas, en los bares en los boliches, por estar mucha gente junta».

En la misma línea, Javier Farina, miembro del Comité asesor del Gobierno durante la pandemia, sostuvo que «lo que hay que priorizar es la presencialidad y no una pijamada, ir todos juntos a comer o quedarnos en la puerta del colegio charlando con otro papá».

Farina se refirió a las cifras que difundió el senador provincial de Corrientes, Martín Barrionuevo -quien se se convirtió en una referencia para analizar los números de la pandemia- en las que muestra que desde el inicio de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, se duplicaron los contagios en la población que va de 0 a 19 años.

Según Farina, estos datos fueron analizados en la reunión que el lunes tuvieron en el Comité de expertos, pero que allí se coincidió en la importancia de sostener el regreso a las aulas. Por eso, el infectólogo resaltó que «los contagios masivos no son ni en la escuela ni el ámbito laboral, sino que hacemos antes y después».

Al hablar por radio, Farina describió la situación de la pandemia en Argentina y aseguró que «la tendencia es marcada, la curva es en ascenso, principalmente en el AMBA, nuevamente como el año pasado, el AMBA aparece como eje inicial del brote ya que en los últimos dos días superó al resto del país completo, lo cual marca bien la tendencia».

Tanto Cahn como Farina expresaron su preocupación por que la llegada de nuevas variantes coincide con un relajamiento en las medidas de prevención.

«Cada vez veo más gente con el barbijo debajo de la nariz», sostuvo Cahn, mientras que Farina señaló que «lo que estoy viendo cada vez más es que la gente se lo saca para hablar».

«Lejos de que la pandemia ya pasó, estamos transitando la segunda ola», enfatizó Cahn, en tanto Farina pidió que «no menospreciemos las nuevas variantes, en especial la P1, la de Manaos, que es una variante que está haciendo estragos en Brasil, en Uruguay».

Con respecto a la llegada del fin de semana largo, Farina afirmó que la «recomendación (del Comité de expertos) en ningún momento fue clausurar o cerrar en Semana Santa», aunque pidió continuar en vacaciones con las «mismas medidas que aplicó acá porque el riesgo de contagio baja». Esto eso, sobre todo evitar los lugares cerrados y usar el tapabocas.

Orduna recomendó que quienes viajen en auto y no pertenezcan a la misma burbuja de contactos lo hagan con tapabocas y las cuatro ventanillas algunos centímetros abiertas.

Farina señaló que «a pesar de que el virus puede caer en alguna superficie no es la vía principal para nada, la vía principal sigue siendo estar cara a cara a menos de dos metros sin barbijo, compartir un auto, compartir una mesa».

Como recomendación resaltó evitar las «tres C»: los espacios cerrados, espacios concurridos, y espacios con contacto estrecho con no convivientes. «Todos somos parte de frenar el brote», resumió.









