Aznar cierra el año en el Coliseo, tras girar por Chile, España y Suiza

Pedro Aznar cerrará el 2023 el 15 de diciembre en el Teatro Coliseo, con un concierto que lo llevará a Chile, España y Suiza.

En el concierto estará acompañado por su banda, formada por Alejandro Oliva en percusión, Julián Semprini en batería, Matías Martino en teclados y Sebastián Henriquez en guitarras, con los que hará un recorrido por algunas canciones de su trayectoria, incluyendo sus éxitos y composiciones de su último disco “El mundo no se hizo en dos días”.

Este año, Aznar ya pasó por escenarios de Argentina, además de girar por Paraguay, Medellín (en formato sinfónico junto a la Orquesta Filarmónica de esa ciudad) y compuso y grabó una canción con Lisandro Aristimuño titulada “Devolver tu amor” para su nuevo disco.

Previo a su cierre en el Coliseo, el ex Serú Girán y Pat Metheny Group, se presentará en Chile, España y Suiza.

«Creo que pretender gustarle a todo el mundo es una trampa, y yo decidí poner toda la carne al asador y hablar sobre todo lo que me ocupa y me preocupa y le digo a la gente que me escucha ‘yo pienso esto y creo que puedo aportar algo'», dijo Aznar a Télam en diciembre último cuando lanzó el disco..

Para el músico y compositor el empuje para plasmar la placa lo encontró en el contexto de la pandemia, cuando desplegó una intensa actividad virtual que lo puso en fecunda comunicación con personas de buena parte del mundo que, sintió, le «extendieron una carta blanca».