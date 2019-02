CONVOCATORIA

SEGUNDO LLAMADO A AUDICIÓN PARA

Escuela de Canto Coral

Método Global

Para niños de 7 a 13 años

Inscripción para el segundo llamado de audición:

Tenes tiempo de hacerlo hasta el VIERNES 15 DE MARZO, inclusive.

En:

www.cultura.gob.ar/convocatorias

(Una vez concluida la etapa de inscripción, y en función de la disponibilidad y cantidad de aspirantes inscriptos, la Dirección Nacional de Organismos Estables informará mediante un correo electrónico, sobre las fechas, lugar y horario de las respectivas audiciones)

DIRECCIÓN ARTÍSTICA – PEDAGÓGICA

José María Sciutto

Para mayor información: dnoe.escdecantocoral@cultura.gob.ar

o por teléfono al 2078-6276/6277

La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Organismos Estables, anuncia la creación de la ESCUELA DE CANTO CORAL dirigida en su primera etapa a niños y jóvenes de 7 a 13 años. Esta escuela se enmarca en un proyecto de formación de profesores, maestros corales y niños y jóvenes de todo el país en el marco de una RED NACIONAL DE COROS DE NIÑOS Y JÓVENES.

En esta etapa inicial, el programa de estudios para los niños y jóvenes aspirantes estará

* Lectoescritura musical: se enseñará la alfabetización musical rítmico- melódica de forma lúdica y simple.

* Principios de técnica vocal: utilización de los distintos resonadores vocales.

* Introducción a la polifonía: canto a una, dos, tres y más voces.

Toda la actividad será desarrollada a través de un MÉTODO GLOBAL, “Aprender la música con la misma música”. Los diferentes grupos tendrán muestras y conciertos durante el año.

La responsabilidad artístico-pedagógica estará a cargo de los maestros José Maria Sciutto, prestigioso director coral y orquestal con gran trayectoria en ámbitos americanos y europeos (Academia Nazionale di Santa Cecilia y Teatro de la Ópera di Roma) y especialista en pedagogía coral infantil, y María Paz De Cicco, directora con especialidad en coros infantiles.

El principal objetivo de la ESCUELA DE CANTO CORAL es propiciar que los alumnos adquieran un alto nivel musical-coral.

En esta primera etapa se crearán dos grupos. El ingreso se realizará mediante una audición de nivelación. Y el cupo será limitado a las posibilidades de un normal funcionamiento. Los cursos se extenderán entre marzo y diciembre, a razón de cuatro horas reloj semanales (en dos jornadas de dos horas cada una con un intervalo) dedicadas al trabajo coral más una hora reloj semanal dedicada a la técnica vocal.

En la ciudad de Buenos Aires, la escuela tendrá su lugar de trabajo en la sede central de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, Av. Alvear 1690, CABA. Toda esta actividad será sostenida por la Dirección Nacional de Organismos Estables y será gratuita para los aspirantes, a quienes también se les suministrarán los materiales necesarios.

INSCRIPCIONES

En este segundo periodo de audiciones, podrán inscribirse hasta el día viernes 15 de marzo, inclusive, por la página web de la Secretaría de Cultura de la Nación, en el siguiente link: https://www.cultura.gob.ar/audiciones-para-la-escuela-de-canto-coral_6936/

Una vez concluida la etapa de inscripción, y en función de la disponibilidad y cantidad de aspirantes inscriptos, la Dirección Nacional de Organismos Estables informará sobre las fechas, lugar y horario de las respectivas audiciones.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

* Los aspirantes deben ser argentinos, nativos o por opción, o extranjeros residentes en nuestro país.

* La edad requerida para la inscripción es de entre 7 y 13 años al momento de la audición.

* No se necesita contar con ninguna experiencia musical y/o vocal previas. De igual modo, no es necesaria la preparación de obras, canciones o repertorios. Simplemente deberán llegar a la audición cargando el entusiasmo y el gusto por el canto grupal.

