Atrapados en lo Profundo

Sinopsis:

Un grupo de vacacionistas fue unido por el destino cuando el avión en el que viajaban se desplomó en el mar debido a la explosión de una turbina al impactar en el aire contra una parvada de pájaros. La tragedia se tornó aún más aterradora cuando el avión quedó suspendido en un peligroso risco submarino. Con el oxígeno disminuyendo rápidamente, los sobrevivientes se vieron atrapados en una carrera contrarreloj por la vida, enfrentándose a peligros mortales mientras luchaban por mantenerse a flote dentro de una reducida burbuja de aire. La amenaza más aterradora aún estaba por llegar: hambrientos tiburones rodearon el avión, convirtiendo la lucha por sobrevivir en una pesadilla en lo profundo del mar. Cada decisión que tomaban determinaba quién vivía y quién moría.

Ficha técnica:

Elenco: Sophie McIntosh, Phyllis Logan, Jeremias Amoore.

Dirección: Claudio Fäh.

Título internacional: No Way Up.

Género: Acción, catástrofes, supervivencia.

Duración: 1h 30min.

Comentarios adicionales:

La película fue dirigida por Claudio Fäh, un cineasta suizo conocido por su trabajo en películas como «Northmen: A Viking Saga» y la franquicia «Sniper».

Se estrenó en 2024 y recibió críticas generalmente positivas por parte de los críticos.

Se destaca por su mezcla de suspenso, acción, sobresaltos, humor y corazón.