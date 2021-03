Belén Riva Roy difundió un video con un testimonio sobre un acoso en los Bosques de Palermo.

Belén Riva Roy, una joven profesora de yoga, difundió en las últimas horas un video con un dramático testimonio sobre un episodio de acoso sexual que sufrió en los bosques de Palermo, cuando dos hombres se le acercaron y le hicieron comentario obscenos.









Figueroa Alcorta y Dorrego

El incidente ocurrió en la zona de los bosques más cercana a la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. “Yo doy clases en el bosque, somos muchos los profes que tuvimos que salir a lugares públicos, y les puedo dar fe de que nunca hay seguridad en esa zona, sólo en el centro, donde están los lagos. Yo pensé que en algún momento me podía pasar. Si todos los días vemos casos de mujeres que abusan, que violan, que penetran… Cuando el hombre me rozó yo pensé: ‘Esta vez me tocó a mí’. Eso fue lo peor, nos está sucediendo a todas”, expresó.

Según relató, el hecho se produjo el jueves, cuando la víctima estaba en una «zona transitada, al lado de la avenida», a la que había concurrido para meditar.

La joven dijo que primero pensó que los dos hombres que se le acercaron, uno de los cuales estaba sin remera, querían robarle. Sin embargo, uno de ellos se encargó de decirle que tenían otras intenciones.









«Mi mente pensó en darles todo con tranquilidad. Veo de darles el celular y la bicicleta. Cuando se acercan me expresan que tenían ganas de hacerme lo mismo que le hace un actor a una actriz en una película muy reconocida mundialmente sobre sexualidad y sadomasoquismo», recordó.

Seguido, entre lágrimas, Belén indicó que esas palabras «que quizás puedan parecer poco» representan un montón para una mujer que se encuentra sola porque «uno no sabe si lo van a cumplir o no».

«En ese momento siento que se me paró el mundo y realmente siento miedo por primera vez en mi vida. Y el hombre me pasó por atrás y siento su miembro pasándome por atrás, por la cabeza», denunció.

Belén agregó que en ese momento intervino un hombre que pasaba por la zona con su auto. «Estoy segura de que no me hicieron nada porque ese hombre se involucró para ayudarme», dijo.

«Cuando los hombres se van, yo quedo totalmente asustada, totalmente perpleja, y vino otro hombre y dice ‘no, no le hicieron nada’. Bueno, volvemos a lo mismo ¿qué es hacer algo y qué es no hacer nada? A mi sí, me hicieron todo. Hoy la verdad, está bien, tuve suerte, no tocaron, no me penetraron, pero sí me cagaron el día y me llenaron de miedo», remarcó.

Belén reclamó que esas situaciones no deberían ocurrir porque «las mujeres deberían poder estar en una plaza sin que sucedan estas cosas y caminar sin que sucedan estas cosas».

«Sufrí miedo, siento que nunca tuve el miedo que tuve hoy. No me pasó nada y le agradezco a la vida pero fue una situación realmente de mierda porque un hombre cuando te dice que te va a hacer algo sexual no sabés si es capaz de hacerlo o no. Gracias a Dios no fueron capaces de hacerlo, pero esto no debería pasar, no debería pasar más. En los bosques de Palermo no hay seguridad», remarcó.

Fuentes policiales confirmaron que no hay denuncia formal del episodio. Además, afirmaron que la zona está monitoreada por cámaras de seguridad y que cuenta con un sistema de patrullaje que se refuerza en las horas de mayor concurrencia.









LINKS DEINTERES GENERAL

SER CHETO

SER CHETO | Chetos

LENGUAJE TUMBERO

LENGUAJE TUMBERO | Tumberos

QUE ES SER GATO

QUE ES SER GATO | Gatos

QUE ES SER MACHIRULO

QUE ES SER MACHIRULO | Machirulo

QUE ES SER RAPPER

QUE ES SER RAPPER | Rapper

QUE ES SER DRAG

QUE ES SER DRAG | Drag

QUE ES PERONIA

QUE ES PERONIA y CHETOSLOVAQUIA | Chetoslovaquia y Peronia

QUE ES UN CONVIDADO DE PIEDRA

QUE ES UN CONVIDADO DE PIEDRA | Convidado de Pierda

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA

LAS SEIS ESCUELAS FILOSOFICAS DEL YOGA | Yoga

REGLAS GASTRONOMICAS DE TRIBUS URBANAS

REGLAS GASTRONOMICAS DE TRIBUS URBANAS | Reglas para comer

VERDURAS PARA ADELGAZAR

VERDURAS PARA ADELGAZAR | Verduras