Asaltan una fábrica en Parque Chas y la Policía busca a los delincuentes

Al menos tres delincuentes armados asaltaron hoy una fábrica textil del barrio porteño de Parque Chas, y la Policía, que rodeó la zona, buscaba a los integrantes de la banda luego de que los empleados salieron del lugar por sus propios medios, informaron fuentes judiciales y de la fuerza.

En tanto, el dueño de la fábrica contó esta tarde que los ladrones robaron «celulares, computadoras, notebooks» y «cheques físicos».

El hecho ocurrió esta mañana en la calle Andonaegui al 1200, donde personal de la Comisaría Vecinal 15C realizaba un perímetro en busca de los asaltantes.

Fuentes policiales y judiciales informaron a Télam que un grupo de al menos tres delincuentes armados ingresó cerca de las 9.30 a la empresa Zittana Textil con fines de robo, mientras unos 20 empleados trabajaban en el lugar.

Uno de los ladrones ingresó al sector de atención al público diciendo que quería realizar una compra y detrás entraron sus cómplices.

Sin embargo, un llamado al 911 alertó sobre el asalto y rápidamente llegaron efectivos de la Comisaría Vecinal 15C en momentos en que la mayoría de los trabajadores salían de la fábrica por sus propios medios.

Esta tarde, Diego, dueño de la fábrica textil, contó al programa Corta por Lozano del canal Telefe que todavía estaban «un poco shockeados y tratando de entender».

El hombre relató que esta mañana había ingresado un presunto cliente interesado en comprar tela, y que, al retirarse, «ahí entraron dos más, eran tres en total», aunque finalizado el asalto advirtieron «que había un cuarto afuera como medio haciendo de campana».

«Redujeron a los chicos, los encerraron en el baño a algunos y a las chicas las encerraron un cuartito que es donde tenemos el server con las computadoras, las cámaras», señaló Diego.

Luego añadió: «Yo no estaba en la empresa, estaba viniendo y uno de los chicos que alcanzó a guardarse el celular, lo escondió y no lo vieron, cuando los encerraron me mandó el mensajito y ahí yo inmediatamente llamé a la Policía.»

«Robaron los celulares, computadoras, notebooks que tenemos», describió Diego, quien también contó que los delincuentes sustrajeron «cheques físicos» que guardaba en un cajón, producto de cobros a clientes.

Si bien en un primer momento creyeron que podía haber rehenes, finalmente eso fue descartado ya que los primeros quince empleados se retiraron cuando se dieron cuenta de que los delincuentes se habían ido, y otro grupo de entre cuatro y cinco personas que se habían escondido tardó un poco más en salir.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue convocado por si había algún lesionado pero todos estaban ilesos.

Según las fuentes, los policías de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), con apoyo de un helicóptero, procuraban localizar a la banda que aparentemente huyó por los fondos del predio, aunque tampoco descartaban que alguno de sus integrantes esté escondido en algún inmueble lindero, por lo que esta tarde continuaban revisando la zona.

El hecho es investigado por la fiscal Marcela Sánchez de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 30.