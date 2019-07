“Baldío” de Inés de Oliveira Cézar, último protagónico de Mónica Galán

Compartí :-) .







BALDÍO

un film de Inés de Oliveira Cézar

ESTRENO AGOSTO 2019

Basada en una historia real, “Baldío” surge a partir del diálogo entre la actriz Mónica Galán y la directora Inés de Oliveira Cezar. La película, que tuvo su premiere mundial en la Sección Noches especiales del 21 BAFICI, relata el difícil recorrido y la impotencia de una madre que intenta ayudar a un hijo sumido en la droga.

El film, último y notable protagónico de Mónica Galán en cine, fue co-protagonizado por Nicolás Mateo, Gabriel Corrado y Rafael Spregelburd y llegará a las salas comerciales en agosto de 2019.

Sinopsis

Brisa protagoniza una película en rodaje mientras atiende las emergencias de su hijo, adicto a las drogas; la cámara sigue su proceso. El choque entre el cine y la calle, el amor y el miedo, el trabajo y el reconocimiento se traducen en una experiencia inclasificable.

Trailer

https://vimeo.com/310973180

Ficha técnica

Título: “Baldío”

País: Argentina

Duración: 78 minutos

Año: 2019

Idioma: Español

Elenco

Mónica Galán

Gabriel Corrado

Nicolás Mateo

Rafael Spregelburd

Mónica Raiola

Martín Pavlovsky

Lalo Rotavería

María Figueras

Agustina Muñoz

Nahuel Viale

Dalila Cebrián

Alberto Suárez

Alejandro Vannelli

Participaciones especiales:

Luis Brandoni

Leonor Manso

Ronnie Arias

Cecilia Dopazo

Equipo técnico

Dirección

Inés De Oliveira Cézar & Saula Benavente

Guión

Inés De Oliveira Cézar & Saula Benavente

Producción

Inés De Oliveira Cézar & Saula Benavente

Producción Ejecutiva

Saula Benavente

Jefa de Producción

Eva Padró

Asistente de Dirección

Carla Finco

Continuista

Eliana Chiarada Federico Bracken

Post Producción de imágen

ALTA DEFINICIÓN ARGENTINA

Dirección de Fotografía

Federico Bracken

Edición

Ana Poliak

Dirección de Arte

Graciela Galán

Dirección de Sonido

Gustavo Pomeranec & Adrián Rodriguez

Sonido directo

Fabio Pecoro

Música Original

Gustavo Pomeranec

Inés de Oliveira Cézar – Directora

Inés de Oliveira Cézar cursó la carrera de psicología mientras tomaba, en paralelo, varios cursos de dirección y puesta en escena.

Entre 1990 y 1992 realizó la dirección de teatro y se desempeñó como curadora de artes escénicas en el Museo de Arte Moderno. Sus estudios de cine empiezan en 1992 y de 1994 a 1996 fue asistente de dirección y directora de casting en Flehner Films. Entre 1996 y 1999 dirigió cine publicitario para Argentina, Perú y Uruguay.

Dirigió y produjo su primera película de ficción en 2001, titulada La entrega.

El siguiente film, de 2004, es Cómo pasan las horas, escrito en colaboración con el dramaturgo Daniel Veronese y con la actuación de Roxana Berco, Susana Campos, Guillermo Arengo y Agustín Alcoba. El film fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, BAFICI, Festival de Cine de Jerusalén, Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Vancouver Internacional Film Festival, Festival de Cine de Londres, Hong Kong Internacional Film Festival y Festival Internacional Thessaloniki de Cine donde obtuvo el premio FIPRESCI a la mejor película de la competencia internacional.

En enero de 2006 recibió una mención de FIPRESCI Argentina a la mejor película Nacional 2005 y en mayo del mismo año fue galardonada con el premio a la mejor obra de ficción realizada por una mujer en el Festival Internacional de Cine Pobre, Cuba. Fue nominada para los premios Cóndor de Plata en las categorías “Mejor Película”, “Mejor Dirección” y “Mejor Fotografía”. En mayo 2007 recibió el premio “Découverte du Jeune Cinéma Argentin” otorgado por la Escuela de Cine FEMIS – École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son- durante la Novena Edición de La Sudestada llevada a cabo en París del 9 al 24 de mayo.