* Tanto los aspirantes como, posteriormente, quienes participen de esta primera etapa de la Escuela de Canto Coral, deberán contar con los medios de movilidad necesarios para asistir a la audición y a las clases que ocurrirán a lo largo del año 2019.

Acerca del proyecto: Creación y puesta en marcha de la Red Nacional de Coros de Niños y Jóvenes

La Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, a través de su Dirección Nacional de Organismos Estables, propone la creación y el sostenimiento de la RED NACIONAL DE COROS DE NIÑOS Y JÓVENES.

Se trata de un programa que el maestro José María Sciutto ha llevado adelante durante mucho tiempo en organismos nacionales e internacionales, fundamentalmente a través de los movimientos “Música para la Paz” en el ámbito de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas con sede en Costa Rica; la Red de Coros de Niños y Jóvenes dependiente de la UNA -Universidad Nacional de Costa Rica-; el Coro de Niños de la Municipalidad de La Plata; el Coro de Niños y Jóvenes de Tucumán; el Center for Music of the Americas en la Florida State University; el Conservatorio Luisa D’Annunzio de Pescara (Italia); el Coro de “Voci bianche” de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma); la Scuola di Canto Corale del Teatro de la Ópera de Roma; el proyecto “Canta con me” de la Comuna de la ciudad de Roma; y “Cantiamo Insieme” con el Ministero Della Pubblica Instruzione (Ministerio de Educación) de Italia.

PROYECTO DE FORMACIÓN – ESCUELAS DE CANTO CORAL

1. Consideraciones generales

Este proyecto, enmarcado en el método global, implica un desarrollo musical e intelectual de los jóvenes, intersubjetivo y social de alto alcance, en el que el aprendizaje significativo del lenguaje musical es también un aprendizaje cultural en tanto produce una pertenencia identitaria.

El hecho de aprender a leer música permite incorporar un lenguaje que ofrece a los cantantes nociones de armonía, ritmo, secuenciación, audición activa y manejo de la voz regida por un conocimiento, donde se aprende música leyendo y haciendo música. El método global, superador de la enseñanza del solfeo convencional, posibilita que se lea la música cantando. Como toda forma de alfabetización, este modo de alfabetización musical permite conocer la propia cultura y otras culturas desde un desarrollo intelectual que tiene no sólo alcances individuales sino también colectivos. Se aprende a leer, a interpretar, a conocer el lenguaje musical y las letras de las canciones. Así, en un proceso ascendente, los niños y jóvenes identifican las normas del arte, el sentido del espectáculo, la diversidad cultural por el amplio repertorio y una escucha respetuosa, responsable y crítica que fomenta la ampliación del gusto artístico. El coro es un colectivo que no une voces individuales sino que las interconecta para un fin común: que una pieza musical pueda ser escuchada por otros e interpretada de maneras diferentes.

En este sentido, a través de esta modalidad de alfabetización, el coro instaura un trabajo inclusivo que no deja a nadie fuera de la posibilidad y el derecho de cantar con otros. Ser parte de un coro, desde esta perspectiva, produce una cohesión social a partir de un esfuerzo y un trabajo comunes que son escalonados para llegar a mayores complejidades musicales. Tanto el lenguaje musical como el método propuesto abogan por el alcance de un fin común de un alto nivel musical. Al ser leída, cada pieza ejecutada permite la apropiación del lenguaje y deviene verdaderamente en un trabajo inclusivo, en el que ser equitativo no significa tener un menor nivel en la calidad. Al contrario, la inclusión posibilita a todos alcanzar máximos niveles de desempeño en el marco de un coro que funciona como sistema de cooperación de alta calidad musical. Desde este precepto, se anula la idea de que la alta calidad musical es sólo para una élite. Por el contrario, esta propuesta pedagógica garantiza a todos acceder al más alto nivel cultural, fueran cuales fuesen sus niveles socio-culturales y económicos de origen. La música no tiene destinatarios prefijados y este proyecto pretende que sea ejecutada por todo niño alfabetizado a nivel musical gracias a un estado que le brinda esta oportunidad en su infancia, sin discriminaciones.

