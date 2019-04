“Austera desnudez” escribe Eduardo Sanguinetti

“Austera desnudez”

Eduardo Sanguinetti, filósofo

Creo, nada debilita ni paraliza tanto como el miedo, este altera al individuo, agota sus energías, le hace admitir cualquier despojo, de ahí el interés de los miserables gobernantes en recurrir a él e imponerlo, a fuerza de actos y tropelías, que congelan cualquier reacción de pueblos plenos de miedo, paralizados sin resistir, ni enfrentar el oprobio y la indignidad… sin cotizar en Bolsa de valores el miedo se ha convertido en un factor importante de las ganancias… a pesar de esto, por consiguiente me veo en la imperiosa necesidad de decirles Latinoamericanos todos/as, debemos y tenemos la obligación de defender la libertad de Julián Assange, desde nuestros espacios de resistencia al poder de los genocidas, pues su entregador, un tal Lenin Moreno, al quitarle el derecho de asilo, vulnera la protección a los perseguidos políticos, consagrada en el derecho internacional… resistir significa rechazar y la insurgencia consiste en ese rechazo que deviene en un acto vital, indispensable, prioridad de prioridades, para hacer valer la verdad contra la violencia de la mentira lanzada desde las corporaciones afines al poder imperial, resistir es salir de la trampa y a partir de ahí intentar salir adelante.

Luego, debemos denunciar este acto de terrorismo, pues esa decisión del entregador, el traidor Lenin Moreno, convierte al pueblo ecuatoriano en cómplice de los peligros que pueda sufrir Assange. La persecución contra Assange es un ataque a la prensa libre e independiente, cada día más acotada, otro derecho fundamental que debemos defender.

Lenin Moreno, el arrastrado y frívolo entregador, al servicio de imperios en putrefacción, le ha dado la espalda al derecho internacional, a los derechos humanos y a la libertad de prensa, a cambio quizás de 4 mil millones de dólares que el FMI le prestó de inmediato… todo a la luz del sol?

Mientras tanto en macrilandia 72 parásitos senadores canjearon 11.431 pasajes para volar, otorgados por su valerosa lucha por el parasitismo y el fraude y no dejar de ser vacuidades en un país como Argentina, donde la ley acciona como corteza que legitima delitos de todos los estafadores faranduleros, que la “juntan con pala” a cambio de abrir las nalgas y estar “siempre listos” a lanzar la mentira, la grosería y posar al lado del funcionario de turno para la foto en pasquines con alfombra roja, sólo para grasitas y trepadores, que sobran en Argentina, no nos engañemos más, todo es una estafa de dimensiones gigantescas… y Susana Giménez, la ‘todo terreno’, tiene temor a la ‘zurda’, no lo hace en memoria de la del campeón mundial de los medianos Carlos Monzón, sino vaya a saber de cual ‘zurda’ habla esta señora de tercera edad, que ha probado todas las delicias del poder omnívoro plutocrático de gobiernos de todos los colores, con miles de fans que la adoran, no tengo idea porque, pero es un hecho… algo no funciona, en el reino de la estupidez… y dicen que dicen que la cocaína la consumen las celebrities, los coronados por la corte de atorrantes que ostentan, por ahora el poder en Argentina… y dicen que dicen… y al genial Leonardo Favio le niegan su monumento, con obra superlativa, que ha atravesado fronteras, en tiempos donde el compromiso por un ideal era un horizonte a alcanzar, este hombre, lo hizo y los nombres de los eliminados, por los resentiditos mononeuronales se suceden, quedan los sedimentos de mierdas recientes, los secundarios, liliputienses, como referentes de la porquería argenta… donde todos pueden proyectar su mediocridad… y el horror económico preocupa a todos/as, la salud, la educación, en menor grado… de todos modos moriremos y la ignorancia es norma y regla, en el mundo del vagabundeo.

Lo urgente no sería la resolución inmediata de los problemas falsos, por el gobierno de machirulo y otros más, sino plantear inmediatamente los verdaderos y enfrentar aquellos que los provoca, aunque aún no se sepa claramente que reemplazará aquello que se elimina.

Somos los testigos, los contemporáneos-actores, de una mutación de la civilización a todas luces desviada, nos hemos despertado un día enfrentando a un mundo petrificado en montaje hollywoodense, presentado como un milagro el mercantilizar hasta la memoria de lo más sentido… no es difícil pasar del workfare, aceptado con tanta facilidad, a la esclavitud que asoma, a la marginación de los que molestan y su concentración en espacios dispuestos para ello, cementerios incluídos…

Con todo la sociedad subsiste: reprimida, hambreada, agredida, herida, a veces mutilada, pero activa, una tenue luz perdura… y no está de más afrimar que la base de todos los totalitarismos es la negación del respeto: esto es lo que abre el camino a todos los fascismos, es por esa brecha que ellos se infiltran… no basta oponerse virtualmente a los genocidas. Ellos no llegan al poder por casualidad, ni impunemente: fue necesario prepararles el terreno… hay que resistirlos y expulsarlos desde el inicio… y saben, permitir que toquen un dedo o un pelo de alguien es consentir el genocidio, y no exagero, es el prólogo del desastre…

Asimismo, hacer silencio cómplice, aceptando y considerando que el hecho de relegar al abandono institucionalizado a millones de seres que viven en la pobreza, en la indigencia, es un preludio a lo peor y esto está aconteciendo en Argentina, que la indiferencia no llegue a sus puertas… así fue desde que el mundo es mundo.

Siempre hay y hubo buenas razones y justificaciones, de los virtuosos hipócritas y cobardes, los racionales, para ser feroces: ¡cuántas personas ¿bondadosas? de todos los tiempos han aceptado la legitimidad del horror!… sobran las palabras, creo no lo ignora quién ha aprendido en base a experiencia empírica, de que en la más austera desnudez, sobran las palabras (Larralde dixit).

Y para terminar esta enumeración de realidades, tal vez crudas, pero realidades al fin, no puedo dejar de sentir cierta pena al saber que Argentina se retira de la UNASUR, argumentando el gobierno de Macri, que lo hace, debido al contenido ideológico del organismo.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue creada en 2008 con la intención de agrupar a todos los países sudamericanos, en vista de conformar el sueño histórico de la Patria Grande. Todo atenta a la diversidad de ideas e ideales, sin nadie que levante la voz frente a esta afrenta a los pueblos, y los pueblos no levantan voces y desobedecen. No olvidar que el único contenido ideológico del Neoliberalismo es hacer negocios a cualquier costo, incluso instalando riesgo de vida a pueblos enteros, como,lo apreciamos en Argentina hoy, con hambre, discriminación, represión y exclusión del diferente.

Hora de despertar Latinoamérica, pues caminamos hacia la degradación y eliminación de la épica que se pretendió llevar a cabo desde las guerras de independencia. ¿o somos aliados de los fraudulentos estafadores, mentirosos, traidores y dictadorzuelos, con sus tendencias prostibularias y criminales que tiene sitial de honor en nuestras naciones?… Y no olvidemos que cuando falta la ética, ya no hay límites para los asesinos de la vida… lo mismo sucede cuando se le niegue un solo derecho a una sola persona… y ¿qué destino aguarda a los hombres y mujeres jóvenes en semejante sociedad de la mentira y la traición, donde el futuro es un espejo sucio que ya no refleja sus rostros?… Libertad a Julian Assange, ¡ya!