En 2007 estrenó su tercera película, Extranjera, una versión libre de “Ifigenia en Aúlide” de Eurípides, en el Festival de Berlín, el film siguió un recorrido por numerosos festivales internacionales, además de ser nominada para los premios Cóndor y los premios Sur. En 2009 recibió el premio de Argentores al mejor guión adaptado.

El recuento de los daños, basada en la tragedia de Edipo, su cuarta película, se estrenó en la 60.ª edición del Festival de Berlín 2010 y se presentó en La Maison del’ Ámerique Latine en París, en el marco de la celebración por el Bicentenario Argentino en Francia para luego participar en la Competencia oficial del Festival de Buenos Aires (BAFICI).

En 2012 estrenó su quinto film, Cassandra; una docu-ficciòn ambientada en el Impenetrable chaqueño protagonizada por Agustina Muñoz y Alan Pauls.

La otra piel, protagonizado por María Figueras y que retoma los textos de “La terquedad” de Rafael Spregelburd, tuvo su premiere internacional en la edición 2018 de BAFICI y su estreno comercial en Buenos Aires en el mes de agosto del mismo año.

Su última película “Baldío”, protagonizada por Mónica Galán, Nicolás Mateo y Gabriel Corrado se presentó en la sección Noches especiales de la 21 edición del BAFICI y llegará a las salas comerciales en el mes de agosto.

Palabras de la directora sobre el proyecto

Basada en una historia real, esta película surgió de experiencias que fuimos compartiendo con Mónica Galán, la protagonista, a lo largo de los años. Tomé este proyecto con mucha pasión o, mejor dicho, el proyecto me tomó a mí; de pronto me encontré escribiendo, pensando, “viendo” la película. Las imágenes que aparecieron me llevaron a la elección del blanco y negro y del título “BALDIO”. Si bien era una sensación, me dió mucha curiosidad consultar el diccionario.

Baldío: 1- (terreno) Que no se cultiva ni se labra.

2- (esfuerzo, empeño) Que resulta inútil porque no ofrece ningún resultado.

¿Cómo transmitir la impotencia, el esfuerzo de una madre en su intento por ayudar a su hijo?

¿Cómo contar la coexistencia de estos mundos, el espectáculo, lo marginal y lo íntimo, cuando confluyen en un mismo punto, cuando se concentran en una misma persona?

Saula Benavente – Productora

Saula Benavente estudió de la Universidad del Cine. Sus primeros trabajos fueron como asistente de dirección y directora de arte. Su guión El Cajón ganó el Concurso Ópera Prima del Incaa y así escribió, dirigió y produjo su primera película. A partir de entonces, intercalando algunos trabajos de dirección, empezó su carrera como productora. En 2010 produjo Secuestro y muerte – R.Filippelli y dirigió el documental Puig audiovisual para una muestra homenaje del escritor. Siguió produciendo con Viento Sur-Paz Encina en co producción con Portugal; el documental Ante la Ley -E.Jelicié, P. Klappenbach, Por un puñado de pelos -Néstor Montalbano, en co producción con Colombia, y Cassandra – Inés de Oliveira Cézar. En 2013, La utilidad de un revistero – Adriano Salgado, premio a la Mejor Película Nacional en el Festival de Mar del Plata.

En 2016 estrenó Angelita, la doctora – Helena Tritek, La Noche del Lobo – Diego Schipani, y Guaraní – Luis Zorraquín, en coproducción con Paraguay. Al año siguiente, Lua Em Sagitario -Marcia Paraíso, co-producción con Brasil.

En 2017 produce La Otra Piel, de Inés de Oliveira Cézar en coproducción con Brasil. Y en 2018, gracias a el Premio Convocatoria Incaa, filman juntas Baldío, que se presentó en la sección Noches especiales de la 21 edición de BAFICI y llegará a las salas comerciales en el mes de agosto.