Por ello, una de las consecuencias directas de esta metodología de trabajo es la democratización de la cultura; en el coro, los niños y jóvenes aprenden a escucharse a sí mismos y a los otros para generar “una voz” común. Quienes pueden estar más dotados naturalmente para el canto aprenden a no sobresalir para ponerse al servicio de complementarse con quienes puedan tener menores competencias naturales; porque el coro no es un agrupamiento de solistas sino un grupo integrado y unitario, donde las individualidades se suman e imbrican para una única expresión artística. Así, no existe la noción del déficit, dado que el método iguala y permite que las diferencias se vayan borrando o armonizando desde el primer día de trabajo. A través de nuestra experiencia, hemos constatado que los más grandes ayudan a los más pequeños sin distinción de posición económica y social. Todos son uno: son un coro. Es por eso que, con este proyecto, proponemos brindar posibilidades a todos las localidades (ciudades o pequeños pueblos), incluso a las más recónditas del país.

El proyecto tiene también una función social, porque pertenecer a un coro es aprender a trabajar en equipo, poner en relación saberes, actitudes y aptitudes para un fin común, ser responsable de los procesos y de los fines, transitar etapas de cohesión grupal junto a su director y conocer normas de trabajo que se sostienen para la maximización de la calidad musical. Por otra parte, como se aprende cantando, el proyecto incluye un repertorio nutrido de canciones en lengua original donde el lenguaje verbal porta otras identidades culturales y es prioritario conocer la música de las culturas originarias tanto desde el folklore como con obras de autor.

En el proyecto, se entronizan entonces tres aspectos: la alfabetización musical, la integración social y el aumento de saberes culturales que no sólo impactan en los niños cantantes sino también en sus padres. Son ellos quienes, por contacto, logran compartir con su familia un acercamiento a las reglas del arte, a manifestaciones y escenarios artísticos, a musicalidades de otros países, a otra apreciación de su entorno que redundan en una ampliación de sus saberes culturales.

El proyecto estar divido en dos etapas.

A – Curso de capacitación para directores

B – Creación de una red nacional de coros de niños y jóvenes.

A. CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES

1. Destinatarios del Curso:

La convocatoria incluirá a diplomados en dirección coral, alumnos de dirección coral de los conservatorios de música y/o universidades y personas con conocimientos musicales de niveles medio/altos interesados en el proyecto.

2. Contenidos:

Los contenidos serán divididos en tres módulos secuenciados.

MÓDULO 1: Lecto-escritura musical y vocalidad

a. Sistema de lecto-escritura musical para coros de niños y jóvenes:

Se trata de enseñar las diversas células rítmicas utilizando la lengua hablada: palabras rítmicas.

b. Enseñanza de la lectura melódica a través de las escalas o modos:

Para descubrir los distintos intervalos, siempre refiriéndonos a las piezas del repertorio elegido.

c. Técnica del gesto: actitud y postura de un director de coro:

Marcación de los distintos “tempi”: en 2, 3, 4, 6, 9, 12, 5, 7, etc., con sus respectivas subdivisiones; ejercicios de independencia de las manos en todos los tiempos estudiados; el “ataque” en sus distintas características (velocidad, dinámica, articulación, etc.)

d. Iniciación del canto a varias voces:

Canon: estudio de la estructura y metodología para enseñar un canon a principiantes.

e. Vocalidad infantil:

Respiración (proceso para entender el “apoyo” del sonido a través del uso del diafragma), aumento de la capacidad respiratoria; uso de la voz de cabeza y en “maschera” con diversos ejercicios propuestos en forma de juego; esquemas de vocalización.

f. Estilos:

Se estudiarán los principios estilísticos-interpretativos de los diferentes períodos históricos-musicales, desde la música antigua hasta la contemporánea, y desde la música popular argentina hasta la del resto del mundo.

MÓDULO 2: Técnicas de dirección

a. Aplicación de la gestualidad en una de las piezas trabajadas

b. Estilo:

Trabajo de interpretación de un canon según los distintos criterios desarrollados.

