Arte Sostenibilità Innovazione

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

¿Cuál es la rueda del arte que promueve el cambio y fomenta la reflexión sobre los desafíos globales? ¿Cómo el reflejo de tu Arte, Naturaleza, Tecnología puede ayudarte a repensar nuestra relación con lo Contemporáneo? En un intento de responder a esta pregunta, la Colección Peggy Guggenheim presenta Art 4 a Better Future. Art Sustainability Innovation, un proyecto dedicado al tema de la Sustentabilidad y el Arte, como agentes de cambio para un futuro sustentable. La iniciativa, articulada en sus tres encuentros, abiertos al público, realizados en relación con el saber humano y el saber científico, cuenta con la colaboración de dos prestigiosas realidades inmobiliarias culturales y empresariales, como son la Universidad Ca’ Foscari de Venecia con el THE NUEVO INSTITUTO de Humanidades Ambientales (NICHE) y CUOA Business School. También ha recibido el patrocinio de CNR-ISPC (Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural – Centro Nacional de Investigación), ASviS (Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible), Confindustria Veneto Est, Centro de Competencia SMACT, Humedales, con la contribución técnica de PwC y de la Colaboración con los medios de comunicación de Domus.

El 30 de enero, el jardín de esculturas de la Colección enmarcará la prima de las tres citas programadas, que serán invitadas, con el título Actuar sobre el cambio: el papel del arte, durante la cual intervendrá, entre otros, Karole P. B. Vail, Directora de la Colección Peggy Guggenheim, Francesca Tarocco, Universidad Ca’ Foscari de Venecia, Directora THE NEW INSTITUTE Centro de Humanidades Ambientales (NICHE), Cristina Baldacci, Universidad Ca’ Foscari de Venecia, Departamento de Filosofía y Patrimonio Cultural, THE NEW INSTITUTE Center for Environmental Humanidades (NICHE), así como coordinador científico del proyecto, Laura Onofri, Consultora Senior del Banco Mundial y Socio Asociado de Metroeconomica, Francesco Ferrara, Socio PwC Italia – Líder ESG. Para apoyarlos, un panel de empresarios y emprendedoras que no dan testimonio de las mejores prácticas vinculadas a sus respectivas empresas. Cuidarse: hacia una ecología de la cultura (entre el arte, la ciencia y la tecnología) continúa el 29 de septiembre en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, un encuentro abierto previa inscripción, que contará entre los ponentes con Costanza Miliani, Directora del Instituto de Ciencias del Patrimonio Cultural del CNR, Luciano Pensabene Buemi, Curador de la Colección Peggy Guggenheim, el artista Giorgio Andreotta Calò, Luca Cosentino, cofundador de Wetlands. La revista se cierra el viernes 17 de noviembre, en la sede de la Escuela de Negocios de la CUOA en Altavilla Vicentina, con Imaginando futuros posibles: nuevos paradigmas, un encuentro abierto, previa inscripción, al que asistirán, entre otros, Antonio Calabrò, Responsable de Asuntos Institucionales, Senior Advisor Culture Pirelli Spa, Walter Bertin, Fundador y CEO Labomar, y Matteo Faggin, Gerente General SMACT Competence Center.

Con Art 4 un futuro mejor. Arte Sustentabilidad Innovación La Colección Peggy Guggenheim desea entablar pronto un diálogo con ustedes, involucrando sujetos activos en diferentes campos, en torno a la promoción de actividades relacionadas con la sensibilidad al cambio climático y temas de sustentabilidad, ya sea social, ambiental o económica. El arte, el entorno natural, el mundo humano y los medios tecnológicos están en el centro de un sistema de interrelaciones que siempre cede ante la fragilidad del ecosistema y la necesidad de nuevas prácticas de comportamiento gracias a un enfoque crítico y transdisciplinario. Para este proyecto Arte 4 un Futuro Mejor. Arte Sustentabilidad Innovación se enfoca en la reflexión crítica sobre la relación entre Arte, Naturaleza, Ciencia y Tecnología, eligiendo el museo como un lugar de experimentación y promoción de la sustentabilidad, abierto al diálogo contemporáneo, que me inculca el conocimiento humano y el conocimiento científico, en una Perspectiva de apertura, inclusión, participación activa y promoción del debate intersectorial sobre los desafíos sociales y ambientales.

Los encuentros ba, diseñados como paneles de diálogo e intercambio, involucrarán a profesores universitarios, investigadores, académicos, académicos, pero también directivos, empresarias y emprendedoras, invitados a aportar su punto de vista desde sus diferentes áreas de intervención, vinculadas a ESG. – Medioambiente, Social, Gobernanza – y en particular sus actividades de RSE – Responsabilidad Social Corporativa – DE&I – Diversidad, Equidad e Inclusión – Investigación e Innovación en la Economía Verde y Circular y modelos de negocio innovadores. Únicamente, la Colección Peggy Guggenheim dará testimonio relativo a su experiencia en el campo de la sostenibilidad ambiental y económica, no en proyectos de innovación en el campo de la conservación, la educación, la inclusión social, creados gracias a importantes colaboraciones con algunas asociaciones empresariales de Guggenheim Intrapresæ, instituciones culturales y otras organizaciones pertinentes.