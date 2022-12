Banderazos en Buenos Aires, India, Bangladesh, Marruecos a favor de Argentina

Banderazos en India, Bangladesh, Marruecos a favor de Argentina

Este sábado a partir de las 19.00 se llevarán a cabo en la Ciudad de Buenos Aires 15 banderazos para apoyar a la Selección argentina a horas de la final del Mundial de Qatar 2022, que se disputará el domingo 18 de diciembre a las 12 del mediodía.

Dónde serán los 15 banderazos en CABA para alentar a la Selección

Corrientes y 9 de Julio

Vicente López y Uriburu

Corrientes y Pueyrredón

Brandsen y Montes de Oca

Av. Medrano y Corrientes

Acoyte y Rivadavia

Asamblea y Emilio Mitre

Av. cruz y Guamini

Murguiondo y J. B. Alberdi

Jonte y Lope de Vega

Fernández de Enciso y Nueva York

Olazabal y Triunvirato

Av. Cabildo y Juramento

Av. Sarmiento y Av. Libertador

Av. Corrientes y Scalabrini Ortiz

Al igual que los banderazos, se anunció la instalación de una pantalla adicional en el Rosedal de Palermo para que los hinchas argentinos puedan disfrutar este domingo el partido entre Argentina-Francia.

Se esperan unos 50 MIL hinchas argentinos en Lusail para la final de la Copa del Mundo. Una LOCURA. 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/A5xAlSBaAA — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 16, 2022

Lionel Messi ha declarado que este será su último mundial.

Con 35 años, el reloj biológico ya presiona al astro argentino,que ha demostrado tener la misma hambre de gloria que tenía a los 20. Llevó a Argentina a ganar la Copa América de 2021 y confía en una celebración también en Qatar. La Copa del Mundo sería un excelente regalo de despedida para uno de los mejores jugadores de la historia.

Si piensa que el único deporte que fascina a los indios es el cricket, está usted muy equivocado. En el Mundial de Qatar se han sentado gran cantidad de indios en las gradas, donde han mostrado una especial inclinación por Argentina, por Brasil y por un jugador: Lionel Messi.

La razón primera y más obvia es la enorme cantidad de población india que vive en Qatar como trabajadores inmigrantes. Se estima que alrededor del 25 por ciento de los 2,9 millones de personas que residen en Qatar son indios.

Pero no se trata solo de trabajadores. Hay indios que también viajan en avión desde su país de origen para ver la primera Copa del Mundo celebrada en el mundo árabe, lo más cerca que ha estado nunca el torneo de la India.

Selecciones de Argentina y Brasil, sus favoritas

Los aficionados que acuden al mundial de Qatar desde el extranjero necesitan la tarjeta de identidad «Hayya” para ingresar tanto en el país como en los estadios. Ha habido nada menos que dos millones de solicitudes para hacerse con la tarjeta, de las cuales, 56.893 fueron de ciudadanos indios. Solo Arabia Saudí superó a India en número de solicitudes. Otro hecho sorprendente es que los aficionados indios, así como los seguidores de Bangladés y Sri Lanka, han venido apoyando predominantemente a las selecciones de Argentina y Brasil.

«En la India hay una enorme base de aficionados al fútbol, pero gravitamos más hacia las naciones latinoamericanas que hacia las europeas», dice Shayon Bagchi, un aficionado llegado desde India para ver los partidos en Qatar. «Todos somos países del tercer mundo, tal vez esa es la razón. Si vienes a una ciudad como Calcuta, verás las calles pintadas de verde y amarillo por el equipo de Brasil o de azul y blanco por la selección argentina», prosigue Bagchi.

Messi, «el dios del fútbol»

También hay otra razón concreta por la que tantos siguen a Argentina: Lionel Messi. «Messi no tiene país, es el dios del fútbol», dice el hincha indio Dinesh Kumar. «Dios no necesita un país. Dios es de todos, por eso Messi es de todos nosotros. Messi es el dios, es nuestra inspiración».

Ni qué decir de que los aficionados argentinos en Qatar están felices de tener el apoyo de los hinchas indios. «Hay muchos fanáticos con camisetas de Argentina que no son argentinos. Son de Bangladés, de India y también hay muchos locales. Es increíble, nunca había visto esto en ninguna parte del mundo», dice Federico José Orbuch, que ha venido a Qatar desde Buenos Aires. «Nos sorprende, nos enorgullece. Hablan de Maradona, de Messi, es increíble. Son hinchas de verdad, no son falsos. Y valen mucho más porque no han nacido en Argentina. Sienten la camiseta sin haber nacido allí», prosigue.

Precariedad de los trabajadores en Qatar

Mishap Ikkappadath es del estado indio de Kerala, donde el fútbol es especialmente popular. Durante los últimos cuatro años, ha trabajado en Qatar, en el sector de las telecomunicaciones. «En Qatar hay seguridad y buen ambiente. Aquí todo es perfecto para mí», asegura.

Los trabajadores inmigrantes indios son la base de la economía catarí. Pero los que están en la construcción han pagado un alto precio. El periódico británico The Guardian informa que, según la Embajada de la India en Qatar y el Consejo Supremo de Salud de Qatar, más de 2.700 indios han muerto por diversas causas desde que Qatar se hizo con la sede de la Copa del Mundo, en 2010.

«Nos encantan los países futboleros como Brasil y Argentina», dice Ikkappadath. «Amamos a Pelé, al brasileño Ronaldo y, por supuesto, a Maradona. Los vimos a todos cuando éramos niños, así que los apoyamos».

¿India en la Copa del Mundo?

Algo que todos los aficionados indios en Qatar tienen en común es el deseo de ver algún día a India en un Mundial de fútbol. Su selección ocupa el puesto 106 en el mundo, por debajo de Madagascar y Mauritania. Nunca ha participado en el torneo.

Pero en la edición de 2026 participarán hasta 48 equipos y Asia tendrá ocho puestos definitivos en lugar de cuatro. Las esperanzas de los aficionados indios están depositadas ahí. «Es muy importante que India se clasifique en algún momento», dice la hincha india Krishna Mistry, que vive en Qatar. «Pero si eso no sucede, igualmente nos encanta el juego».