– Diversas posibilidades de “arreglar” un canon.

– Posibilidades de acompañamiento instrumental con la eventual participación de los niños.

– Criterios de instrumentación de acuerdo con el estilo.

c. Vocalidad infantil:

– Ejercicios de concentración.

– El “apoyo” del sonido.

– Nuevos ejercicios de vocalización y aumento de la capacidad respiratoria.

d. Práctica coral:

Los asistentes al curso de capacitación, guiados por el coordinador general, constituirán un coro durante los encuentros para realizar las primeras prácticas, además de disponer de un coro de niños de modo de poder constatar los resultados de las distintas propuestas pedagógico-musicales.

MÓDULO 3: La dirección coral: criterios y prácticas de trabajo

a. Criterios de concentración:

Como armar una obra a 2, 3 o 4 voces según las estructuras rítmica, melódica, armónica y contrapuntística.

b. Estilo y problemas interpretativos:

– Análisis de una obra polifónica considerando la agógica según el texto, la línea melódica y la duración.

– Distintos criterios para abordar una “frase musical”.

– Problemas de transcripción en función de una interpretación moderna.

c. Técnica de dirección

Práctica de dirección con un coro (o grupo) de niños: ejercicios de vocalidad, sonido, lectura, criterios de concertación, gestualidad.

d. Técnica vocal:

La vocalidad aplicada a los problemas interpretativos y estilísticos.

e. Programación de los ensayos:

– Anual, mensual y diaria.

– Planificación, considerando las prioridades y dificultad musical.

– Cálculo y gestión del tiempo a disposición.

f. Repertorio:

– Criterios de selección según las características del coro.

– Fuentes de elección.

3. Cronograma y lugar:

El curso se desarrollará en 18 encuentros: El primero (del 1/3 al 3/3) y el último (19/10 y 20/10) se realizarán en la ciudad de Buenos Aires. Estos serán encuentros generales con la participación de todos los participantes del país. Los restantes se realizarán en las distintas regiones en las cuales se dividirá el territorio nacional y de acuerdo al siguiente cronograma:

GRUPO 1: 5, 6 y 7 de abril / Ciudad de Tucumán .

Lo integran las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.

GRUPO 2: 12,13 y 14 de abril / Ciudad de San Carlos de Bariloche.

Lo integran las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

GRUPO 3: 16,17 y 18 ABRIL / Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.

GRUPO 4: 26, 27 y 28 de abril / Ciudad de Corrientes.

Lo integran las provincias de Formosa, Chaco , Santa Fe , Entre Ríos y Misiones.

GRUPO 5: 3, 4 y 5 de mayo / Ciudad de San Luis

Lo integran las provincias de San Juan, Mendoza, La Rioja y Córdoba.

Siguientes encuentros:

GRUPO 1: 17, 18 y 19 de mayo; 12, 13 y 14 de julio; 6, 7 y 8 de setiembre.

GRUPO 2: 31 de mayo, 1 y 2 de junio; 26, 27 y 28 julio; 20, 21 y 22 de setiembre.

GRUPO 3: 14,15 y 16 de junio; 9, 10 y 11 de agosto; 4, 5 y 6 de octubre.

GRUPO 4: 28, 29 y 30 de junio; 23, 24 y 25 de agosto; 11, 12 y 13 de octubre.

GRUPO 5: 14, 15 y 16 de junio; 16, 17 y 18 agosto; 26, 28 y 29 de setiembre.

4. Recursos y materiales

En función de la realización de los cursos en forma semi-presencial se instrumentará una plataforma virtual para que todos los participantes puedan tener acceso en todo horario al reservorio de textos, conferencias y videos que funcionarán como insumos y dispositivos de enseñanza y disponer la apertura de foros de trabajo, chats, mails y, fundamentalmente, poder intercambiar conocimientos y ver los materiales disponibles.

