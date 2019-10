Bar Uptown. Arévalo 2030. Nueva York en Palermo Hollywood.

Compartí :-) .







Uptown es Palermo VIP

Tonight begins the last week of our first year Watch your step, we party hard

Es un bar, tal vez otro de esos bares secretos o “speakeasy”

Arévalo 2030, en la periferia de Palermo Hollywood. El bar que recrea a la perfección una estación del subterráneo de Nueva York.

Es uno de los bares más top y cool de la noche porteña y hay una razón. Toda su decoración remite a la ciudad de Nueva York: desde la calle se puede ver una “estación de metro” plagada de carteles, pegatinas y grafitis. En el interior del lugar hay un cartel con la leyenda “Uptown & The Bronx” y a partir de allí, la noche comienza. Solo con reservas.

Su carta de tragos incluye clásicos, como el “gin tonic” y el “Manhattan” (recomedado, y tragos de autor. El “Uptown Negroni” , que combina Jameson, Carpano Rosso, Jägermeister Spice cubriendo un gran cubo de hielo de café cold brew.

Para poder entrar hay que reservar una mesa en su sitio web, o llamando al teléfono.

+541121014897

Website

http://www.uptownba.com/

HORARIO: Martes a sábado, 8.30 PM a 4 AM (se recomienda llegar desde las 11 PM).

Dress Code

Sí.

Con Reserva

Sí hay que llamar por télefono y te envian a la web o Instagram, el tema de las reservas es complicado pero no imposible.