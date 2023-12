Barbra Streisand será galardonada por su trayectoria en los premios del Sindicato de Actores

La reconocida actriz y cantante estadounidense Barbra Streisand, doble ganadora del Oscar por «Funny Girl» y «Nace una estrella», recibirá el prestigioso premio a la trayectoria en la 30ma. edición de los lauros del Sindicato de Actores de Estados Unidos, que se llevarán a cabo el sábado 24 de febrero en Los Ángeles.

Según informó el sitio especializado Variety, Streisand, una de las pocas personas en obtener el EGOT -un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony-, será la número 59 en la lista de figuras homenajeadas con ese galardón en los premios, dedicado a los logros profesionales y humanitarios.

La artista, que además incursionó como directora en películas como «Yentl» (1983), «El príncipe de las mareas» (1991) y «El espejo tiene dos caras» (1996), todas nominadas por la Academia de Hollywood, fue seleccionada por tratarse de «un ícono, un talento incomparable y una fuerza de la naturaleza que ha entretejido sin problemas su brillantez en el tejido de nuestra industria», según describió la también actriz Fran Drescher, presidenta del sindicato.

«Desde sus inicios, cautivando a las audiencias de Broadway, hasta sus inolvidables roles en clásicos del cine como ‘Funny Girl’, ‘Nuestros años felices’ y ‘Nace una estrella’, la habilidad de Barbra por habitar sus personajes con autenticidad es claramente extraordinaria», agregó Drescher.

En esa línea, la memorable nana Fine de «La niñera» apuntó que «su duradera carrera es un testamento de sus genuinas performances, que conectaron con las audiencias en un profundo nivel»: «Es un ícono colosal con una implacable ética laboral, que evolucionó con cada etapa de su notable trayectoria. Celebramos a Barbra Streisand no sólo por sus logros sino por el legado que construyó», concluyó su colega.

La propia Streisand hizo pública su reacción luego de conocerse la noticia, al comentar que desde su juventud, «sentada en el Loew’s King Theatre de Brooklyn, soñaba con ser una de esas actrices que veía en la pantalla».

«Las películas eran un portal a un mundo que sólo podía imaginar. Y si bien era una candidata impensada, de alguna manera mi sueño se hizo realidad. Este premio es especialmente significativo para mí porque proviene de mis colegas, a quienes admiro tanto», añadió.

Barbra Streisand es una cantante, actriz, productora y directora estadounidense. Es una de las artistas más exitosas de todos los tiempos, con una carrera que abarca más de seis décadas.

Streisand nació en Brooklyn, Nueva York, en 1942. Comenzó su carrera como cantante en el circuito de clubes nocturnos de Nueva York, y pronto llamó la atención de los productores de Broadway. En 1961, hizo su debut en Broadway en la obra «I Can Get It for You Wholesale», por la que ganó un premio Tony.

Su éxito en Broadway llevó a su debut cinematográfico en 1968 con la película «Funny Girl», por la que ganó un premio Oscar a la mejor actriz. La película fue un éxito de taquilla y convirtió a Streisand en una estrella de cine.

Streisand ha protagonizado numerosas películas exitosas, incluyendo «Hello, Dolly!» (1969), «A Star Is Born» (1976), «Yentl» (1983), «Prince of Tides» (1991) y «The Mirror Has Two Faces» (1996). También ha dirigido dos películas, «Yentl» y «The Prince of Tides».

Como cantante, Streisand ha lanzado más de 60 álbumes, que han vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo. Ha ganado nueve premios Grammy, más que cualquier otra mujer.

Streisand es una figura controvertida. Ha sido criticada por su personalidad fuerte y su apariencia física. Sin embargo, también es una de las artistas más admiradas y respetadas de nuestro tiempo.

Algunos de los logros más destacados de la carrera de Barbra Streisand incluyen:

Ganadora de dos premios de la Academia, nueve premios Grammy, cuatro premios Emmy, un premio especial Tony y seis Globos de Oro.

Una de las cantantes que más discos ha vendido de todos los tiempos, con más de 68,5 millones de álbumes en los Estados Unidos y con un total de 150 millones de discos en todo el mundo.

La primera mujer en ganar un premio Oscar a la mejor actriz por una película musical.

La primera mujer en dirigir una película que ganó un premio Oscar a la mejor película.

Una de las pocas artistas que han ganado un premio Oscar, un premio Grammy y un premio Tony por el mismo trabajo.

Streisand sigue siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento. Su música, su actuación y su activismo siguen inspirando e impactando a la gente de todo el mundo.