Esto permitirá que en la fase no presencial y bajo un cronograma de horarios y fechas estipulados desde el inicio del proyecto, podrá contarse con las clases virtuales, lo que no quita obligatoriedad, sin excepción, de la presencia en los encuentros de apertura y cierre en la ciudad de Buenos Aires ya mencionados y los encuentros presenciales en cada una de las diferentes regiones.

La Dirección Nacional de Organismos Estables hará posible que los participantes dispongan de un “coro de niños laboratorio”, pizarrón pentagramado, teclado, atriles, fotocopiadora y el libro “Schola Cantorum”; de autoría del Maestro José Maria Sciutto, en el que se desarrollan los contenidos del curso con ejercicios.

B. RED DE COROS DE NIÑOS Y JÓVENES

1. Consideraciones generales

Este proyecto tiene como propósito crear una Red Nacional de Coros de Niños y Jóvenes. Par ello se realizará en cada nodo de la red un curso de capacitación para directores de coros de niños y jóvenes, tal como se expresa en los párrafos anteriores. Los directores elegidos podrán crear uno o más coros en sus lugares de origen, preferentemente municipalidades, integrándose así a la red nacional.

2. Aspecto pedagógico musical

Los coros participantes en la red, desarrollarán su actividad con criterios comunes en cuanto al repertorio y metodología articulada en los siguientes ítems:

* Vocalidad: en la etapa inicial los coros realizaran ejercicios elementales de técnica vocal que incluyen la concentración, la respiración y la emisión vocal; todo esto realizado de forma lúdica y liviana.

* Lectura musical: se leerán rítmica y melódicamente las obras seleccionadas utilizando el método global. Dichas obras serán elegidas y propuestas en orden de complejidad gradual. Para finalizar la lectura, se trabajará el texto con la pronunciación (si es en lengua extranjera) recitada rítmicamente y finalmente incorporándola a la melodía.

* Canto a varias voces: a través de juegos rítmicos y melódicos el coro comenzará a cantar a 2, 3, 4 o más voces. En este trabajo se desarrollarán los principios de “forma musical”, debiendo los cantantes identificar las distintas frases en que se divide una pieza.

* Respuesta a la gestualidad del director: el director del coro debe transmitir con el gesto la velocidad, la dinámica, la articulación y todas las características interpretativas de una pieza. Es importante que el coro pueda dar una respuesta musical a cada uno de esos gestos.

3. Conformación de los coros

En esta primera etapa se trabajará con coros a “voces iguales”. Después de un desarrollo musical del grupo y con el cambio de voz de los varones se podrá ampliar la formación a “coro mixto”.

El número de los integrantes de un coro oscilará entre los 30 y los 60, lo que garantizará un trabajo adecuado; considerando además la habitual tasa de deserción que puede ocurrir después de iniciado el trabajo.

Cabe destacar que los varones que vayan cambiando voz podrán cantar en el coro de voces iguales empleando la técnica vocal que propone esta metodología.

4. Cronograma

Los ensayos de los coros de la red serán de 2 h de duración con un intervalo y al menos de dos encuentros por semana.

5. Recursos y materiales

Cada coro contará con un espacio adecuado en dimensiones y estructura para los ensayos, sillas, pizarrón pentagramado, teclado, atriles, fotocopiadora y material didáctico.

6. Método pedagógico y repertorio

La preparación de los coros de la red será realizada con el método global desarrollado por el Coordinador y Director General en el Curso de capacitación. También se hará referencia a la metodología de grandes pedagogos argentinos e internacionales como Judith Akoschky, Victoria de Gainza, Mario Videla, Carl Orff, Zoltan Kodaly y otros.

El repertorio abarcará distintos estilos y períodos, desde la Edad Media hasta la actualidad. Se le dará fundamental importancia a la música folclórica y de autores, argentinos.

Por otro lado, es un objetivo prioritario de este proyecto abrir un espacio específico para la composición y posible publicación de óperas para niños y jóvenes que contemplen su realización por y para niños y jóvenes.

7. Referente didáctico-musical

El responsable general del proyecto será el Maestro. José María Sciutto, con la asistencia de Maria Paz De Cicco.

