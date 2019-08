Avanzan limitaciones a la exhibición pública de animales.

Compartí :-) .







El proyecto de ley que tiene como uno de sus ejes principales evitar la compra impulsiva y/o compulsiva de animales, que se estimula mediante su exhibición en vidrieras a la vía pública, tuvo este miércoles dictamen favorable de la Comisión de asesoramiento permanente en Justicia.

La iniciativa “pretende evitar la compra compasiva. Podría considerarse una tendencia, que muchas personas compran animales con la intención de “sacarlo de la jaula”. Les apena ver un cachorro encerrado, deseoso de jugar y moverse, necesitado de afecto y cariño y su reacción más inmediata despierta la compasión y las buenas intenciones de esas personas, que seguro reaccionarían del mismo modo si los animales encerrados en lugar de estar en venta estuvieran en adopción”, argumentó el diputado Maximiliano Ferraro (VJ) impulsor de la normativa.

“Cabe enfatizar adicionalmente -señaló en los fundamentos-, que los animales exhibidos en vidrieras sufren de mayor estrés por estar expuestos a interactuar con personas que golpean los cristales, se mueven, les hablan, etc. Todo eso altera la ya de por sí frustración del animal al estar encerrado, provocándole todo tipo de emociones (positivas y negativas) y estímulos estresantes. Del mismo modo, las condiciones de habitabilidad dentro de las tiendas de mascotas dependerán de la consideración que cada vendedor tenga en cuanto a, por ejemplo, la superficie, la protección del sol y las posibilidades de ventilación. Dicho esto, la decisión de evitar un mayor sufrimiento no puede tomarse de forma individual”.

Nuestro país no es ajeno a la tendencia internacional hacia la individualización y el reconocimiento de los derechos de los animales en su condición de seres vivos dotados de sensibilidad psíquica y física. En Argentina se registran avances en la prohibición de exhibición de animales hacia la vía pública, llamada “vidriera viva”. Ejemplos son las Ordenanzas N° 19.108/17 de la localidad bonaerense de Bahía Blanca y N° 6588/16 del municipio mendocino de Godoy Cruz. Incluso, una ordenanza aprobada durante el año 2018 en la ciudad de Santa Fe, estipula que “podrán exhibir sus animales sólo en el interior del local (no en las vidrieras), para lo cual deberán tomar todos los recaudos necesarios para que éstos no fueren visibles desde el exterior y, en todo caso, asegurando buenas condiciones de sanidad, alimentación, higiene y ventilación”. Proyectos similares han sido presentados en los últimos meses en las ciudades de Córdoba y San Fernando del Valle de Catamarca, entre otras. En tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe el antecedente del Expediente N° 2939-D-2016 del diputado socialista (M.C.) Adrián Camps.