Acerca de José María Sciutto

Nació en Junín, Argentina. Realizó sus estudios como director de orquesta en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Posee una nutrida actividad concertística en importantes centros europeos, latinoamericanos y norteamericanos, en producciones sinfónico-corales y de música contemporánea latinoamericana. En nuestro país, dirigió las orquestas Sinfónica Nacional, del Teatro Argentino de La Plata, de Cámara de La Plata, Sinfónica de Bahía Blanca y Sinfónica de Tucumán. En Italia, las orquestas Giuseppe Verdi de Milán, Sinfónica Abbruzzese, Sinfónica Marchiggiana, Pro Arte Marche, Junior de la Accademia de Santa Cecilia de Roma, “Dei Conservatori Italiani”, Sinfónica de Bari, Tito Schipa de Lecce, del Conservatorio de Pescara e I Solisti Aquilani. En Rumania, la Orquesta y el Coro del Teatro de la Ópera de Timisoara y las orquestas Oltenia de Craiova, Sinfónica de Bacau y Sinfónica de Balcea. Por otra parte, también condujo las orquestas Sinfónica Nacional de Costa Rica, Juvenil de Costa Rica, del Conservatorio de la República Dominicana y Juvenil de La Florida State University.

Es docente en master classes universitarias para la formación de directores de coro y de orquesta y es autor de un método de pedagogía coral infantil que tiene una extensa aplicación en América Latina y en Italia.

Desde 1992, se desempeña como titular docente en el Conservatorio “L. D’Annunzio” de Pescara.

Es director artístico del programa “Musica per la Pace” de la O.N.U., consultor en el Instituto Latino-Americano de Roma y del “Center for Music of the Americas” de la Florida State University y miembro de la “American Conductors Association” y del “FullBright Program”. Y fue jurado en concursos internacionales de canto, de solistas y coreutas.

Entre 2001 y 2005, fue director del Coro Lírico y colaborador en la dirección artística del teatro lírico “Ventidio Basso” de Ascoli Piceno. Fue director del Coro de Voci Bianche de “Accademia Nazionale di Santa Cecilia” de Roma y della “Scuola di Canto Corale” del Teatro de la Ópera de Roma. Es el creador de los proyectos “Canta con me” de la Comuna de la ciudad de Roma; y “Cantiamo Insieme” con el Ministero Della Pubblica Instruzione (Ministerio de Educación) de Italia.

En el presente es director artístico de la Schola Cantorum Argentina y tiene el cargo de Coordinador General de Coros de la Dirección Nacional de Organismos Estables de la Secretaria de Gobierno de Cultura de la Argentina y es el director titular del Coro Polifónico Nacional, perteneciente a la misma institución.

Acerca de la Dirección Nacional de Organismos Estables

La misma se encuentra bajo la dirección de la Sra. Mariela Florencia Bolatti, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, órgano del Estado que instrumenta las políticas públicas para el desarrollo, fomento, difusión y divulgación de todas las expresiones culturales.

Con esa finalidad, se jerarquizó a los nueve elencos de música y danza: la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía, el Coro Polifónico Nacional, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe, el Coro Nacional de Jóvenes, el Coro Nacional de Niños, el Ballet Folklórico Nacional y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea; en la órbita de la Dirección de Organismos Estables, que fue elevada a carácter nacional el 11 de agosto de 2017.

La DNOE tiene como responsabilidad en programar, conducir y difundir las actividades de los nueve cuerpos artísticos, en relación con las obras de creadores argentinos y latinoamericanos; promocionar la música y la danza en todas sus manifestaciones, y apoyar a las actividades vinculadas llevadas a cabo a nivel federal, como así también la cooperación y el intercambio con organismos nacionales e internacionales.

En el corriente año, tres elencos celebran sus aniversarios: la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y la Orquesta Sinfónica Nacional, cumplen 70 años, y el Coro Polifónico Nacional, 50 años. Estos llevan a cabo una intensa, reconocida y extensa trayectoria artística.

Para más información ingresar a http://hbinternet.com.ar/oe/